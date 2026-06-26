Ab 187 Euro im Monat: Microlino kann nun auch von Privatkunden geleast werden

Das Elektro-Leichtfahrzeug Microlino ist für Privatkunden in Deutschland nun auch über ein Leasingangebot verfügbar. Der Hersteller Micro arbeitet mit der Creditplus Bank zusammen, um die Etablierierung des 2022 gestarteten Mini-Stromers auf dem deutschen Markt zu fördern.

Im Gegensatz zu einer bestehenden Partnerschaft mit der Santander-Bank, die auf Gewerbekunden ausgerichtet ist, fokussiert sich die Kooperation mit der Creditplus Bank auf das Privatkundengeschäft. Das Angebot ermöglicht die Nutzung des Fahrzeugs ohne Kaufpflicht.

Die monatliche Leasingrate beginnt bei 187 Euro für eine Laufzeit von vier Jahren und eine jährliche Fahrleistung von maximal 10.000 Kilometern. Zu Beginn ist eine Anzahlung in Höhe von 25 Prozent des Listenpreises zu leisten. Bei einem Listenpreis von 18.480 Euro inklusive Ablieferungspauschale beläuft sich dieser Betrag auf 4620 Euro.

„Der Microlino war von Anfang an für alle gedacht. Dank dem Leasingangebot kann jetzt jeder einмоeinsteigen. Mit der Creditplus Bank haben wir einen erfahrenen Partner an unserer Seite, der uns mit seiner Finanzierungsexpertise im Vertrieb optimal unterstützt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, den Microlino gemeinsam in die Breite zu bringen“, erklärt Wim Ouboter, CEO & Gründer von Micro.

Das Fahrzeug ist in zwei Zulassungsklassen erhältlich: Eine L7e-Ausführung mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h sowie eine L6e-Variante mit 45 km/h. Für die L6e-Klasse ist in Deutschland der AM-Führerschein ab 15 Jahren ausreichend. Für die L7e-Variante wird der B-Führerschein ab 18 Jahren benötigt.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Micro. Gemeinsam wollen wir die Mobilität der Zukunft aktiv mitgestalten und die innovativen Produkte durch unsere Finanzierungslösungen einem breiteren Kundenkreis zugänglich machen“, so Christian Frey, Vertriebsvorstand der Creditplus Bank.