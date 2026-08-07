ADAC untersucht Ladeverluste von Elektroautos

Wenn ein E-Auto geladen wird, kann nicht die gesamte elektrische Energie in der Batterie gespeichert werden. Denn während des Ladevorgangs sind einige Bordsysteme im Fahrzeug aktiv, die Strom benötigen. Außerdem entstehen Verluste bei der Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom (AC/DC). Wie hoch dieser zusätzliche Energiebedarf genau ausfällt, hat der ADAC in einer Studie mit fünf aktuellen E-Autos untersucht.
Die Fahrzeuge wurden für die Auswertung an einer Haushaltssteckdose und einer Wallbox aufgeladen. An der Wallbox erfolgten die Ladevorgänge jeweils mit maximaler Leistung und mit reduzierter Ladeleistung, wodurch das Laden mit überschüssigem Strom aus einer Photovoltaik-Anlage simuliert wurde. Das Ergebnis ist laut den Testern eindeutig: Das Laden an der Haushaltssteckdose mit 2,3 kW ist bei allen Autos mit den höchsten Verlusten verbunden.
Am ineffizientesten zeigte sich der elektrische Mercedes-Benz CLA, bei dem fast ein Viertel des verbrauchten Stroms nicht im Akkupack landete. Bei allen anderen E-Autos lagen die Verluste bei rund 15 Prozent. Effizienter ist das Laden mit überschüssigem Strom aus einer Photovoltaik-Anlage, selbst wenn die Ladeleistung aufgrund geringen Ertrags auf 4,2 kW reduziert wird. Die Verluste bei allen Autos in der Studie lagen dabei unter 13 Prozent.
Am effizientesten ist es jedoch, die Elektroautos an einer Wallbox mit der höchstmöglichen Ladeleistung aufzuladen. Je nach Fahrzeug sind das 11 kW oder auch 22 kW: Alle Ladeverluste lagen in diesem Szenario unter sieben Prozent. Am effizientesten war der elektrische Renault 5, der sowohl beim Photovoltaik-Überschussladen als auch an der Wallbox die geringsten Verluste aufwies.
Aus Sicht des ADAC bekräftigen diese Ergebnisse die bestehende Empfehlung: Die Haushaltssteckdose ist nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch im Sinne der Effizienz zum regelmäßigen Laden eines E-Autos ungeeignet und sollte als Notlösung betrachtet werden.
Kommentare
hu.ms meint
Die ladeverluste sind mir völlig egal !
Ich lade mit 16A zu 70% angepasst an meine PV und zu 27% netzschonend zum WP-stromtarif 23ct. 3% sind schnelladungen – verlust und preis mir egal.
Ein jeder wie er es „verdient“.
Powerwall Thorsten meint
Da wird es der Bürogemeinschaft diesmal wohl schwer fallen dieses Ergebnis wieder gegen den Angstgegner zu framen.
Rechnen muss man trotzdem: wenn ich mit Haushalt Strom sagen wir 50 kWh Nachlader und nur 0,30 € pro Kilowattstunde bezahle ist das trotz der höheren Lade Verluste immer noch besser, als wenn ich irgendwo bei irgendwelchen Stadtwerken wie zum Beispiel wir gerade am Bodensee für 0,56 € die Kilowattstunde laden.
Denken hilft also manchmal trotzdem Geld zu sparen.
MK meint
@Powerwall Thorsten:
Unsere Stadtwerke verlangen zum Glück nur 36 ct an öffentlichen Säulen.
Powerwall Thorsten meint
@MK
Das ist natürlich günstig – da geht bei unserem Anbieter (Energiedienst) gar nichts.
hu.ms meint
Bei mir hier ist die 44ct beim 50kw-lader von aldi am günstigsten. Brauche sie aber nicht.
David meint
Du bist sowas von in der Wagenburg. Ich denke die meisten hier haben gesehen, dass die Ladeverluste an 11 kW recht ähnlich und durchaus akzeptabel sind.
