Citroën ë-C3 Tonic als „schicker Einstieg in die Elektromobilität“

Citroën erweitert das Angebot des vollelektrischen Kleinwagens ë-C3 um die neue Sonderedition ë-C3 Tonic. Sie kombiniert Designakzente, moderne Konnektivität und zusätzliche Ausstattung. Der Aufpreis gegenüber der jeweiligen Einstiegsversion des SUV beträgt 310 Euro

Die Sonderedition basiert auf der Ausstattungslinie YOU. Sie übernehme fünf vollwertige Sitzplätze, den für die Marke typischen Komfort und ein alltagstaugliches Konzept für elektrische Mobilität, so Citroën. Hinzu kämen exklusive Designmerkmale und zusätzliche Ausstattungsdetails.

„Mit dem neuen ë-C3 Tonic erweitern wir das Angebot unseres Erfolgsmodells – dem C3 – um eine weitere attraktive, elektrische Option. Für lediglich 310 Euro Aufpreis gegenüber der jeweiligen Einstiegsversion erhalten unsere Kundinnen und Kunden ein deutliches Plus an Design und Ausstattung“, wirbt Thomas Goldboom, Geschäftsführer Citroën Deutschland. „Genau dafür steht Citroën: alltagstaugliche Elektromobilität mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis – einfach, komfortabel und für möglichst viele Menschen erreichbar.“

Außen setzt der ë-C3 Tonic auf ein Dach in Kontrastfarbe, wahlweise Aden Rot oder Perla Nera Schwarz. Dazu kommen Dachreling und Heckspoiler aus der Ausstattungslinie PLUS, Color Clips in zitronigem Gelb im vorderen Stoßfänger, ein Tonic-Emblem unterhalb der Außenspiegel und eine schwarze Dekorfolie an der A-Säule. Als Außenfarben stehen Polar Weiß und Perla Nera Schwarz zur Wahl.

Im Innenraum gehören ein ergonomisch positionierter 10,25-Zoll-Farb-Touchscreen, kabellose Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto sowie eine Armaturentafel mit Stoffbezug aus der Ausstattungslinie PLUS zur Serienausstattung.

Der ë-C3 Tonic ist in zwei elektrischen Antriebsvarianten erhältlich. Der Urban Range verfügt über eine 30-kWh-Batterie und erreicht bis zu 206 Kilometer nach WLTP-Norm. Der Standard Range hat eine 44-kWh-Batterie und kommt auf bis zu 309 Kilometer pro Ladung. Für den Urban Range wird eine optionale DC-Schnellladeleistung von bis zu 30 kW genannt. Beim Standard Range sind optional bis zu 100 kW DC-Schnellladeleistung möglich.

Der ë-C3 Tonic Urban Range ist ab 20.450 Euro erhältlich. Der ë-C3 Tonic Standard Range startet bei 23.760 Euro. Bestellungen sind ab sofort möglich, erste Auslieferungen sollen ab Oktober 2026 erfolgen.