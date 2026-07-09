Geely erweitert Angebot mit EnBW-Starterpaket

Geely Auto erweitert sein Mobilitätsangebot in Deutschland und Europa mit einem Starterpaket der EnBW. Die Zusammenarbeit mit dem Energiekonzern soll Kunden der Chinesen künftig einfachen Zugang zu einem der größten öffentlichen Ladenetze Europas geben. Zugleich ergänzt sie die langfristige Deutschlandstrategie des Autoherstellers.

Über EnBWs „HyperNetz“ erhalten Geely-Fahrer künftig Zugang zu über 900.000 Ladepunkten in 17 europäischen Ländern. Zum Marktstart bekommen Käufer eines Geely-Stromers ein EnBW-Starterpaket mit kostenloser Geely-Ladekarte, rund 144 Euro Guthaben und Zugang zum EnBW mobility+ Ladetarif L. Nach der Registrierung können Kunden an EnBW-Ladestationen in Deutschland für 39 Cent pro Kilowattstunde (kWh) laden. Das Guthaben deckt die monatliche Grundgebühr des Tarifs für zwölf Monate ab.

„Der Zugang zu zuverlässiger Ladeinfrastruktur ist ein wesentlicher Bestandteil moderner Elektromobilität. Mit EnBW haben wir einen starken und erfahrenen Partner an unserer Seite, der unseren Kundinnen und Kunden vom ersten Tag an komfortables Laden in Deutschland und Europa ermöglicht. Die Zusammenarbeit geht dabei über den reinen Zugang zur Ladeinfrastruktur hinaus: Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, Elektromobilität im Alltag einfacher, komfortabler und nahtloser nutzbar zu machen“, sagt Philipp Hempel, Executive Director bei Geely Auto Deutschland.

Geely Auto investiert neben dem Aufbau eines flächendeckenden Händler- und Servicenetzes, einer lokalen Organisation in Raunheim, europäischen Entwicklungsressourcen und einem Portfolio elektrifizierter Fahrzeuge in zusätzliche Mobilitäts- und Serviceangebote. Ziel ist laut einer Mitteilung ein umfassendes Ökosystem rund um Elektromobilität. Geely und EnBW möchten die Zusammenarbeit im Laufe des Jahres weiter ausbauen.

„Elektromobilität endet nicht beim Fahrzeug. Entscheidend ist das gesamte Nutzungserlebnis“, so Hempel. „Gemeinsam mit EnBW schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden ihr Fahrzeug im Alltag einfach, komfortabel und zuverlässig nutzen können.“ Damit schaffe Geely die Grundlage für ein nahtloses Ladeerlebnis in Deutschland und Europa.

Geely ist im Juni offiziell in Deutschland gestartet und setzt dabei auf einen langfristigen Aufbau im deutschen Automobilmarkt. Kurzfristige Volumenziele stünden nicht im Vordergrund – genannt werden lokale Entwicklungskompetenz, innovative Technologien, nachhaltige Handelspartnerschaften und eine schrittweise Erweiterung des Produktportfolios. Den Auftakt bilden der vollelektrische E5 und der Plug-in-Hybrid Starray EM-i, beides SUV.