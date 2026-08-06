Daimler-Truck-Chefin warnt vor Elektro-Lkw-Wettbewerb aus China

Daimler Truck rechnet mit einem verstärkten Markteintritt chinesischer Hersteller im Bereich der Elektro-Lkw in Europa, berichtet die Deutsche Presseagentur. Karin Rådström, Chefin des Leinfelder Konzerns, erwartet demnach eine Offensive durch chinesische Unternehmen auf dem Lkw-Markt.

Während chinesische Elektroautos bereits vereinzelt in Europa präsent sind, gelten elektrisch angetriebene Lkw aus China bislang als Seltenheit. Doch Rådström sieht auch eine Offensive bei den großen Nutzfahrzeugen kommen. „Es liegt an uns, vorbereitet zu sein.“

Die Lkw-Wettbewerber in China sind laut der Daimler-Truck-Chefin sehr stark, auch wenn sie derzeit unter Druck stehen. „Dort gibt es zig verschiedene Hersteller, es wird dort eine große Konsolidierung geben müssen – aber ich denke, wir werden uns ihnen stellen müssen“, so Rådström. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse das Unternehmen konsequent an weiteren Innovationen arbeiten und die Kosten optimieren.

Im Bereich der elektrischen Busse seien chinesische Hersteller bereits seit über zehn Jahren in Europa aktiv. Diese hätten zwar Anteile gewonnen, den Markt jedoch nicht übernommen. Rådström, die zudem aktuell den Nutzfahrzeug-Ausschuss des Verbands Acea leitet, sieht den Konzern in der Lage, mit chinesischen sowie amerikanischen, europäischen, koreanischen oder japanischen Wettbewerbern zu konkurrieren.

Daimler Truck bewegt sich in einem herausfordernden Marktumfeld. Trotz rückläufiger Gewinne infolge der zuvor schwachen Nachfrage, von Zollbelastungen und Kostendruck zeigen sich erste Anzeichen einer Erholung. Insbesondere die wieder anziehende Nachfrage in Nordamerika sowie ein günstigerer US-Zollrahmen ermöglicht eine verbesserte Jahresprognose.

Im zweiten Quartal dieses Jahres setzte der Daimler-Truck-Konzern 86.707 Einheiten ab und damit 8 Prozent mehr Fahrzeuge. Der Verkauf von batterieelektrischen Lkw und Bussen stieg um 21 Prozent auf 1405 Einheiten (Q2 2025: 1162).