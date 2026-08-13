Togg kooperiert mit Octopus Electroverse für einfacheres Laden in Europa

Der in der Türkei ansässige Mobilitätsanbieter Togg baut das digitale Nutzererlebnis in Europa durch eine neue Kooperation aus. Partner ist Octopus Electroverse, eigenen Angaben zufolge eine der größten europäischen Ladeplattformen für Elektrofahrzeuge. Im Zuge dieser Zusammenarbeit integriert Togg die Leistungen von Octopus Electroverse in seine Nutzerplattform Trumore.

Trumore bündelt als digitale Plattform von Togg verschiedene Services rund um das Mobilitätserlebnis. „Trumore-Nutzer können auf einfache und intuitive Weise öffentlich zugängliche Ladepunkte finden, zu ihrer bevorzugten Ladestation navigieren, den Ladevorgang starten und die Bezahlung abwickeln“, wirbt das Unternehmen.

Der integrierte Service startet zunächst in Deutschland, dem ersten europäischen Markt von Togg außerhalb der Türkei. Über Trumore erhalten Togg-Nutzer sowie andere Anwender der App den Angaben zufolge Zugang zu mehr als 220.000 Ladepunkten in ganz Deutschland – das entspreche nahezu dem gesamten öffentlich zugänglichen Ladenetz. Darüber hinaus seien über das Netzwerk von Octopus Electroverse europaweit mehr als 1,4 Millionen Ladepunkte verfügbar. Nutzer der Trumore-App benötigten dadurch weniger separate Lade-Apps, RFID-Karten und Benutzerkonten.

Die Vereinbarung soll die erste Phase einer umfassenderen Zusammenarbeit zwischen Togg und der Octopus Energy Group bilden. Die Kooperation soll zudem die Grundlage für künftige Nutzervorteile schaffen, darunter abonnementbasierte Ladetarife, Ladeguthaben und eine AutoCharge-Funktion. „Die Zusammenarbeit spiegelt die Vision von Togg wider, ein vernetztes Mobilitätsökosystem aufzubauen“, heißt es. „Anstatt das Laden als eigenständigen Dienst zu betrachten, integriert Togg das öffentliche Laden in seine digitale Plattform Trumore und ermöglicht Nutzern damit ein nahtloses digitales Nutzererlebnis.“

CEO Gürcan Karakaş strebt für Togg eine jährliche Absatzmenge von 110.000 Einheiten an. Das soll durch die Expansion nach Europa gelingen. In Deutschland sieht sich der 2018 gegründete türkische Elektroautobauer noch mit geringen Zulassungszahlen konfrontiert: Im ersten Halbjahr wurden lediglich 197 Fahrzeuge registriert, 162 Exemplare des SUV T10X und 35 Einheiten der Limousine T10F.