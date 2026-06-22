Mitsubishi macht Outlander attraktiver: Bis zu 10.000 Euro Preisvorteil für Privatkunden

Mitsubishi bietet Privatkunden den Outlander aktuell mit einem Aktionsrabatt von 10.000 Euro an. Dadurch sinkt die unverbindliche Preisempfehlung des japanischen Plug-in-Hybrid-SUV von 49.990 Euro auf einen Aktionspreis von 39.990 Euro zuzüglich Überführungskosten. Der Rabatt gilt unabhängig von einer möglichen staatlichen Förderung und steht Privatkunden bis zum 30.09.2026 zur Verfügung.

Zusätzlich können berechtigte Käufer die neue staatliche staatliche E-Förderung für Plug-in-Hybride beantragen. Für den Outlander sind Zuschüsse von bis zu 4500 Euro möglich. Wer die maximale staatliche Förderung erhält, kann das Modell ab 35.490 Euro erwerben.

Die staatliche Förderung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Unterstützt werden Privatpersonen beim Kauf oder Leasing eines Mitsubishi Outlander PHEV oder Mitsubishi Eclipse Cross BEV bei Erstzulassung in Deutschland, sofern die persönlichen Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Die Einkommensgrenze liegt bei einem zu versteuernden Haushaltsjahreseinkommen von maximal 80.000 Euro und erhöht sich für bis zu zwei Kinder unter 18 Jahren um jeweils 5.000 Euro.

Neben dem Kaufangebot wirbt Mitsubishi, den Outlander auch zu Leasingkonditionen anzubieten. Privatkunden können demnach den Outlander Plug-in Hybrid Diamant 4WD ab 189 Euro monatlich leasen. Das Angebot umfasst keine Sonderzahlung und basiert auf einer Laufzeit von 24 Monaten sowie einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Mitsubishi beschreibt den Outlander als Kombination aus elektrischem Fahren im Alltag und Flexibilität auf längeren Strecken. Die Plug-in-Hybrid-Technologie ermöglicht eine elektrische Reichweite von bis zu 86 Kilometern nach WLTP-Norm. Hinzu kommen der intelligente Allradantrieb S-AWC (Super All Wheel Control), ein großzügiger Innenraum sowie verschiedene Komfort-, Assistenz- und Konnektivitätslösungen.