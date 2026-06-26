Leapmotor B10 Dynamic ab 39.000 Euro bestellbar

Der Leapmotor B10 Dynamic ist im Handel angekommen. Das Sondermodell des chinesischen Elektro-Mittelklasse-SUVs ist auf 500 Exemplare limitiert und entstand in Zusammenarbeit mit dem deutschen Fahrzeugveredler Irmscher.

Die Basis bildet die vollausgestattete, rein elektrische B10-Variante Pro Max Design, die Ende des vergangenen Jahres auf den deutschen Markt gekommen ist. Der 160 kW/218 PS starke E-Motor ist mit einer 67,1-kWh-Batterie gekoppelt, die eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 434 Kilometern ermöglicht.

Der rund 4,5 Meter lange B10 Dynamic ist um 30 Millimeter tiefergelegt und fährt auf einem eigens entwickelten 19-Zoll-Leichtmetallradsatz im „Hydra Star“-Design. Das Design zeichnet sich durch geschwungene Doppelspeichen aus. Genannt werden eine optimale Fahrzeugabstimmung, ein deutlich agileres Einlenkverhalten, reduzierte Wankbewegungen, eine unmittelbare Rückmeldung und eine dynamischere Straßenlage.

„Der B10 Dynamic verbindet die Stärken unserer modernen Elektroplattform mit einem eigenständigen, sportlichen Auftritt“, wirbt Leapmotor-Deutschland-Chef Martin Resch. Zur Wahl stehen die drei Farbvarianten „Tundra Grey“, „Light White“ und „Galaxy Silver“. Der Dachspoiler ist in Wagenfarbe lackiert. Eine exklusive Dynamic-Beklebung setzt reduzierte und präzise Akzente. Im Innenraum gehören hochwertige Fußmatten mit Irmscher-Stickung und Ziernaht zu den Ausstattungsdetails. Hinzu kommt eine Aluplakette mit fortlaufender Seriennummer, die das Fahrzeug als limitierte Edition kennzeichnet.

Los geht es bei 39.000 Euro. Privatkunden können beim Kauf oder Leasing von der staatlichen E-Auto-Kaufprämie profitieren, sofern die individuellen Voraussetzungen erfüllt sind. „Wir freuen uns, den B10 Dynamic nun auf den Straßen zu sehen. Das Fahrzeug vereint bezahlbare Mobilität mit individueller Klasse und trifft damit einfach den Nerv der Zeit“, sagt Günther Irmscher, Geschäftsführer des Tuners aus dem schwäbischen Remshalden.

Der B10 Dynamic ist nach dem Flaggschiff iC10 das zweite Kooperationsprojekt zwischen Leapmotor und Irmscher. Weitere Schritte der Kooperation zwischen der chinesischen und der deutschen Marke sind laut den Partnern in Planung.