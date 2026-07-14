JLR bietet mit DCS Zugang zu 1,1 Millionen Ladepunkten in Europa

Jaguar Land Rover (JLR) erweitert den Zugang zu öffentlicher Ladeinfrastruktur in Europa. Fahrer von Range Rover-, Defender-, Discovery- und Jaguar-Modellen können ab dem 14. Juli 2026 mehr als eine Million Ladepunkte nutzen. Die Suche, Freischaltung und Bezahlung erfolgen über die bestehende „InControl“-App oder zukünftige JLR-Apps.

Technische Grundlage ist die Plattform von Digital Charging Solutions (DCS), die Hunderte europäische Ladeinfrastrukturbetreiber verbindet. Fahrer von Plug-in-Hybrid- und Elektroautos können den Angaben zufolge Ladepunkte in 30 Ländern nach Verfügbarkeit und Ladegeschwindigkeit filtern. Zudem lässt sich eine monatliche Abrechnung der Ladevorgänge einrichten.

Beim Kauf eines neuen oder geprüften gebrauchten Hybrid- oder Elektroautos erhalten Kunden von Jaguar Land Rover kostenlos eine Ladekarte im Markendesign. Diese soll ihnen den Zugang zu derzeit rund 1,1 Millionen Ladepunkten ermöglichen. Bereits vorhandene Fahrzeughalter können die Karte bei einem Händler oder über die App bestellen.

Ladepunkte lassen sich sowohl über die App als auch über das Navigationssystem des Fahrzeugs suchen. Die Navigation kann Fahrer gezielt zu den ausgewählten Stationen führen. Die Funktion ist laut dem Unternehmen für alltägliche Fahrten, Urlaubsreisen und Fahrten durch ländliche Regionen vorgesehen.

Die Partnerschaft ermögliche einen „nahtlosen Zugang zu einem der umfassendsten Ladenetze Europas“, wirbt JLR-Elektrifizierungsdirektor Mark Camilleri. Das DCS-Ladenetz stehe damit ebenfalls der nächsten Generation vollelektrischer JLR-Fahrzeuge zur Verfügung. Den Anfang soll der erste vollelektrische Range Rover in diesem Jahr machen, weitere Vollstromer von Land Rover sollen folgen. Jaguar bietet nach der Einstellung aller bisherigen Verbrenner- und E-Modelle in Zukunft exklusiv hochwertige Elektroautos an.