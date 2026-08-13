Hohe Nachfrage bei Bundesförderung für Lkw-Ladeinfrastruktur

Die Bundesförderung für öffentliche und private Lkw-Ladeinfrastruktur verzeichnet eine hohe Nachfrage. Der Projektträger Jülich hat eine Bilanz der ersten drei Förderaufrufe aus dem Mai gezogen, die laut der Beratung M3E in allen Runden deutlich überzeichnet waren.

Im Rahmen des Aufrufs A für nicht-öffentliche Ladeinfrastruktur von KMU (Kleine und mittlere Unternehmen) wurden demnach etwa 430 Anträge mit rund 150 Millionen Euro Umfang beantragt. Ursprünglich war ein Budget von 50 Millionen Euro vorgesehen, welches kurzfristig auf 150 Millionen Euro erhöht wurde. Trotz dieser Aufstockung musste der Aufruf noch am selben Tag geschlossen werden.

Der Aufruf B, der ebenfalls die nicht-öffentliche Ladeinfrastruktur für Unternehmen adressiert, war um das Fünffache überzeichnet. Bei verfügbaren Mitteln von etwa 67 Millionen Euro gingen rund 1050 Anträge mit einem Volumen von circa 400 Millionen Euro ein. Aktuell sind 206 Projekte zur Förderung vorgesehen.

Für den Aufruf C zur öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur wurden rund 500 Millionen Euro durch etwa 380 Anträge beantragt, während circa 83 Millionen Euro zur Verfügung standen. Die Auswahl erfolgte über eine Priorisierungszahl, die sich aus der Förderintensität, dem Standort und dem Durchleitungsmodell zusammensetzt. Aktuell sind 67 Anträge zur Förderung vorgesehen.

„Die Nachfrage übersteigt die verfügbaren Mittel in allen drei Aufrufen deutlich und zeigt, wie wichtig dieses Förderprogramm ist“, sagt M3E-Geschäftsführer Christian Milan. Das gesamte Förderprogramm sieht über einen Zeitraum von vier Jahren insgesamt eine Summe von einer Milliarde Euro vor. Über 2026 hinaus soll es während der vierjährigen Laufzeit der Förderrichtlinie weitere, an die jeweilige Marktsituation angepasste Förderaufrufe geben.