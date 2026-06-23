Ionity erhöht zum 1. Juli 2026 Schnellladepreis im Schnitt um vier Prozent

Das Schnelllade-Joint-Venture Ionity passt zum 1. Juli seine Ladepreise in weiten Teilen seines europäischen Netzwerks an. Die Erhöhung beträgt im Durchschnitt vier Prozent und betrifft ausgewählte Tarife für Ad-hoc-Zahler, App-Nutzer ohne Abonnement sowie Kunden mit neueren Monatsabonnements.

Als Ursache nennt das von BMW, Daimler, Ford und dem VW-Konzern gegründete Unternehmen laut dem Portal Electrive unter anderem gestiegene Strombeschaffungskosten auf den europäischen Energiemärkten. Da Energie für große Ladenetzwerke üblicherweise über längere Zeiträume auf den Großhandelsmärkten eingekauft wird, wirken sich Marktpreissteigerungen zeitversetzt auf die Ladepreise aus.

„Nach den jüngsten Entwicklungen auf den europäischen Energiemärkten haben sich die Großhandelspreise für Strom auf einem höheren Niveau als zuvor eingependelt“, so Ionity. Zusätzlich zu den Energiebeschaffungskosten müssen Betreiber Kosten für Infrastruktur, Wartung, Netzanschlüsse und den laufenden Betrieb berücksichtigen. Um Preisstabilität zu gewährleisten, nutzt Ionity standortbasierte Preise sowie moderate Anpassungen in ausgewählten Märkten.

„Gezielte Anpassungen im gesamten Netzwerk“

„Als paneuropäisches Ladenetzwerk sind wir in vielen verschiedenen Märkten aktiv. Energiepreise und Betriebskosten können sich von Land zu Land sehr unterschiedlich entwickeln. Da wir unser Netzwerk jedoch auf europäischer Ebene planen, betreiben und ausbauen, verfolgen wir auch bei der Preisgestaltung einen gesamteuropäischen Ansatz. Statt große Preisunterschiede zwischen einzelnen Ländern einzuführen, gleichen wir Kostenentwicklungen durch kleinere und gezielte Anpassungen im gesamten Netzwerk aus“, so Ionity.

In Deutschland kostet das Ad-hoc-Laden über „Ionity Direct“ seit Mitte Februar ab 0,69 Euro pro Kilowattstunde (kWh). Nutzer der Ionity-App ohne Abonnement zahlen derzeit ab 0,66 Euro/kWh. Die Monatsabonnements „Ionity Motion“ und „Ionity Power“ liegen bei Preisen ab 0,49 Euro/kWh beziehungsweise 0,39 Euro/kWh, mit monatlicher Grundgebühr in Höhe von 5,99 Euro beziehungsweise 11,99 Euro.

Ab dem 1. Juli 2026 wird der Preis für das Ad-hoc-Laden in Deutschland künftig bei bis zu 0,76 Euro pro Kilowattstunde liegen können. Für die Abonnements wird eine neue Untergrenze von 0,41 Euro/kWh angegeben. Die monatlichen Grundgebühren für die Abonnements werden nicht angehoben.

Von der Preisanpassung ausgenommen sind Kunden, die ihr monatliches Abonnement vor dem 13. Februar 2026 abgeschlossen haben. Bei Jahresabonnements, die vor dem 1. Juli 2026 abgeschlossen wurden, bleibt der vereinbarte Preis bis zum Ende der Laufzeit bestehen.

„Wir überprüfen unsere Preise regelmäßig und passen sie bei Bedarf an, um veränderte Marktbedingungen und Betriebskosten zu berücksichtigen. So können wir ein hochwertiges Ladeerlebnis für Kund:innen in ganz Europa aufrechterhalten und gleichzeitig das Netzwerk weiter ausbauen und verbessern“, erklärt Ionity.