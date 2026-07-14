VW-Konzern reduziert Modellpalette: Welche Fahrzeuge vor dem Aus stehen könnten

Volkswagen plant eine umfassende Umstrukturierung seines Fahrzeugportfolios bis zum Jahr 2030. Ziel des Konzerns ist es, die Anzahl der Modelle schrittweise um bis zu 50 Prozent zu reduzieren. Parallel dazu soll die Angebotskomplexität, also die Vielfalt an Motoren, Ausstattungen und Varianten, um bis zu 75 Prozent gesenkt werden.
Konzernchef Oliver Blume und Finanzvorstand Arno Antlitz wollen mit dieser Strategie Kosten senken. Die angestrebte Rendite des Konzerns soll wieder ein Niveau von acht bis zehn Prozent erreichen. Vor allem aber soll Europas größter Autohersteller fit für die Transformation der Branche hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen und Elektromobilität sowie für den verschärften Wettbewerb mit chinesischen Herstellern, steigenden Kosten und zunehmenden Handelsbarrieren gemacht werden. Das Fachmedium Automobilwoche hat analysiert, welche Modelle auslaufen könnten.
Bei der Kernmarke VW stehen demnach künftig volumenstarke Baureihen wie der Golf, Tiguan, T-Roc und Passat sowie wichtige Elektroautos im Mittelpunkt. Modelle mit geringem Zusatzvolumen sind von dem Fokus auf Effizienz betroffen, so wurde der Familienvan Touran bereits eingestellt und das Ende des kompakten T-Roc-Cabrios für das kommende Jahr steht fest. Auch beim Elektro-SUV-Coupé ID.5 (Artikelbild) gilt das Aus als beschlossen, während beim Crossover Taigo kein Nachfolger geplant ist.
Bei Audi hat die Reduzierung bereits begonnen. Die Marke leitet den Ausstieg aus den kleinen Baureihen A1 und Q2 ein, da diese aufgrund geringer Margen strategisch verzichtbar sind. Zudem könnten verschiedene Karosserievarianten wie Sportback-Modelle sowie weitere SUV-Ableger überprüft werden.
Die Entwicklung der Marken Seat und Cupra wird durch die Konzentration auf Cupra als margenstärkere Wachstumsmarke geprägt. Während Seat bislang weitere eine größere Rolle spielt, könnten Doppelstrukturen zwischen den Marken durch die Reduzierung der Modelle unhaltbar werden. „Die logische Konsequenz wäre eine weitere Konzentration auf Cupra, während Seat auf wenige Produkte zusammengeschrumpft werden könnte – oder vielleicht komplett gestrichen wird“, so die Analyse.
Bei Škoda ist das Potenzial für große Streichungen geringer, da die Marke über eine schlanke Palette mit soliden Renditen verfügt. Eine Vereinfachung könnte hier primär über Motoren und Ausstattungslinien erfolgen. Ob die Verbrenner-Modelle Fabia, Scala und Kamiq nach ihrem Auslaufen noch einen Nachfolger bekommen, ist allerdings fraglich.
Porsche steht vor der Herausforderung einer großen Anzahl an Modellvarianten, etwa beim 911. Die Baureihen 911, Cayenne und Macan bilden das Fundament, während die Einsteiger-Sportwagen der Reihe 718 voraussichtlich 2027 in einer neuen, rein elektrischen Generation erscheinen. Die Zukunft der batteriebetriebenen Sportlimousine Taycan und der Oberklasselimousine Panamera sowie deren nächste Generationen sind ungewiss.
Der Fokus des gesamten Konzerns liegt auf der Reduzierung der Komplexität. Die größten Kosten entstehen durch unzählige Kombinationen aus Motoren, Batterien, Softwareständen und Sonderoptionen. Eine Reduktion dieser Varianten soll die Effizienz steigern. Für Kunden könnte dies eine geringere Auswahl bei Details wie Sitzen, Lenkrädern oder Farben bedeuten. Volkswagen Konzern erhofft sich dadurch kürzere Entwicklungszeiten und geringere Produktionskosten durch höhere Stückzahlen pro Variante.
Kommentare
MK meint
Spannend ist ja, wie man die Variantenreduzierung letztlich umsetzt:
Zuletzt hat man es bei den BEV gemacht, in dem man Sonderausstattungen in höheren Ausstattungslinien zur Serie gemacht hat. Z.B. Gibt es beim Elroq Selection, Sportline und RS ausschließlich mit Leichtmetallfelgen ab Werk. Eine Variante mit Stahlfelgen gibt es auch gegen Zahlung eines anderen Betrags ab Werk nicht. Es gibt aber den Essence mit Stahlfelgen und schon brauch ich das passende Teil und den Einkaufsabschluss sowie die Logistik dafür. Dann kann ich es eigentlich auch z.B. beim „Selection“ anbieten ohne Mehraufwand zu haben. 21″ „Supernova“ Felgen kann ich je nach gewähltem Grundtyp NUR in Anthrazit oder NUR in Schwarz bestellen. Auch hier: Ja, ich habe nur eine Variante pro Grundtyp mit 21″ Felgen, muss aber trotzdem unterschiedliche Teile vorhalten.
