BMW X5 kommt als Elektroauto mit großer 141-kWh-Batterie

Der neue BMW X5 befindet sich in der finalen Phase seiner Entwicklung. Die fünfte Generation des großen SUV absolviert derzeit letzte Abstimmungsfahrten rund um das BMW-Werk Spartanburg in den USA. Als erstes Serienmodell der Bayern wird der nächste X5 mit fünf verschiedenen Antriebstechnologien angeboten.

Den Auftakt macht der erste vollelektrische iX5, der die antriebsflexible CLAR-Plattform kombiniert mit der sechsten Generation der BMW-eDrive-Technologie nutzt. Sie umfasst ein neues Hochvoltbatteriekonzept mit Rundzellen und 800-Volt-Technologie. Mit einem nutzbaren Energiegehalt von 144 kWh in den USA beziehungsweise 141 kWh in Europa verfügt der iX5 60 xDrive über die bislang größte Hochvoltbatterie eines Elektro-BMWs. Reichweitenangaben werden noch nicht gemacht. Für den Antrieb sorgen jeweils eine E-Maschine an Vorder- und Hinterachse sowie der elektrische xDrive-Allradantrieb.

2028 soll der iX5 Hydrogen als erstes BMW-Serienfahrzeug mit Wasserstoffantrieb folgen. Sein Antriebssystem kombiniert ein Brennstoffzellensystem, einen neuen Wasserstoff-Flachspeicher und eine Hochvoltbatterie. Das Speichersystem besteht aus sieben miteinander verbundenen Hochdrucktanks aus kohlenstofffaserverstärktem Verbundmaterial, die in einen Metallrahmen integriert sind. BMW nennt als Vorteil, dass Modelle mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Technologie auf derselben Produktionslinie wie Fahrzeuge mit anderen Antriebsarten gefertigt werden können.

„Heart of Joy“ soll für Fahrfreude sorgen

Neben Elektro- und Wasserstoffantrieb wird der neue X5 auch mit Otto- und Dieselmotoren inklusive 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie sowie als Plug-in-Hybrid erhältlich sein. Für das Fahrerlebnis setzt BMW auf das „Heart of Joy“ mit der intern entwickelten Steuerung BMW Dynamic Performance Control. Diese Einheit regelt Antrieb, Bremsen, Teile der Lenkung sowie Laden und Rekuperation im Millisekunden-Bereich und arbeitet den Angaben zufolge zehnmal schneller als bisherige Systeme.

Bei den elektrifizierten Modellen soll die Technologie unter anderem einen besonders sanften Anhaltevorgang ermöglichen und die Energierückgewinnung beim Verzögern steigern. In den Varianten mit Verbrennungs- oder Plug-in-Hybridantrieb kommen digitale und vernetzte Fahrdynamiksysteme zum Einsatz. Dazu zählen das serienmäßige Querdynamik-Management der zehnten Generation und die Aktornahe Radschlupfbegrenzung.

Zur Serienausstattung gehören ein adaptives Fahrwerk mit elektronisch und radindividuell geregelten Stoßdämpfern sowie eine Achslastverteilung von nahezu 50:50. Die Räder wachsen auf bis zu 23 Zoll, serienmäßige Mischbereifung sollen einen Beitrag zu Komfort, Stabilität und Dynamik leisten. Optional steht für den vollelektrischen iX5 und die Plug-in-Hybridmodelle die Adaptive Chassis Control Professional mit 2-Achs-Luftfederung, Integral-Aktivlenkung und aktiver Wankstabilisierung zur Verfügung.

Fahrerassistenzsysteme der nächsten Generation

Der neue X5 erhält Fahrerassistenzsysteme der nächsten Generation auf SAE-Level 2. Als Beispiel nennt BMW den optionalen Autobahn- und City-Assistenten mit „Entry-2-Exit“-Unterstützung auf Autobahnen sowie „Address-2-Address“-Unterstützung im Stadtverkehr. Die Systeme sind darauf ausgelegt, dass Fahrer bei aktivierter Assistenz weiterhin beschleunigen, lenken und bremsen können, ohne dass das Assistenzsystem sofort deaktiviert wird.

Zu den aktiven Sicherheitsfunktionen gehört ein Spurhalteassistent, der die Fahrerintention anhand von Lenkverhalten und Blickrichtung erfasst. Warnungen und Lenkeingriffe erfolgen nur bei unbeabsichtigtem Verlassen der Spur oder bei erkannter Kollisionsgefahr. Weitere Funktionen sind automatisches Ausweichen in der eigenen Fahrspur, Spurwechselwarnung, Seitenkollisionswarnung mit Lenkeingriff, Querverkehrswarnung sowie automatische Bremsungen beim Abbiegen und Ausparken.