Suzuki Deutschland bietet Garantie bis Fahrzeugalter von 8 Jahren auf alle Modelle

Suzuki Deutschland gewährt künftig eine Garantie bis zu einem Fahrzeugalter von 8 Jahren auf die Modelle der japanischen Marke. An die dreijährige Neuwagengarantie knüpft die neue „Suzuki Pro Garantie“ an, die jährlich kostenlos verlängert werden kann – bis zu einem Fahrzeugalter von acht Jahren oder maximal 140.000 Kilometern Laufleistung beziehungsweise 120.000 Kilometern bei den Modellen Across und Swace.

Voraussetzung bei lückenloser Wartungshistorie ist, dass eine turnusmäßige Inspektion durchgeführt wird. Die Suzuki Pro Garantie gilt bis zur nächsten Wartung, die nach 12 Monaten oder 20.000 Kilometern Laufleistung (Across und Swace: 15.000 km) fällig wird. Im Vergleich zu der Neuwagengarantie sind bei der Suzuki Pro Garantie die wichtigsten Bauteile wie unter anderem Motor, Kraftstoffanlage, Getriebe, Bremsanlage, Lenkung sowie der Großteil der elektrischen Bauteile abgedeckt.

Zum Garantieumfang speziell beim E‑Antrieb zählen: Steuergeräte des batterieelektrischen Antriebssystems, E-Achse vorne und hinten mit Aktuatoren, ESU, Hochvolt-Heizer, elektronische Wählhebelbaugruppe, Notstromversorgungeinheit, Ladeanschlusseinheit, Ladesteuergerät. Bei Steuergeräte des Hybridantriebs, Motor-/Generator-Einheit (MGU), DC/DC-Wandler, Zusatzbatterien. Bei Hybriden: Steuergeräte des Hybridantriebs, Motor-/Generator-Einheit, DC/DC-Wandler, Zusatzbatterien.

Die Garantieverlängerung ist kostenlos und gilt für alle über Suzuki Deutschland in Verkehr gebrachten Modelle der Marke, ausgenommen Dieselfahrzeuge. Nach dem „Suzuki Pro Check“ in einer Servicewerkstatt lassen sich auch Autos in das Garantieprogramm aufnehmen, die bereits auf der Straße sind und deren bisherige Wartungshistorie Lücken aufweist. Dies umfasst demnach auch frühere Modelle, solange sie die genannten Bedingungen erfüllen. Zudem wird die Suzuki Pro Garantie bei einem Weiterverkauf des Fahrzeugs automatisch auf den neuen Eigentümer übertragen.

„Ob Automobil, Motorrad oder Marine – Suzuki setzt im Garantiefall bei allen Produkten aus den drei Geschäftsbereichen ausschließlich auf Original-Ersatzteile“, betont das Unternehmen. „So werden Garantieleistungen von speziell geschultem Personal in autorisierten Suzuki Werkstätten durchgeführt, zudem sind passgenaue Original-Ersatzteile auf die Suzuki Modelle abgestimmt und erhalten den Fahrzeugwert über viele Jahre hinweg.“