Wenn das jetzt 6 % sind, ist es sicherlich theoretisch möglich, das mit aufwändiger Technik und Schaltung zu halbieren. Nur, wovon reden wir dann? Wenn der durchschnittliche PKW in Deutschland etwas über 12.000 km im Jahr fährt, lädt er davon vielleicht 10.000 an der Wallbox. Nehmen wir mit vorklimatisieren einen Verbrauch von 20 kWh/100 km an, sind das 2000 kWh. Ob dazu 120 kWh oder 60 kWh Verlust im Jahr kommen, sind Peanuts. Die Differenz kostet mich sogar bei Netzbezug 17€/Jahr. Das ist auf der Schweizer Bodenseeseite ein Eiskaffee.
Powerwall Thorsten meint
Leseverständnis?
Lieber David, wir haben hier eine kleine Ferienwohnung am Bodensee.
Wenn ich also dort 50kW nachlade spare ich jedes Mal nicht nur 12,5€ sondern erspare mir auch den 1km Weg zur nächstgelegenen öffentlichen 11Kw Säule.
Ich weiß, wie oft ich das pro Jahr mache – vom Laden der Zero (das ist ein Elektro Motorrad mit einem 15,7 kW Akku einmal ganz abgesehen. Die Installation einer Wallbox auf dem Außenparkplatz ist das etwas unökonomisch und mit viel Bürokratie verbunden.
Aber schön, daß du immer zu wissen glaubst, wie andere ihr Leben leben sollten – vielleicht macht Dich insbesondere diese Eigenschaft hier im Forum zum Sympatieträger.
Fragen über Fragen
PS wer ist den eigentlich gerade im weltgrößten Fahrzeugmarkt mit 7,8% auf Platz 3 und wer hat es nicht einmal in die Top Ten geschafft?
Sag du es der Community – gerne mit prozentualem Anteil deines Brötchengebers.
brainDotExe meint
Einphasiges Laden ist auch eher die absolute Ausnahme, das kann man als nicht praxisrelevant abstempeln.
Ansonsten bewegt sich alles in den normalen Bereichen, keine Ausreißer. Ist generell auch nicht so relevant, wenn man PV Überschussladung macht. Dann kann man die „Ineffizienz“ getrost ignorieren.
Paule meint
„Einphasiges Laden ist auch eher die absolute Ausnahme“ …
In Deutschland. Meine Wallbox hat 32 Ampere einphasig.
Ich kläre dich gerne auf: die meisten Teslas Laden über NACS AC einphasig. Und lustigerweise dürfen das jetzt auch europäische fremdmorgen dort, wenn sie mal ein Auto verkauft bekommen.
brainDotExe meint
Natürlich in Deutschland, wir sind hier in Deutschland.
„Meine Wallbox hat 32 Ampere einphasig.“
Darfst du nicht nutzen, da Schieflast.
„die meisten Teslas Laden über NACS AC einphasig“
Aber nicht in Deutschland. Das das Stromnetz in den USA rückständig ist, darüber brauchen wir nicht zu reden.
MichaelEV meint
Die Amis haben jetzt den kompakteren Stecker (AC und DC-Pins kombiniert). Letztendlich ging es aber nie um den Stecker, sondern darum die bessere Ladeinfrastruktur nutzen zu können.
Für Europa ist es wegen 3-phasig schwierig. Ich wette aber, in 1-2 Jahrzehnten wird keiner mehr AC laden und alle sich über die Absurdität ärgern nur dafür dauerhaft einen falschen und viel zu großen Stecker ertragen zu müssen…
David meint
Der ADAC mit seinem Prüfstand und seinen Ladeverlusttests macht sich absolut lächerlich. Jeder, der Physik in der Schule hatte und weiß, wie hoch in etwa der Ruhestrom eines Fahrzeugs in Betriebsbereitschaft ist, kann sich die Verluste in etwa vorstellen. Und sie sind beim Laden mit 11 kW auch völlig im üblichen Bereich.
