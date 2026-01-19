BYD verlängert Garantie für Elektroauto-Batterie auf 8 Jahre oder 250.000 km

Der chinesische Stromer-Riese BYD weitet in Europa die Garantie für seine „Blade“-Batterien aus: Künftig gilt eine Laufzeit von acht Jahren oder bis zu 250.000 Kilometern. Die neue Regelung greift nicht nur für Neuwagen, sondern auch rückwirkend für bereits ausgelieferte Fahrzeuge und soll das Vertrauen der Kunden in Elektro- und Hybridfahrzeuge stärken.

Die Blade Battery ist Kernbestandteil aller BYD-Stromer, sowohl vollelektrisch als auch hybrid. Bisher verfügten diese Modelle über eine Basisgarantie von sechs Jahren oder 150.000 Kilometern, ergänzt um eine zwölfjährige Garantie gegen Durchrostung ohne Kilometerbegrenzung sowie eine achtjährige Abdeckung für den elektrischen Antriebsstrang bis 150.000 Kilometer.

Mit der nun erhöhten Grenze von 250.000 Kilometern für die Batteriegarantie bleibt die Laufzeit bei acht Jahren, zugleich garantiert BYD einen Mindest-Gesundheitszustand (State of Health/SoH) der Batterie von 70 Prozent. Alle bestehenden europäischen Halter eines BYD-Elektro- oder Hybridmodells profitieren laut dem Unternehmen automatisch von der erweiterten Absicherung.

Blade-Batterie soll Sicherheit, Effizienz und Haltbarkeit optimieren

BYD beschreibt die Blade-Batterie als technologischen Bruch mit herkömmlichen Energiespeichern. Sie kombiniere „ein innovatives Design, hochfeste Materialien und fortschrittliche Energiemanagementsysteme“ und erziele so „eine einzigartige Balance aus Sicherheit, Effizienz und Haltbarkeit“. Eingesetzt wird Lithium-Eisenphosphat-Chemie (LFP), die ohne Nickel und Kobalt auskommt und BYD zufolge sicherer, langlebiger und nachhaltiger ist.

In Belastungs- und Dauertests habe die Blade-Batterie mehr als 3.000 Ladezyklen erreicht, was einer rechnerischen Lebensdauer von rund 1,2 Millionen Kilometern entspreche, heißt es von den Chinesen. Bei Sicherheitstests wie dem Nagelpenetrationstest bleibe die Oberflächentemperatur unter 60 Grad Celsius und damit deutlich niedriger als bei konventionellen Batterien. Hinzu kommen bestandene Überlade-, Hitze-, Quetsch-, Salzwasser- und Falltests, die internationale Standards übertreffen sollen.

Die klingenförmige Bauweise ermöglicht es, jede Blade-Zelle als tragendes Element zu nutzen, was die Verwindungssteifigkeit erhöht und zusätzlichen Schutz bei Kollisionen bieten soll. Gleichzeitig reduziert die kompakte Integration das Batterievolumen laut BYD um 50 Prozent gegenüber herkömmlichen Lösungen. Die Blade-Batterie setze damit „neue Maßstäbe bei Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung“. Sie ermögliche zudem sowohl große Reichweiten wie 570 Kilometer im WLTP-Zyklus beim Seal als auch hohe Ladeleistungen, etwa 230 kW beim Sealion 7 mit einer Ladezeit von 18 Minuten von 30 auf 80 Prozent.