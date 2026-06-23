Porsche bestätigt Prognose 2026 und skizziert Strategie 2035

Michael Leiters ist seit 1. Januar 2026 der Vorstandsvorsitzende der Porsche AG. Im Rahmen der jüngsten ordentlichen Hauptversammlung gibt er Einblicke in die neue „Strategie 2035“. Der Plan soll im Oktober im Detail vorgestellt werden.

Die Strategie baut auf den bereits 2025 eingeleiteten Maßnahmen auf und umfasst die Handlungsfelder Marke & Kunde, Produkte & Technologie sowie Unternehmen & operatives Geschäft. Zum Fundament zählt eine strukturelle Anpassung und Verschlankung der Organisation: „Weniger Komplexität, klarere Zuständigkeiten und mehr Verantwortung in der Umsetzung.“

Bei Marke & Kunde will Porsche stärker auf Sportwagen-DNA, Design, Performance, Fahrspaß, Heritage und Exklusivität fokussieren. Leiters betont, es gehe nicht um möglichst viel Absatzvolumen, sondern um Wert, Begehrlichkeit und Profitabilität. Porsche bleibe die Marke für Menschen, die bewusst selbst fahren wollen.

„Einen vollelektrischen 911 wird es nicht geben“

In der Produktstrategie will die Volkswagen-Tochter die Zahl der Derivate reduzieren und das Angebot stärker fokussieren. In den USA wurden als Beispiel zwei Karosserievarianten der Elektroauto-Reihe Taycan aus dem Programm genommen. Porsche will weiterhin in Verbrenner, Hybride und vollelektrisch betriebene Fahrzeuge investieren. Dabei werde der Hybrid-Antrieb nicht als Brückentechnologie betrachtet, so Leiters. „Für den 911 ist der eigens entwickelte Performance-Hybrid ein elementarer Baustein, eine Art Lebenselixier für die Zukunft. Denn einen vollelektrischen 911 wird es nicht geben.“

Bei der Entwicklung von vollelektrischen Fahrzeugen will sich der Porsche-Chef stärker auf das fokussieren, was die Marke von anderen abhebt. Als Beispiel nennt er den neuen Cayenne Electric, der mit seinen Fahreigenschaften viele Menschen begeistern werde. Leiters: „Ich bin überzeugt, dass der Cayenne Electric im elektrischen Zeitalter eine Schlüsselrolle für Porsche spielen kann – und dazu beiträgt, eine echte BEV-Heritage aufzubauen.“

Im operativen Geschäft prüft Porsche weitere Synergien zwischen den Modellen, darunter Plattformen, Branchenlösungen und die intelligente Nutzung von Konzern-Baukästen. Parallel laufen offene Gespräche mit Arbeitnehmervertretern über eine sozialverträgliche Anpassung der Beschäftigtenzahl und weitere Faktoren zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Porsche-Standorte. Leiters erklärt zudem, dass es kurzfristig keine Rückkehr zu den angestrebten Margen der Vergangenheit geben werde.

Der CEO bekennt sich zum Standort Deutschland und spricht von der Aufgabe, „Made in Germany“ neu zu erfinden und unter Beweis zu stellen. Weitere Details zum Zukunftspaket und zur Strategie 2035 sollen bekannt gegeben werden, sobald finale Entscheidungen vorliegen.

Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Porsche bestärkt Leiters: „Wir setzen auf Disziplin, eindeutige Prioritäten und eine konsequente Umsetzung der notwendigen Maßnahmen. Diese werden deutlich spürbar und in Teilen auch schmerzhaft sein. Sie sind jedoch erforderlich, um uns auf die Erfolgsspur zurückzubringen. Mit der Strategie 2035 wird der Vorstand die Richtung vorgeben. Der Aufsichtsrat wird diesen Prozess eng begleiten, mit einem klaren Fokus auf Profitabilität, Kostendisziplin und nachhaltige Wertsteigerung. Dabei behalten wir unsere Produkte und die Wünsche unserer Kunden fest im Blick. Ich kann Ihnen versprechen: Ein Porsche wird immer ein Porsche bleiben. Ich bin überzeugt: Wenn wir diesen Weg entschlossen gehen, wird Porsche seine Stärke zurückgewinnen.“