Oder anders: Eine Variantenreduzierung kann die Produktion drastisch vereinfachen. Was man aber tatsächlich sieht ist, dass die Produktion oft genauso komplex bleibt wie vorher auch, weil alle Teile weiter angeboten werden, man nur den Kunden höherer Ausstattungslinien versucht noch ein paar Euro abzuknöpfen für Dinge, die die nicht haben wollen…kann funktionieren, kann diese aber auch zur Konkurrenz treiben.
An Hand des Beispiels: Beim Elroq alleine 10 Felgenvarianten (durch die Mischbereifung also letztlich sogar 20 verschiedene Teile…) in der Produktion vorzuhalten, ist tatsächlich absurder Blödsinn. Die Varianten aber zu reduzieren, in dem ich den Kunde je nach gewählter Motorisierung nur aus 3 bis 4 davon auswählen lasse, ist dann noch größerer Blödsinn. Wie wäre es also, ab Werk einfach nur z.B. 3 Felgen anzubieten, die dafür aber immer jedem Kunden anzubieten, egal welcher Motor und Akku gewählt worden sind?
David meint
Das ist doch ne vernünftige Diskussion und darum geht’s ja bei VW. Nicht um Personalabbau und nicht nur Werksschließungen. Letzteres wird ausschließlich der demographische Wandel erledigen.
Das eigentliche Maßnahmenpaket wird eine Reduzierung der Komplexität. Das wird am Ende ein ganz einfaches Rechenexempel. Wenn man weiß ja, was es kostet, eine Variante vorzuhalten und was es bringt. Darüber lagert eine strategische Komponente. Also die Fragestellung, ob man ein Segment aufgeben möchte, beziehungsweise bei einer Variante an eine gute Zukunft glaubt. Trotzdem ist das schnell erledigt.
Was die wenigsten hier wissen, ist, dass die größten Potenziale nicht unbedingt in Modellreihen liegen, sondern einer zu großen Anzahl an Teilevarianten. Die kann man nur reduzieren, wenn man die Baureihenleiter und die Markenverantwortlichen beschneidet. Das ist die wirkliche Aufgabe der nächsten Jahre. Das Problem dabei ist, da greift nicht einfach Befehl und Gehorsam. Sondern das hat komplizierte politische und strategische Komponenten.
South meint
Hihihi, also man kann das Chaos bei VW wirklich mit vielem bezeichnen, aber ganz klar nicht mit „vernünftiger“ Diskussion. Auch andere Konzerne befinden sich im Umbau und da hört man, genau, so gut wie nix. Man kann nämlich auch tatsächlich vernünftig im Vorfeld mit allen Beteiligten wie Gewerkschaft, Betriebsrat, Anteilseigner, Aufsichtsrat etc. reden und einen tragfähigen Plan besitzen…. oder es so wie VW machen… ;-)
CJuser meint
Vielleicht sollte man im C- und D-Segment (im VAG-Sprech: A- und B-Segment) auch mal darüber nachdenken, ob man diese weiterhin strickt getrennt belegen will. Tesla positioniert sich hier mit dem Model 3 und Y quasi zwischen Audi A3 und A5 (bald wieder A4) Limousine, sowie Q3 und Q5 SUV. Das Größenwachstum in der „Mittelklasse“ wird eh immer absurder!
Und das Porsche den Panamera und Taycan mindestens zu einer Baureihe zusammenstreicht, ist nur nachvollziehbar. Ähnlich soll es auch Maserati vor haben: den Ghibli streichen und dafür den Quattroporte von den Abmessungen zwischen den beiden Limousinen positionieren.
David meint
Tesla ist, glaube ich, kein gutes Beispiel. Sie sind in der Bedeutungslosigkeit. Einstellig selbst unter den BEV. Und sie sind ganz genau von den MEB-Modellen zerstört worden. Die waren ihr Sargnagel. Ein Elroq reicht 95 % der Model Y Interessenten. Er ist aber deutlich günstiger. Und gilt zudem als zuverlässiger und der Service ist um die Ecke. Abgesehen davon, dass er besser aussieht und sozialer akzeptiert ist.
CJuser meint
Mir geht es auch weniger um Tesla als Marke, sondern um deren Konzept von Modellvarianten und wie man mit wenigen Modellen, trotzdem viele Kunden erreichen konnte. Eine wirkliche Konkurrenz zum Model 3 hat hier leider keiner im Angebot, auch wenn VW möglw. versucht hat, dies ggf. mit dem ID.5 zu kaschieren. Der ID.7 ist zwar ein gutes Auto, aber im Vergleich viel zu groß geraten und eher eine günstigere Alternative zum Audi A6 e-tron und BMW i5.
