Toyota verdoppelt Absatz von Elektrofahrzeugen in Europa

Toyota Motor Europe freut sich über das Ergebnis seiner Stromer in Europa im ersten Halbjahr 2026. Der Absatz elektrifizierter Fahrzeuge – also teil- und vollelektrischer Modelle – stieg laut einer Mitteilung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 12 Prozent. Die Verkäufe rein batterieelektrischer Modelle wurden derweil mehr als verdoppelt (+113 %).

Elektrifizierte Fahrzeuge machten im Berichtszeitraum einen Rekordanteil von 87 Prozent am Gesamtabsatz aus – ein Plus von 9 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Batterieelektrische Fahrzeuge erreichten einen Anteil von 11 Prozent an den Gesamtverkäufen.

Insgesamt setzte Toyota in Europa von Januar bis Juni 2026 633.617 Fahrzeuge ab, davon 592.463 Einheiten der Marke Toyota. Toyota Professional verkaufte europaweit 76.788 Nutzfahrzeuge der Hilux- und Proace-Familie. Bei der Edeltochter Lexus stieg der Anteil elektrifizierter Modelle am Gesamtabsatz auf 96 Prozent.

„Die Ergebnisse des ersten Halbjahres zeigen, dass sich die Elektrifizierung für immer mehr Kunden in Europa als natürliche Wahl etabliert. Wir verzeichnen eine starke Nachfrage über die gesamte Toyota und Lexus Modellpalette hinweg – von Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen bis hin zu batterieelektrischen Modellen. Diese Entwicklung bestätigt unsere Überzeugung, dass sich die Reduzierung von CO₂-Emissionen am effektivsten beschleunigen lässt, wenn emissionsarme Mobilität für möglichst viele Menschen zugänglich, alltagstauglich und attraktiv ist“, sagt Till Conrad, Executive Vice President Sales bei Toyota Motor Europe.

Marken- und Modellperformance

Toyota setzte zwischen Januar und Juni 2026 insgesamt 592.463 Fahrzeuge ab und behauptete damit seine Position als zweitstärkste Pkw-Marke Europas. Erfolgreichstes Modell der Marke bleibt der Yaris Cross mit einem Anteil von 18 Prozent an den Verkäufen. Zu den weiteren Volumenmodellen zählen die Yaris-Baureihe, der Aygo X, die Corolla-Familie, der C-HR sowie der bZ4X.

Der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am Toyota-Gesamtabsatz erreichte 86 Prozent und lag damit zehn Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Der Absatz des batterieelektrischen Portfolios stieg um 125 Prozent auf 62.412 Fahrzeuge. Maßgeblich dazu beigetragen haben laut den Japanern die hohe Nachfrage nach dem bZ4X, dem C-HR+, dem Urban Cruiser sowie dem neu eingeführten bZ4X Touring.

Toyota Professional verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 europaweit 76.788 Verkäufe der Hilux- und Proace-Familie. Die Verkäufe der vollelektrischen Varianten von Proace und Proace City stiegen um 37 beziehungsweise 47 Prozent.

Lexus erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Absatz von 41.154 Fahrzeugen. Elektrifizierte Modelle machten 96 Prozent des Gesamtabsatzes aus. Erfolgreichstes Modell war der LBX mit 13.236 verkauften Einheiten. Der vollelektrische RZ sowie der RX Plug-in Hybrid steigerten ihre Verkäufe gegenüber dem Vorjahr um 43 beziehungsweise 25 Prozent.