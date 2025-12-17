Suzuki e Vitara ab 29.990 Euro bestellbar

Zu Preisen ab 29.990 Euro ist jetzt der neue Suzuki e Vitara bestellbar. Das erste vollelektrische Modell der japanischen Marke ist in zwei Batterieversionen und drei Ausstattungslinien erhältlich.

Der im indischen Suzuki-Werk Gujarat produzierte e Vitara basiert auf der für batterieelektrische Modelle entwickelten „Heartect-e“ Plattform. Sie verbindet laut dem Unternehmen ein geringes Gewicht mit einer hochsteifen Struktur, biete optimalen Schutz für die Hochvoltbatterie und schaffe die Voraussetzungen für einen großzügig dimensionierten Innenraum. In Sachen Flexibilität profitiere der e Vitara beispielsweise von der vielseitigen Rückbank: Sie sei im Verhältnis 40:20:40 separat umklappbar und in der Länge um 16 Zentimeter verschiebbar – je nachdem, ob mehr Platz im Kofferraum oder mehr Komfort für die Fondpassagiere gefragt ist.

Drei Antriebsvarianten stehen zur Verfügung. Den Einstieg markiert eine 49-kWh-Batterie in Verbindung mit einem 106 kW/144 PS starken Elektromotor und Frontantrieb. Der Verbrauch wird angegeben mit 14,9 kWh/100 km. Die größere Batterie besitzt eine Kapazität von 61 kWh und ist wahlweise mit Front- oder Allradantrieb erhältlich. Hier arbeitet an der Vorderachse stets ein 128 kW/174 PS starker Elektromotor (16,6-15,1 kWh/100 km). Die Allradversion Allgrip-e wartet mit einem weiteren Motor an der Hinterachse auf, der zusätzliche 48 kW/65 PS leistet, die Systemleistung liegt bei 135 kW/183 PS.

Je nach Antriebsversion legt der neue e Vitara bis zu 426 Kilometer nach WLTP-Norm mit einer Batterieladung zurück. An Gleichstrom-Schnellladestationen (DC) kann die Batterie binnen 45 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Für das Laden an Wechselstrom-Stationen und Wallboxen (AC) verfügt der e Vitara über ein dreiphasiges 11-kW-AC-Bordladegerät.

Der e Vitara wird in Deutschland in den drei Ausstattungslinien Club, Comfort und Comfort+ angeboten. Das Einstiegs-Niveau Club (nur in Verbindung mit 49-kWh-Batterie) bietet serienmäßig ein volldigitales 10,25-Zoll-Kombiinstrument hinter dem Lenkrad und das zentrale 10,1-Zoll-Multimedia-Display für das Infotainment- und Navigationssystem, das Smartphone lässt sich über kabelloses Apple CarPlay und Android Auto einbinden. Der Innenspiegel ist automatisch abblendend, die Außenspiegel sind elektrisch einstell- und anklappbar. Hinzu kommen eine Einparkhilfe vorne und hinten, eine Rückfahrkamera, 18-Zoll-Alufelgen und abgedunkelte hintere Scheiben.

In der Ausstattung Comfort (ab 36.490 Euro) ist die größere Batterie mit 61 kWh an Bord. Die zusätzliche Ausstattung gegenüber der Version Club sorgt für mehr Komfort an kälteren Tagen. Inbegriffen sind eine Sitzheizung für die Vordersitze und eine Warmluftführung nach hinten. Zudem sind Lenkrad, Außenspiegel und Teilbereiche der Frontscheibe beheizbar.

Bei der Top-Ausstattung Comfort+ (ab 40.490 Euro) ist der Fahrersitz zehnfach elektrisch verstellbar, ein Glasdach mit Sonnenblende taucht den Innenraum in Licht, und das Infinity Premium Sound System mit acht Lautsprechern und einem Subwoofer sorgt für guten Klang. Ebenfalls zur Ausstattung zählen eine kabellose Ladeschale für Smartphones, ein adaptiver Fernlichtassistent, eine 360-Grad-Kamera, Nebelscheinwerfer und 19-Zoll-Alufelgen.

Der Aufpreis für den Allradantrieb Allgrip-e beträgt 3.000 Euro (Comfort) beziehungsweise 2.500 Euro (Comfort+). Weitere Extras sind Metallic-Lackierung (890 Euro) und eine Zweifarblackierung (400 Euro). Erste Fahrzeuge sollen zu Beginn des Jahres 2026 ausgeliefert werden.