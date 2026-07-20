Toyota und Uber erweitern E-Angebot für Fahrdienstfahrer

Toyota Motor Europe und Uber haben eine Partnerschaft angekündigt, die Fahrdienstfahrern und Flottenpartnern in Europa den Zugang zu elektrifizierten Fahrzeugen erleichtern soll. Das Angebot richte sich an zentrale europäische Märkte und knüpfe an die hohe Beliebtheit von Toyota-Modellen im europäischen Ride-Hailing-Segment an, so der Autokonzern. Bestandteil sind neben Fahrzeugen der Japaner auch Finanzierungs- und Versicherungsleistungen.

Grundlage ist der „Multi-Pathway“-Ansatz von Toyota. Fahrer und Flottenbetreiber können abhängig von ihrem Einsatzprofil und den lokalen Rahmenbedingungen zwischen Hybrid-, rein batterieelektrischen sowie geprüften gebrauchten Toyota- und Lexus-Fahrzeugen wählen. Der Rollout beginnt im Juli in zehn europäischen Ländern. Anschließend soll das Angebot schrittweise auf weitere Märkte ausgeweitet werden. In Deutschland ist der Marktstart für diesen Monat vorgesehen und umfasst die gesamte Hybrid- und vollelektrische Flotte von Toyota und der Edelmarke Lexus.

Mehrere Toyota-Unternehmen sind an dem integrierten Angebot beteiligt. Toyota Motor Europe entwickelt gemeinsam mit Uber die Fahrzeugangebote für die jeweiligen Märkte, während Toyota Financial Services flexible Finanzierungs- und Leasinglösungen bereitstellt. Toyota Insurance Services bietet vernetzte Versicherungslösungen an, Kinto Europe ermöglicht den Zugang zu geprüften Gebrauchtfahrzeugen.

„Fahrdienst-Fahrer benötigen elektrifizierte Fahrzeuge, die sowohl wirtschaftlich als auch operativ überzeugen. Durch die Partnerschaft mit Uber verbessern wir den Zugang zu Fahrzeugen, Finanzierungslösungen und Mobilitätsservices, die sofort einsetzbar sind. Gleichzeitig unterstützen wir den schrittweisen Übergang zu emissionsärmeren Flotten in europäischen Städten“, so Leonardo Carluccio, Vice President Sales bei Toyota Motor Europe.

„Die Zusammenarbeit mit Toyota ermöglicht es uns, eine integrierte Lösung anzubieten, die Fahrzeugangebote, Finanzierung und Service umfasst“, sagt Raoul Philipse, Senior Director Central Operations bei Uber. „Durch niedrigere Einstiegshürden beschleunigen wir die Elektrifizierung und unterstützen gleichzeitig die wirtschaftliche Basis der Fahrer.“

Die Partnerschaft erfolgt vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen und wachsender Kosten im Fahrdienstgeschäft. Gleichzeitig intensivieren Städte und Automobilindustrie ihre Maßnahmen zur Emissionsreduzierung.