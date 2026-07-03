Hyundai N: E-Autos sollen noch stärker Verbrenner imitieren

Hyundai plant die Weiterentwicklung seiner elektrischen N-Modelle auf einer neuen Architektur. Die kommenden Elektroautos der besonders sportlichen Submarke sollen noch realistischere Fahrerlebnisse bieten als die aktuellen Modelle Ioniq 5 N und Ioniq 6 N.

Manfred Harrer, Leiter der globalen Forschung und Entwicklung bei Hyundai, bestätigte gegenüber Autocar, dass die nächste Generation der Fahrzeuge auf einer neuen Plattform basieren werde. Ziel sei es, die Authentizität der synthetisierten Motorengeräusche und Schaltvorgänge weiter zu steigern.

„Wir sind Vorreiter – wir folgen nicht einfach nur – bei dieser Technologie“, so Harrer. „Bei der nächsten Generation dieser Autos möchte ich das Erlebnis noch realistischer gestalten. Ich möchte es noch weiter verbessern.“ Konkrete Details zu künftigen Modellen nannte der Entwicklungsmanager nicht. Mögliche Merkmale für ein höheres Maß an emotionaler Bindung könnten dem Bericht zufolge die Simulation von Leerlaufgeräuschen, Auspuffknallen beziehungsweise Fehlzündungen oder Vibrationen im Elektroauto sein.

„Es gibt so viele Ideen, wie man das noch weiterentwickeln könnte, aber hier geht es vor allem um das Erlebnis. Viele Leute sagen, es sei unecht, aber den Leuten gefällt es, also hat es auch etwas Schönes – und warum sollte man nicht ein bisschen damit herumspielen?“, meinte Harrer. „Wir sind nicht die ernsthaften Porsche-Leute. Mit uns macht das Fahren Spaß.“ Die Entwicklung laufe bereits und Hyundais neue E-Auto-Plattform werde diese Fortschritte ermöglichen.

Die neue Architektur mit der Bezeichnung IMA (Integrated Modular Architecture) soll die aktuelle E-GMP (Electric Global Modular Platform) ablösen. Letztere wurde 2021 eingeführt. Der Ioniq 5 basiert als erstes Modell auf der E-GMP könnte etwa 2028 durch ein Modell auf der IMA ersetzt werden. Laut Harrer handelt es sich nicht um einen revolutionären Sprung wie bei der Einführung von E-GMP, sondern um eine Evolution. Der Fokus liege auf inkrementellen Verbesserungen beim Thermomanagement, der Gesamteffizienz sowie bei Kosten und Integration.