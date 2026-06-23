Xiaomi YU7 GT absolviert Nürburgring-Runde erstmals fahrerlos

Das chinesische Elektro-SUV-Coupé Xiaomi YU7 GT mit Track-Paket hat am 08. Juni 2026 die Nürburgring-Nordschleife in 10:29,483 absolviert. Dabei fuhr der Wagen die 20,8 Kilometer lange Strecke vollständig ohne Fahrer an Bord. Dabei bewältigte das Fahrzeug autonom alle 73 Kurven, einen Höhenunterschied von etwa 300 Metern sowie komplexe und wechselnde Streckenbedingungen.

Damit absolvierte erstmals ein vollständig autonomes Fahrzeug eine offiziell gemessene Runde auf der Nürburgring-Nordschleife, berichten die Betreiber der Rennstrecke. Die Rekordrunde des YU7 GT ist auf dem YouTube-Kanal des Nürburgrings verfügbar, eine Bordaufnahme aus dem Cockpit des Xiaomi zeigt die Fahrt.

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Zum Vergleich: Am 2. April 2026 schaffte der belgische Rennfahrer Vincent Radermecker im YU7 GT mit Track-Paket eine volle Nordschleifen-Runde in 7:22,755. Damit ist das Fahrzeug das erste und einzige Modell in der Kategorie „Elektrofahrzeuge | SUVs, Geländewagen, Vans, Pick-Ups“.

Datensammlung für Serienmodelle

Das Unternehmen in einer Mitteilung: „Diese Leistung bestätigt nicht nur die umfassenden Fähigkeiten des autonomen Fahrsystems von Xiaomi unter extremen dynamischen Bedingungen, sondern verdeutlicht auch das Potenzial, das durch die tiefe Integration von künstlicher Intelligenz und fortschrittlichen Fahrzeugsteuerungstechnologien erschlossen wird.“

Im Rahmen des Projekts zum autonomen Fahren auf dem Nürburgring sammele man weiterhin wertvolle Daten und Systemrückmeldungen unter extremen Betriebsbedingungen, erklärt Xiaomi. Das trage zur kontinuierlichen Verbesserung der Fahrzeugdynamikmodellierung, der Optimierung von Steuerungsstrategien und der Sicherheitsredundanzmechanismen bei.

Der seit Mai dieses Jahres in China verfügbare YU7 GT bietet mit zwei Motoren eine Systemleistung von 738 kW (1003 PS). Das neue Topmodell der vor einem Jahr gestarteten YU7-Reihe beschleunigt in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, erreicht 300 km/h Höchstgeschwindigkeit. Im regulären Betrieb ermöglicht die 101,7-kWh-Batterie eine Reichweite von bis zu 705 Kilometern nach der eher unrealistischen chinesischen CLTC-Norm.

Xiaomi ist bisher vor allem bekannt für Smartphones, Unterhaltungselektronik und vernetzte Haushaltsgeräte. Das Unternehmen will nun auch bei Elektroautos eine führende Rolle einnehmen. Dazu wurde zunächst im Jahr 2024 die Sportlimousine SU7 auf den Markt gebracht, die ebenfalls auf dem Nürburgring glänzt – allerdings mit menschlichem Fahrer. Xiaomi hat vor, ab 2027 auch in Europa seine E-Autos auszuliefern.