Elektromobilität führt zu Einbußen im Werkstattgeschäft

Die Ertragslage im deutschen Autohandel ist laut der Automobilwoche vielerorts kritisch und eine Besserung ist kaum in Sicht. Ein wesentlicher Faktor für die Situation ist demnach die Elektromobilität, die insbesondere bei Markenvertragshändlern zu Einbußen im Werkstattgeschäft führt. Da dort der Anteil junger Fahrzeuge am höchsten ist, sind diese Betriebe stärker betroffen als freie Werkstätten, deren Fahrzeugbestand älter und noch verbrennerlastig ist.

Bei einzelnen Autohausunternehmen mit e-mobilitätsstarken Marken seien Rückgänge beim Öl-Umsatz von 20 Prozent und mehr bereits Realität, sagte der Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA) Stefan Reindl dem Branchenportal. Auch branchenweit zeigt sich ein Rückgang im Werkstatt- und Teilegeschäft. Im Jahr 2020 machte dieser Bereich noch rund 70 Prozent des Deckungsbeitrags III (Umsatz minus variable Kosten sowie produkt- und produktgruppenspezifische Fixkosten) aus. Während der Lieferkrise sank dieser Anteil auf etwa die Hälfte, und das aktuelle Niveau liegt mit rund 60 Prozent etwa sieben Prozentpunkte unter dem Ausgangsniveau.

Die Bedeutung des Ölgeschäfts für das Ergebnis wird durch eine Analyse der Plattform Bench Pro verdeutlicht, von der die Automobilwoche berichtet. Basierend auf Zahlen von rund 400 Autohausbetrieben mit Schwerpunkt auf Volkswagen-Konzernmarken war das Geschäft mit Schmierstoffen und Ölen im Jahr 2025 für 54 Prozent des Gesamtergebnisses vor Steuern verantwortlich. „Wenn ich das Ölgeschäft weglasse, ist der Gewinn halbiert“, wird Peter Plagens von der Unternehmensberatung Gehrke Econ zitiert.

Die Umsatzrendite des Handels im ersten Quartal 2026 lag laut Bench Pro bei lediglich 0,7 Prozent. Zwar war dies ein leichter Anstieg gegenüber 0,5 Prozent im Vorjahreszeitraum und nur halb so viel wie 2024, doch das Ertragsplus wurde durch einen erheblichen Umsatzsprung erreicht. Der durchschnittliche Umsatz pro Autohausbetrieb stieg um 461.000 Euro auf 6,1 Millionen Euro, während der durchschnittliche Betriebsgewinn lediglich um 15.000 Euro wuchs. „Trotz des gestiegenen Umsatzes ist effektiv nicht viel mehr hängen geblieben“, so Plagens.

Für das Gesamtjahr 2026 liegt die durchschnittliche Ziel-Umsatzrendite der teilnehmenden Autohausgruppen dem Bericht zufolge bei nur 0,8 Prozent. Steigende Umsätze könnten laut Plagens nicht ausreichen, um zu erwartende Kostensteigerungen auszugleichen. Norbert Irsfeld von der Unternehmensberatung Prudentes merkte an, dass bei vielen Händlern eine schwarze Null bereits ein gutes Ergebnis darstelle.

Ein zentraler Kostenfaktor sind die Personalkosten, die Prudentes zufolge in der Branche etwa 45 bis 55 Prozent des Rohertrags ausmachen. Betriebe mit einem Anteil von über 50 Prozent seien meist nicht profitabel. Zur Senkung der Kosten wird auf Prozessoptimierung und eine Überprüfung der Standortdichte verwiesen. Im Fokus der Branche stehen zudem Effizienzsteigerungen durch „Service-Factories“, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz oder personalisierte Kunden-Apps.