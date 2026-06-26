KGM Torres EVX als Sondermodell „Nomad“ mit 13.000+ Euro Preisvorteil bestellbar

Der KGM Torres EVX ist nun auch als Sondermodell „Nomad“ bestellbar. Der Einstiegspreis für das 4,7 Meter lange Elektro-SUV liegt bei 34.990 Euro. Die Edition bietet laut dem südkoreanischen Anbieter einen Preisvorteil von mehr als 13.000 Euro gegenüber der Serienversion. Bisher waren mindestens 41.990 Euro fällig.

Serienmäßig verfügt der Torres EVX Nomad über eine Metallic-Lackierung in fünf wählbaren Farbtönen: Space Black, Dandy Blue, Iron Metal, Forest Green und Latte Greige. Ebenfalls immer an Bord sind eine 360-Grad-Kamera und eine Wärmepumpe, die das Interieur reichweitenschonend temperiert. Das Sondermodell baut auf der Ausstattungslinie „Bliss“ auf.

Zur Ausstattung gehören Ambientebeleuchtung, kabellose Smartphone-Ladeschale, Einparkhilfen vorn und hinten, Dachreling, Lenkradheizung sowie beheizbare Kunstledersitze. Fahrer und Beifahrer erhalten Sitzbelüftung und elektrische Sitzeinstellung. Für den Fahrer ist zusätzlich eine Lendenwirbelstütze vorgesehen. Zwei 12,3-Zoll-Bildschirme dienen als digitale Instrumentenanzeige und zentrales Bedienelement für Infotainment, Navigation sowie die Smartphone-Einbindung per Apple CarPlay oder Android Auto.

Das Assistenzpaket umfasst unter anderem automatisches Notbremssystem, Verkehrszeichenerkennung, Spurwechselassistent, Spurverlassens- und Aufmerksamkeitswarner, Ausstiegswarner, Totwinkelassistent und Querverkehrswarner. Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage hält Tempo und Abstand zu vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern. Im Ernstfall schützen acht Airbags, darunter ein Mittelairbag zwischen den Vordersitzen und ein Knieairbag für den Fahrer.

Den Antrieb übernimmt ein 152 kW/207 PS starker Permanentmagnet-Synchronmotor mit 339 Nm Drehmoment an den Vorderrädern. Zusammen mit der 80,6-kWh-Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LFP) erreicht der Torres EVX Nomad über 500 Kilometer nach WLTP-Norm mit einer Ladung.

An Schnellladestationen dauert das Laden von 10 auf 80 Prozent 36 Minuten. Zu Hause ist dreiphasiges Laden mit 11 kW an der Wallbox möglich. Die ersten Fahrzeuge sollen ab September zu den Kunden rollen.