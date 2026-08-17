Ferrari Luce für 40 Millionen US-Dollar versteigert

Das erste für die reguläre Produktion vorgesehene Exemplar des vollelektrischen Ferrari Luce ist bei einer Auktion für 40 Millionen US-Dollar (34,5 Mio. Euro) verkauft worden. Damit ist das Unikat nach Angaben des italienischen Sportwagenbauers der teuerste Neuwagen, der jemals bei einer Auktion verkauft wurde. Der gesamte Erlös mit dem als „Chassis 0“ bezeichneten Fahrzeug soll der Ferrari Foundation für künftige Bildungsinitiativen zur Verfügung stehen.

Ferrari hatte den Luce im Mai mit einem Einstiegspreis von 550.000 Euro in Italien vorgestellt. Die bei der Auktion angebotene Ausführung wurde über das Individualisierungsprogramm Tailor Made konfiguriert und unter anderem mit einer eigens entwickelten perlmuttartigen Lackierung sowie einem speziell ausgeführten Innenraum ausgestattet. Die Kombination aus erstem Produktionschassis, Einzelkonfiguration und wohltätigem Zweck unterscheidet das Fahrzeug damit grundlegend von einem regulären Serienexemplar.

Der Luce ist Ferraris erstes rein batterieelektrisches Serienmodell und zugleich der erste Fünfsitzer der Marke. Das viertürige Modell verfügt über vier Elektromotoren, eine 122-kWh-Batterie und ein elektrisches System mit bis zu 880 Volt. Ferrari nennt eine Reichweite von mehr als 530 Kilometern sowie eine Höchstgeschwindigkeit von über 310 km/h. Die Systemleistung liegt bei 772 kW (1050 PS), damit geht es in 2,5 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Die Batterie und wesentliche elektrische Antriebskomponenten werden in Maranello gefertigt beziehungsweise montiert.

Die Vorstellung des Luce im Mai hat für viel Aufsehen gesorgt. Vor allem die ungewöhnlichen Proportionen und der deutliche Bruch mit der klassischen Ferrari-Formensprache stießen auf Kritik. Für die Optik zeichnete sich unter anderem der frühere Apple-Designchef Jony Ive mit seinem Studio LoveFrom verantwortlich. Der Innenraum wurde weniger kritisch aufgenommen und fand für seine reduzierte Gestaltung und die Bedienlogik vergleichsweise mehr Zustimmung.

CEO Benedetto Vigna sagte im Mai, das neue E-Modell stoße sowohl bei bestehenden als auch bei neuen Kunden auf Nachfrage. Für Ferraris Elektrifizierungsstrategie ist der Luce bislang ein Einzelmodell innerhalb eines weiterhin gemischten Antriebsportfolios. Die Luxusmarke will noch länger mehrere Antriebstechnologien im Angebot halten, darunter auch Plug-in-Hybride. Der Start der regulären Auslieferungen des ersten Elektroautos ist für das vierte Quartal 2026 angekündigt.