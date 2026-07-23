Elektroautos im 1. Halbjahr 2026 mit EU-Marktanteil von 20,7 Prozent

Die Neuzulassungen von Pkw in der EU stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 5,7 Prozent, berichtet der Branchenverband ACEA. Eine starke Entwicklung im Juni trug zum positiven Ergebnis der ersten sechs Monate bei. Hybridfahrzeuge blieben mit einem Marktanteil von 37,3 Prozent die am häufigsten gewählte Antriebsart.

Elektroautos erreichten 2026 bis Ende Juni einen Marktanteil von 20,7 Prozent, nach 15,6 Prozent im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden 1.220.890 neue batterieelektrische Autos zugelassen. Frankreich verzeichnete ein Plus von 62,9 Prozent, Deutschland von 48 Prozent, Dänemark von 41,2 Prozent und Belgien von 8,2 Prozent.

Die Neuzulassungen der Hybridfahrzeuge stiegen auf 2.198.148 Einheiten. Zuwächse gab es in Italien mit 23 Prozent, Spanien mit 20,8 Prozent, Deutschland mit 6,9 Prozent und Frankreich mit 3,2 Prozent. Ihr Anteil am gesamten EU-Markt betrug 37,3 Prozent.

Plug-in-Hybride kamen im ersten Halbjahr auf 577.735 Neuzulassungen. Ihr Marktanteil erhöhte sich von 8,5 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 9,8 Prozent. Die Zulassungszahlen stiegen in Italien um 84,3 Prozent, in Spanien um 39 Prozent und in Deutschland um 17,9 Prozent.

Der gemeinsame Marktanteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen sank von 37,8 auf 29,7 Prozent. Die Benziner-Neuzulassungen gingen um 17,2 Prozent zurück, wobei Frankreich mit minus 34,2 Prozent den stärksten Rückgang verzeichnete. Auch Spanien (-18,5 %), Deutschland (-18,2 %) und Italien (-17,1 %) meldeten zweistellige Rückgänge. Der Marktanteil der Benziner fiel von 28,4 auf 22,2 Prozent. Die Diesel-Zulassungen sanken um 16,5 Prozent, während ihr Marktanteil von 9,4 auf 7,5 Prozent zurückging.