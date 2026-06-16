Audi A6 allroad erstmals auch als Plug-in-Hybrid bestellbar

Der neue Audi A6 allroad wird in fünfter Generation vorgestellt und erhält erstmals einen Breitbau. Die Karosserie ist im Vergleich zum A6 Avant elf Zentimeter breiter, dazu kommen bis zu 21 Zoll große Leichtmetallräder und allroad-spezifische Designelemente. Erstmals gibt es zudem mit dem A6 allroad e-hybrid eine Plug-in-Hybrid-Version.

„Der A6 allroad ist eine Ikone im Audi-Portfolio und steht seit jeher für einen klaren Ansatz: ein Audi, der im Alltag ausgesprochen komfortabel ist und seine Offroad-Fähigkeiten ausspielt, wenn der Weg anspruchsvoller wird. Grundlage dafür sind sein spezifisches Luftfederfahrwerk mit variabler Bodenfreiheit sowie der Allradantrieb quattro. In Verbindung mit elektrifizierten Antrieben ist der A6 allroad der ideale Begleiter für alle, die ihre Freiheit nicht planen, sondern einfach losfahren wollen“, so Rouven Mohr, Vorstand Technische Entwicklung Audi AG.

Technisch setzt der A6 allroad auf ein allroad-spezifisches Luftfederfahrwerk, optimierte Allradlenkung, breitere Reifen und serienmäßigen quattro-Antrieb. Die Bodenfreiheit liegt 34 Millimeter über der des A6 Avant, das Luftfederfahrwerk bietet 55 Millimeter Verstellbereich. Die steifer angebundene Progressivlenkung hat eine deutlich verbesserte Lenkansprache und gibt mehr Rückmeldung.

Die Allradlenkung schlägt die Hinterräder bei niedrigen Geschwindigkeiten bis zu fünf Grad entgegengesetzt zu den Vorderrädern ein. Bei mittlerem und hohem Tempo werden die Hinterräder bis zu zwei Grad gleichsinnig eingeschlagen. Dadurch werden Handlichkeit und Agilität sowie Stabilität und Lenkpräzision erhöht.

Im Innenraum bietet der A6 allroad ein Premium-Interieur mit Komfort, digitalem Bedienerlebnis und Raum für Individualisierung. Zentrales Element ist das Audi MMI Panoramadisplay mit 11,9 Zoll Audi virtual cockpit und 14,5 Zoll Touchdisplay. Optional kommt ein 10,9 Zoll Beifahrerdisplay hinzu. Über das Mittendisplay lassen sich die digitalen Matrix LED-Scheinwerfer individuell anpassen, inklusive acht digitaler Tagfahrlicht-Signaturen und synchron veränderter Schlusslichtdarstellung.

Beim Antrieb steht erstmals der A6 allroad e-hybrid als Plug-in-Hybrid zur Verfügung. Er kombiniert einen Zweiliter-Vierzylinder-Benziner mit 185 kW/252 PS mit einer E-Maschine mit bis zu 105 kW/143 PS und erreicht 270 kW (367 PS) Systemleistung sowie 500 Nm Gesamtdrehmoment. Die Hochvoltbatterie mit 25,9 kWh brutto und 20,7 kWh netto ermöglicht bis zu 95 Kilometer rein elektrisches Fahren nach WLTP.

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Geladen wird der Plug-in-Hybrid per Wechselstrom mit bis zu 11 kW, das Vollladen dauert etwa zweieinhalb Stunden. Die Rekuperation ist mehrstufig einstellbar, das Hybridmanagement bietet EV- und Hybrid-Modus. Über das MMI kann zudem ein Zielladestand der Batterie gewählt werden. Der Kraftstoffverbrauch des Teilzeitstromers wird angegeben mit kombiniert 2,9–2,6 l/100 km, der Stromverbrauch mit 16,2–15,7 kWh/100 km und die CO₂-Emissionen mit 67–59 g/km.

Neben dem Plug-in-Hybrid wird ein Dreiliter-V6-TDI mit 220 kW (299 PS) und 580 Nm Drehmoment genannt. Alle Aggregate sind elektrifiziert und serienmäßig mit quattro ausgestattet. Der neue Audi A6 allroad soll in Kürze bestellbar sein und ab Herbst dieses Jahres zu einem Grundpreis von 77.250 Euro beim Händler stehen. Der Plug-in-Hybrid kostet mindestens 80.250 Euro.