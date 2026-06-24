EU-Ladeinfrastruktur überschreitet eine Million Ladepunkte

Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge in der Europäischen Union hat zum Ende des Jahres 2025 erstmals die Marke von einer Million überschritten. Laut Daten des European Alternative Fuels Observatory belief sich der Bestand auf insgesamt 1.061.890 öffentliche E-Ladepunkte, berichtet Vision Mobility. Dies entspricht einem Zuwachs von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als noch 882.012 registriert waren. Im laufenden Jahr wurden europaweit bereits 23.687 neue Ladepunkte installiert.

Bei der absoluten Anzahl der Ladepunkte belegen die Niederlande mit 202.833 Stationen den ersten Platz, gefolgt von Deutschland mit 200.830 Punkten. Frankreich erreichte 186.717 Ladepunkte, während Belgien 98.707 und Italien 70.039 verzeichneten. Die geringsten Bestände wurden in Malta, Zypern und Estland registriert.

Bezogen auf die Landesfläche weisen die Benelux-Staaten die höchste Dichte an öffentlichen Ladepunkten auf. Die Niederlande führen mit 4,88 Ladepunkten pro Quadratkilometer, vor Belgien mit 3,03 und Luxemburg mit 1,25. Deutschland liegt mit 0,56 Ladepunkten pro Quadratkilometer auf Rang fünf innerhalb der Europäischen Union.

In Deutschland waren zum Stichtag 1. Mai 2026 laut der Bundesnetzagentur 203.951 öffentlich zugängliche Ladepunkte registriert – 17 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die meisten öffentlichen Stromtankstellen weist die Behörde für Nordrhein-Westfalen aus: Dort waren zum 1. Mai 40.322 Ladepunkte gemeldet. Es folgen Bayern mit 38.899 Ladepunkten und Baden-Württemberg mit 34.883 Ladepunkten.