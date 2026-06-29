Umfrage: Interesse an E-Autos, aber Laden zu Hause fehlt

Infolge der Spritpreisanstiege denken die Menschen laut einer aktuellen Befragung um: Viele Deutsche reagieren durch sparsameres Fahren (41 %) sowie häufigeres Zufußgehen und Fahrradfahren (16 %) oder ÖPNV-Nutzung (35 %). 6 Prozent der Deutschen erwägen den Umstieg auf ein E-Auto in absehbarer Zeit. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage von YouGov unter 2000 Befragten im Auftrag des Unternehmens Ista.
Die Umfrage zeigt zudem, dass es sich bei den potenziellen E-Auto-Fahrern um besonders viele junge Menschen (18- bis 29-Jährige: 16 %) und solche ohne eigenen Pkw (18 %) handelt. Ein Hemmschuh bleibt – neben den Anschaffungspreisen – jedoch die Ladeinfrastruktur.
„Die Mobilitätswende ist bei vielen Menschen hierzulande zuletzt von einem eher abstrakten politischen Ziel in den ganz persönlichen Lebensbereich vorgedrungen“, sagt Christoph Klinck, Tribe Lead Commercial & Industrial bei Ista und Geschäftsführer bei Chargemaker, der Ladeinfrastruktur-Tochter von Ista. „Jetzt gilt es, längst bekannte Hemmschwellen zu beseitigen und die notwendige Ladeinfrastruktur möglichst rasch herzustellen. Im Mieterland Deutschland liegt dafür erhebliches Potenzial im Mehrfamilienhaussegment. Die individuelle Mobilitätswende beginnt in den eigenen vier Wänden.“
Unter den Bewohnern von Mehrfamilienhäusern gaben lediglich drei Prozent an aufgrund der Spritpreisanstiege auf ein E-Auto umsteigen zu wollen, also ein deutlich geringerer Anteil als der der Gesamtbevölkerung. So bemängeln auch rund 43 Prozent der E-Auto-Fahrer, die in Mehrfamilienhäusern leben, die fehlende heimische Ladeinfrastruktur. Der Ladeplatz zu Hause ist die beliebteste Option (51 % aller E-Auto-Fahrer), gefolgt von öffentlichen Ladesäulen am Straßenrand oder Supermarkt (21 %), bei der Arbeit (14 %) oder an der Autobahn (9 %).
„Zuhause laden zu können ist ein entscheidendes Argument für den Umstieg auf ein E-Auto. Nutzer profitieren vom Komfort des Ladevorgangs und vergleichsweise günstigen Stromtarifen. Das sollte vermehrt auch Bewohnern von Mehrfamilienhäusern ermöglicht werden“, sagt Klinck.
Bei der Auswahl des konkreten Ladepunktes ist für die Befragten E-Auto-Fahrer der Preis der wichtigste Aspekt (44 %), gefolgt von der räumlichen Nähe beziehungsweise dem Komfort (26 %) sowie der möglichen Ladegeschwindigkeit (23 %).
Kommentare
MK meint
WIe Michael Dietrich schon geschrieben hat: Verbrenner kann auch niemand daheim tanken. Und auch sonst verstehe ich diese Fixierung nicht: Ich hätte die Möglichkeit für eine Wallbox daheim gehabt, habe aber trotz 45.000 km pro Jahr verzichtet: Es lohnt sich einfach finanziell ohne eigene Solaranlage nicht (bzw. erst nach so vielen Jahren, dass man dann vielleicht schon wieder über einen Tausch der Wallbox nachdenken muss).
Michael Dietrich meint
Da die meisten Menschen zu Hause auch keine Benzin- oder Diesel-Zapfsäule stehen haben ändert sich mit dem Wechsel vom Verbrenner auf ein e-Auto nicht wirklich viel wenn man keine E-Ladesäule zu Hause hat. Ich fahre seit 2019 elektrisch und könnte zu Hause laden, weil ich seinerzeit dachte das sei wichtig. Ich mach es aber so gut wie nie. Lademöglichkeiten bei meinem Arbeitgeber und auf dem Weg dahin oder zu Kunden und anderen Einsatzorten reichen völlig aus.
Mark Müller meint
Und wie wäre es, wenn Sie bei Ihrem Arbeitgeber nicht laden könnten?
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Ich kenne jetzt beides und würde wohl kein E-Auto fahren, wenn ich nicht zuhause laden könnte.
Matthias meint
Natürlich ist eigene Garage mit Wallbox das Optimum. Es geht mit halbwegs modernen E-Autos auch ohne wenn man will, da selbst für „Gurken“ unter 25 kWh Akku und nur mit 22-kW-AC-Lader bereits 2018 genug öffentliche Lader zu finden waren, u. a. an Supermärkten wie Kaufland, Aldi, Edeka. Heute mit 50+kWh und 50+kW CCS einfacher.
Wenn man als Laternenparker mit dem (E-)Auto zu einem Arbeitsplatz fahren kann/muss, und wenn der Arbeitgeber dort Mitarbeiterparkplätze zur Verfügung stellt, dann sollte dort auch geladen werden können, zumal bereits seit einiger Zeit tagsüber Überschuss an PV-Strom entsteht.
Wer nicht täglich pendeln muss hat genug Zeit um etwa beim Einkaufen zu laden. Wo also ist genau das Problem?