Wenn man wegen PV runterregelt oder mit Haushaltsstrom arbeitet, ist die Effizienz ohne Zweifel deutlich schlechter. Dann hängt es aber noch viel stärker von der Installation selbst und den verwendeten externen Komponenten ab, wie hoch die Gesamtverluste sind.
Denn mit Solarstrom wandelt man beispielsweise zweimal: einmal in der PV-Anlage und einmal im Auto. Einer dieser Wandlungsvorgänge hat also mit dem Auto überhaupt nichts zu tun. Im Grunde wäre die beste Lösung eine reine DC-Lösung, die PV-Anlage, Heimspeicher und Auto direkt verbindet und nur dann wandelt, wenn Energie mit dem Netz ausgetauscht wird.
Der ADAC ist bis heute noch nicht so richtig in der Elektromobilität angekommen. Sieht man schon daran, dass er aus seinen Binsenweisheiten gar keine Ableitungen an die Fahrzeughersteller realisiert. Man könnte zum Beispiel einen Charging Sleep Mode fordern, bei dem während des AC-Ladens nur die nötigsten Überwachungskreise mitlaufen, so dass man mit etwa 30 W auskommen könnte. Das würde die Effizienz beim Laden mit sehr niedriger Leistung wie beim PV-Überschussladen deutlich verbessern.
South meint
Yoa, Mike, den Test haben sie für dich gemacht… „Haushaltssteckdose mit 2,3 kW ist bei allen Autos mit den höchsten Verlusten verbunden“. Übrigens auch nicht ungefährlich… das muss die Technik dahinter auch abhaben können…
Und nur Grundsätzlich. Also man kann bei einer komplexen Prognose weit daneben liegen oder ja, die Prognose war gut, aber die Umstände haben sich halt schnell verändert, aber Mike lag bei grundsätzlichen Themen richtig daneben…. denn Physik ist keine Prognose…
Future meint
Jetzt fehlt nur noch eine Antwort darauf, warum der Mercedes-Benz CLA am »ineffizientesten« lädt. Fast »ein Viertel des verbrauchten Stroms landet nicht im Akkupack.« Bei allen anderen sind die Werte ähnlich. Was macht Mercedes so viel schlechter? Was machen Renault, Tesla und VW so viel besser als Mercedes?
brainDotExe meint
Der Nebenverbrauch wird etwas höher sein und/oder der Lader ist einphasig nicht so effizient.
Ist aber nicht wirklich praxisrelevant, einphasige Ladungen sind die absolute Ausnahme.
Paule meint
Erklär doch mal, warum einphasiges Laden weniger effizient sein soll. Bin gespannt.
Jetzt komm mir aber nicht mit einphasig 10 Ampere um die Ecke.
brainDotExe meint
Ist doch ganz einfach.
Bei einphasigem Wechselstrom hast du eine Effektivspannung von 230V und 325V Spitzenspannung.
Bei Drehstrom hingegen zwischen den Außenleitern Effektivspannung 400V und Spitzenspannung 663V. (Vorausgesetzt das Ladegerät nutzt eine Dreiecksschaltung)
Grundlagen Physik:
– Bei höherer Spannung braucht man für die selbe Leistung weniger Strom
– Verluste hängen quadratisch vom Strom ab
Jetzt kommt ein Aspekt dazu, desto geringer die Differenz der Eingangs und Ausgangsspannung eines Gleichrichters ist, desto effizienter ist er, da der Boost Konverter weniger leisten muss.
Während man bei Drehstrom schon ziemlich nahe dann die 400V heran kommt, benötigt man bei einphasigem Wechselstrom einen deutlich größeren Spannungshub -> ineffizienter.
Jetzt kommt noch ein Aspekt, der CLA hat einen 800V Akku, die restlichen Autos lediglich 400V. Prinzipbedingt ist also sowohl das einphasigen Laden als auch das dreiphasige Laden dort ineffizienter.
EV1 meint
Wir können in unserer Garage nur einphasig laden weil beim Hausbau damals noch Niemand an Drehstrohmanschlüsse am Parkplatz gedacht hat, der kein Schweißgerät hatte. Und das wird in vielen privaten Tiefgaragen so sein.
brainDotExe meint
Das sind halt die Ausnahmen, aber das ist eine Minderheit.