South meint
Schlicht gelogen. Tesla verkauft deutlich mehr eAutos als alle MEB Modelle zusammen, sogar als der ganze VW Konzern, und VW versteht sich als Volumenhersteller, welcher schon vor Jahren wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen hat und an Tesla vorbeiziehen wollte.
Und das obwohl Tesla auf seinem Heimatmarkt in Amerika deutlich unter Druck steht. Übrigens, Stücke sind das eine, VW macht aber auch keinen nennenswerten Gewinn mehr und bringt den SSP nicht auf die Reihe.
Fred Feuerstein meint
Abgesehen davon, dass der Elroq sich nicht so gut verkauft, offenbar entscheiden sich mehr Kunden für ein anderes Modell. Wer will auch schon vom ehrlosen Volkswagenkonzern ein Fahrzeug erwerben? Wie man den Kunden sieht hat man ja schon im Umgang mit dem Dieselskandal gesehen.
hu.ms meint
Gleiches gilt mindestens auch für Elons tesla seit seinen politischen kapriolen.
Jeder hat dreck am stecken. Die bewertung ergibt sich aus den zulassungszahlen.
Paule meint
Sie sollten sich nicht von Modellen, sondern für Marken trennen. Die einzige Möglichkeit mit Porsche noch mal ordentlich Geld zu verdienen, ist der Verkauf der Marke.
Obwohl, noch lukrativer ist es gegen den Kurs zu wetten.
Futureman meint
Wie wäre es mit einer Reduzierung auf 2 Modell? Klappt bei einem anderen Hersteller auch sehr gut :-)
David meint
Na klar, wenn man auf 1,6 Millionen schrumpfen möchte, ist das eine ausgezeichnete Idee. Bei Tesla war das ja nicht so schlimm, die 20 Millionen waren ja nur ein Fiebertraum. Tatsächlich hatte man nur von 1,8 Millionen verloren. Und kommt weder mit den Stückzahlen noch mit der Marge hoch. Insofern stimme ich zur Hälfte zu, ja, es ist ein Role Model, dass man berücksichtigen muss. Aber eben nur, damit man weiß, wie man es nicht macht.
Fred Feuerstein meint
Moment, der kleine Goliath wird doch nicht müde zu erzählen dass die Varianz egal ist und dass das kein Geld kostet. Offenbar hat das Topmanagement andere Informationen und wird die Varianz kräftig stutzen. Jeder, der nur einmal im Management (egal ob Produkt oder Topmanagement) war, weiß, dass Varianz immer viel Geld kostet.
David meint
Das ist deine typische unfaire Art, mir Sachen zu unterstellen, die ich so nicht gesagt habe. Karosserievarianten sind heute viel günstiger als früher. Das war meine Kernaussage. Ich freue mich aber, dass du dich ärgerst, weil du langsam merkst, dass auch hinter dieser Story wieder gar nichts ist und VW das BEV-Geschäft dominiert.
Fred Feuerstein meint
Danke für deine komödiantische Einlage. Du wirst nicht müde zu erzählen, dass weitere Modelle „nichts“ kosten…Das Topmanagement sieht hingegen die Realität und man weiß, dass Volkswagen trotz massiver Ausweitung der Modellvielfalt nicht mehr absetzen wird. Man wird dieses Jahr wieder keine Million BEV ausliefern und das führt wozu? Du kommst selber drauf. Oder wahrscheinlich nicht, deshalb mach ich dir das einfach: Die Stückkosten werden weiter steigen. Die kommenden Vierlinge haben einen lächerlichen Bestellvorlauf von 54.000 Einheiten.
Gut ist, dass Blume jetzt einsieht, was Diess zuvor schon gesagt hat: Die Modellvielfalt muss reduziert werden, damit der Volkswagenkonzern überhaupt ne Chance hat wettbewerbsfähig und kostendeckend zu produzieren.
Mäx meint
Schon vor ein paar Jahren habe ich keine Zukunft für Seat gesehen.
Es gibt zu viele Überschneidungen bei den Kunden.
Bentley + Lambo sind ganz oben angesiedelt
Dann Porsche, dann Audi, dann Cupra.
Immer mit leichten Überschneidungen.
Dann kommen aber Skoda, VW und Seat die alle irgendwie den gleichen Markt bedienen wollen.
Ganz unten vielleicht eher Seat, leicht darüber VW und Skoda, aber am Ende sehr dicht gedrängt.
