Smart #2 soll unter 22.500 Euro kosten, Europa-Produktion möglich

Der Europachef von Smart, Wolfgang Ufer, hat angekündigt, dass der neue #2 zu einem Einstiegspreis von unter 22.500 Euro im kommenden Jahr in Europa startet. Damit wird die Neuauflage der Elektro-Version des Zweisitzers ForTwo nur etwa 500 Euro mehr kosten als der Vorgänger beim Produktionsende 2024. Die Batteriekapazität und Reichweite des elektrischen Stadtwagens sollen sich dabei ungefähr verdoppeln.

Gegenüber Auto Motor und Sport sagte Ufer auf die Frage, wo zwischen 20.000 und 25.000 Euro der Preis liegen werde: „Er wird unterhalb der Mitte liegen.“ Der Manager ist überzeugt, dass der Kleinstwagen, der an die alte Smart-Tradition anknüpfen soll, in Europa erfolgreich sein wird.

„Ich bin absolut überzeugt, dass wir ein ganz großes Marktpotenzial haben. Allein wenn wir auf die schiere Anzahl der aktuell fahrenden Smart Fortwo schauen“, so Ufer. „Alleine in Italien hat sich der Smart Fortwo seit 1998 knapp 600.000 Mal verkauft und rund 90 Prozent fahren immer noch. In Deutschland sind immer noch zwischen 300.000 und 400.000 Fahrzeuge dieses Typs unterwegs. Das sind unsere Bestandskunden. Deswegen sehe ich ein riesiges Potenzial.“

Der wichtigste europäische Markt für den neuen #2 sei Deutschland, gefolgt von Italien und Frankreich, Großbritannien, Spanien und Portugal. Bei erwartet hohen Verkaufszahlen in Europa hält Ufer auch eine lokale Produktion des #2 wieder für sinnvoll. „Das können wir uns vorstellen. Aber wir sind unternehmerisch motiviert und können erst mit einem entsprechenden Volumen ernsthaft so einen Schritt wagen. Aber ich finde, es ist vernünftig über eine Produktion in Europa nachzudenken, wenn man gewisse Volumina erreicht hat.“

Die aktuellen Smart-Modelle der Kompakt- und Mittelklasse im SUV-, SUV-Crossover- sowie Limousinen-Format kommen aus China. Dorthin sind die Entwicklung und Produktion umgezogen, nachdem Mercedes-Benz die Hälfte der Tochter an den chinesischen Partner Geely verkauft hat. Smart visiert zudem inzwischen eher das Premiumsegment als den Massenmarkt an. Auf den neuen Zweisitzer gibt der Concept #2 (Artikelbild) einen Ausblick.