Referendar meint
Future, Testergebnisse richtig einzuordnen ist nicht deine Stärke. Haben die anderen an der Steckdose 0% Ladeverlust? An der Wallbox betragen die Unterschiede wenige bis teils unter einem Prozent.
Future meint
Bei den ADAC Tests geht es um die Menschen da draußen, die das Blättchen regelmäßig lesen und sich über die noch weitgehende unbekannten Technologien informieren wollen. Es geht also nicht um unsere »Experten« in diesem Blog. Und da wird es dann interessant, wenn in der PR Meldung steht, dass ein Viertel des Stroms nur bei Mercedes nicht im Akku landet. Du kannst dir die Bedeutung solcher Nachrichten halt nicht vorstellen. Und eine Antwort auf meine Frage fällt dir natürlich auch nicht ein. Das macht aber nichts. Die Menschen draußen glauben dem heiligen ADAC sowieso mehr als dir.
MK meint
@Future:
Es geht ja schon mit den Testbedingungen los:
Der ADAC schreibt, dass die Tests zwischen 20° und 30° Akkutemperatur stattgefunden hätten, also schon mal nicht unter gleichen Bedingungen für alle (mein Auto weist z.B. darauf hin, dass es unter 25° deutlich ineffizienter würde…der vermeintlich geringe Unterschied von 10°C macht also den entscheidenden Unterschied zwischen „Batterie ist im Optimalbereich“ und „Batterie ist zu kalt und verwendet an der Steckdose wahrscheinlich erstmal mehr Energie aufs Konditionieren als eigentlich geladen wird“). Das wirft dann auch die Frage auf, ob die anderen Testbedingungen gleich sind, also z.B.: Wie war die Außentemperatur? Standen die Autos alle in einer klimatisierten Garage oder draußen und das eine Vormittags bei 15° im Schatten und das andere Nachmittags bei 35° in der prallen Sonne? Sind alle an der gleichen Haushaltssteckdose geladen worden?…die Verkabelung dahinter dürfte den größten Unterschied machen…der ADAC selber weist in seinem Bericht darauf hin, dass unterschiedliche Kabellängen zwischen Hausanschluss und Steckdose einen großen Unterschied macht und selbst bei Neubauten 4% Verlust zwischen Zähler und Steckdose vollkommen legitim sind.
Dazu kommen Einstellungen im Auto: Konditioniert das Auto den Akku beim Laden auf eine bestimmte Zieltemperatur oder geht die Software davon aus, dass bei 2,3 kW die Akkutemperatur egal ist? Klimatisiert das Fahrzeug auch den Innenraum oder nicht?
Die Frage ist ja auch: Was versteht der ADAC eigentlich unter „PV-Überschuss laden“? Auch das kann ich ja an der Steckdose oder an der Wallbox machen…welchen Weg der ADAC gewählt hat, geht auch aus dem ausführlicheren Bericht direkt auf der ADAC-Website nicht hervor. Wahrscheinlich die Wallbox, was aber nur eine Vermutung ist…
MK meint
@Future:
Noch ein Nachtrag: Der ADAC verweist darauf, dass man sich die höheren Verluste beim Mercedes mit „Einsparungen beim Onboard-Ladegerät“ erkläre. Bei meinem Skoda z.B. ist besagtes Onboard-Ladegerät auch gar nicht darauf ausgelegt, an der Steckdose geladen zu werden. Kaufe ich das Auto, bekomme ich aber automatisch ein Kabel, wo ein Ladegerät zwischengeschaltet ist (ein Kasten ca. 30 x 10 x 7 cm). Damit sind dann auch die Ladeverluste in Ordnung. Vielleicht hat der ADAC also auch einfach das falsche Kabel verwendet? Auch dazu findet sich nämlich keine Info im Bericht und es wäre nicht das erste Mal, dass der ADAC solche „Kleinigkeiten“ übersieht…