Vielleicht richtet man mit Seat auch eine Art „Bad Bank“ ein und lässt hier Dinge laufen die nur sehr schlechte Renditen erwirtschaften sodass der Rest besser dasteht und dann macht man sich es später einfacher das über den Jordan zu schicken.
mipu meint
„Bei Audi hat die Reduzierung bereits begonnen. Die Marke leitet den Ausstieg aus den kleinen Baureihen A1 und Q2 ein, da diese aufgrund geringer Margen strategisch verzichtbar sind.“
Typisches BWLer-Denken. Kleine Marge, taugt nichts, kann weg. Dass man damit aber eine breitere Käuferschicht erreicht, die dann später auch mal ein größeres Fahrzeug der Marke kaufen würde, dass man damit das Gesicht der Marke öfter zu sehen bekommen würde …. Aber nunja, in Deutschland zählt der Privatkäufer eh nichts mehr, er ist ein Bittsteller, der viel Rabatt (auf den viel zu hohen Mondpreis in der Liste hat) haben will, und den man nachher im Service auch noch bedienen soll – und dass passt unseren hochnäsigen Autobauern nunmal gar nicht ins Konzept. Soll der Pöbel doch woanders kaufen – und das tut er auch, wie man an den Problem der VW AG sehr gut erkennen kann.
MK meint
@mipu:
Wo genau sieht man das im VW-Konzern? Die Zulassungszahlen in Europa sind konstant, eher leicht steigend. Mengeneinbrüche gibt es einzig auf dem chinesischen Markt.
Dennoch gebe ich Ihnen weitgehend recht. Auch Mercedes hat das erkannt und will die A-Klasse entgegen bisher weiter produzieren, bis es einen Nachfolger gibt: Da geht es einerseits wie Sie sagen um ein Einstiegsmodell für Leute, die sich als erstes Auto z.B. nach dem Studium noch nichts größeres leisten können, die man aber eben gar nicht erst an eine andere Marke gewöhnen will, aber eben auch um Geschäftskunden, die einen Ansprechpartner für alle Fahrzeuge wollen: Da VW erst langsam anfängt, dies aus vertrieblicher Sicht zusammenzuführen, heißt die Einstellung des A1 für einen Verantwortlichen, der für sich einen A6 als Dienstwagen will, für das Team aber einen A1 als geteiltes Poolfahrzeug, dass der vielleicht komplett zur Konkurrenz geht und auch den A6 nicht kauft.
eBikerin meint
Das T-Roc Cabrio find ich eigentlich ganz nett. Sieht man auch recht häufig. Kann natürlich auch einfach täuschen, weil Cabrios irgendwie halt mehr auffallen.
MK meint
@eBikerin:
Ich denke, da kommen zwei Dinge zusammen: Das eine ist die persönliche Wahrnehmung, dass andere ist ein lokaler Erfolg eines Produkts, dass global funktionieren muss. Warum sterben denn Kombis aus, die sich hier super verkaufen? Weil auch z.B. beim ID.7 Kombi rund die Hälfte des weltweit verkauften Volumens auf den deutschen Markt entfällt. Hier sieht man den dann oft. Für einen Konzern, der rund 90% seiner Fahrzeuge im Ausland absetzt, sind die Verkaufszahlen aber international zu gering…es hat ja einen Grund, warum man im Gegensatz zu ID.3 (Cupra Born) oder ID.4 (Enyaq, später auch Elroq, und letztlich auch Ford Explorer) kein zweites Modell einer Schwestermarke an die Seite gestellt hat und gleichzeitig der Verbrenner-Passat weitgehend mit dem Octavia zusammengelegt worden ist (und auch zusammen auf einem Band produziert wird): Lokal in Deutschland mega erfolgreich, sind die Stückzahlen weltweit dennoch eigentlich zu gering um so ein Modell zu rechtfertigen.
ID.alist meint
Es ist wieder Lustig wie diese Analysten sich wieder nur auf Europa konzentrieren. Ich dachte das Konzern agiert Weltweit, und dort entsteht diese große Vielfalt an Modellen.
Übrigens, die sprechen nur von Modellstreichungen die bereits bekannt sind, dafür braucht Her Blume keine weitere Ratifizierung vom Aufsichtsrat.
MK meint
@ID.Alist:
Sehe ich wie Sie: Einerseits hat man längst angefangen (weitere Beispiele neben dem Artikel: Der Touran ist ich glaube vorletzte Woche das letzte Mal ausgeliefert worden, beim Elroq hat man den Elroq 50 auch schon wieder eingestellt und direkt mit Einführung des ersten BEV vermeldete man, dass BEV bei „Seat“ immer als Cupra kommen sollen und beschloss somit schon vor fast 10 Jahren indirekt das Aus von Seat). Gleichzeitig kann man sicher viel durch eine Angleichung lokaler Modelle erreichen. Eine landestypische Differenzierung wird denke ich in Zukunft immer mehr über Software geschehen.