Chery plant Deutschlandstart im ersten Halbjahr 2027, Elektrifizierung als Wachstumstreiber

Die Chery Group hat eine deutsche Niederlassung für ihre Automarke Chery gegründet. Der Markteintritt hierzulande ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. Vorgesehen ist zunächst eine auf Tiggo-SUVs fokussierte Modellpalette, die sich laut den Chinesen an den Bedürfnissen deutscher Familien orientiert. Damit stehen hier zunächst Hybride, Plug-in-Hybride und reine Verbrenner im Mittelpunkt.

Chery beschreibt sich als Flaggschiffmarke der Gruppe und als zentrale Plattform für globale Hybridtechnologien, Produktpalette und Markenwerte. Die Marke orientiere sich an der „For Family“-Philosophie. Sie verbinde funktionales Design, bewährte Sicherheit, anwenderorientierte Technologie und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der geplante Deutschlandstart wird mit dem internationalen Wachstum der Chery Group verbunden. Von Januar bis Mai 2026 setzte die Gruppe weltweit 1.100.921 Fahrzeuge ab, 7,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Exporte erreichten im selben Zeitraum 752.755 Einheiten, ein Plus von 69,5 Prozent.

Elektrifizierung „wichtiger Wachstumstreiber“

Die Elektrifizierung bleibe ein wichtiger Wachstumstreiber, betont die Chery Group. Bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben sei der Absatz von Januar bis Mai 2026 um 25,7 Prozent auf 361.761 Einheiten gestiegen. Die Exporte von E-Fahrzeugen hätten allein im Mai um 138,8 Prozent zugenommen. Weltweit betreue man mehr als 19,62 Millionen Kunden, darunter über 6,59 Millionen außerhalb Chinas.

In Europa nennt die Chery Group Großbritannien, Spanien, Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien als strategisch wichtige Märkte mit starker Präsenz. Die Markteintrittsstrategie in Deutschland basiere auf Elektrifizierung, lokalen Strukturen und einem klassischen händlerbasierten Vertriebsmodell. Eric Zheng, Geschäftsführer von Chery Automotive Germany, bezeichnet die Einführung in Deutschland als „strategischen Meilenstein für Chery“.

Im Juli 2026 will Chery offiziell mit der Händlerakquise beginnen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits Gespräche mit potenziellen Händlerpartnern in Deutschland aufgenommen. Bei der Auswahl potenzieller Vertriebspartner lege man Wert auf Verkaufs- und Service-Qualität sowie Kundenzufriedenheit.

Die Chery Group wurde 1997 gegründet und ist seit 23 Jahren Chinas größter Pkw-Exporteur. 2025 erzielte die Gruppe 2.806.393 Fahrzeugverkäufe und exportierte 1.344.020 Einheiten. Das kumulierte Exportvolumen überstieg 5,85 Millionen Fahrzeuge, das fünfmillionste Exportfahrzeug wurde 2025 an einen Kunden in Polen übergeben.