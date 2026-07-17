Carwow-Auswertung: Elektroautos treiben Leasingnachfrage in Deutschland

Die Elektromobilität in Deutschland tritt in eine neue Phase, in der laut einer Auswertung von Carwow die Finanzierungsform eine zentrale Rolle spielt. Das Auto-Vergleichsportal untersuchte anhand interner Daten den Zusammenhang zwischen dem Wachstum bei Elektroautos und der steigenden Leasingnachfrage. Grundlage des Reports sind außerdem die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage unter Nutzern des Portals aus dem Juni 2026.

Mittlerweile entfallen bei Carwow 71,5 Prozent aller Leasinganfragen auf vollelektrische Fahrzeuge. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg von 205 Prozent, was insbesondere auf die neue staatliche Elektroauto-Kaufprämie zurückzuführen sein dürfte. Benziner erreichten zuletzt einen Anteil an den Leasinganfragen von 21,1 Prozent (-13 %), Hybride 5,9 Prozent (+18 %) und Dieselfahrzeuge 1,5 Prozent (-63 %).

SUVs stellen der Studie zufolge mit 55,7 Prozent mehr als die Hälfte aller angefragten Fahrzeugtypen. Das meistgefragte Einzelmodell ist der vollelektrische Crossover Cupra Tavascan (Artikelbild) mit einem Anteil von 5,38 Prozent. Dahinter folgen das ebenfalls elektrische und mittelgroße SUV Skoda Elroq mit 4,53 Prozent, das kompakte Verbrenner-SUV BMW X1 mit 4,01 Prozent, das kleine SUV Fiat Grande Panda Elektro mit 3,68 Prozent und VWs Kompakt-Elektroauto ID.3 Neo mit 3,51 Prozent.

Leasing als „technologischer Airbag“

Carwow führt die Attraktivität des Leasings bei Elektroautos auch auf die schnelle Entwicklung von Batterien und Software zurück. Käufer scheuten demnach das Risiko, dass ihr Fahrzeug technisch schnell veraltet und an Restwert verliert. Arne Stöcker, Managing Director Carwow Deutschland, bezeichnet Leasing deshalb als „technologischen Airbag“. Man fahre immer den aktuellen Stand der Technik, ohne das Risiko eines hohen Restwertverlusts bei der nächsten Innovationswelle tragen zu müssen. Das Leasing-Modell nehme die technologische Unsicherheit aus der Kaufentscheidung.

Bei den Marken mit den höchsten Wachstumsraten liegen chinesische Hersteller vorn. Der chinesische Stromer-Riese BYD steigerte seine Leasinganfragen im Jahresvergleich um 13.369 Prozent und lag damit 12.575 Prozentpunkte vor der zum europäischen Stellantis-Konzern gehörenden Marke Fiat mit 794 Prozent. Leapmotor aus China erreichte ein Plus von 602 Prozent, gefolgt vom südkoreanischen Hersteller Kia mit 385 Prozent und US-Elektroautobauer Tesla mit 329 Prozent.

Newcomer führen beim Wachstum

Etablierte deutsche Marken wie VW führen weiterhin das Gesamtvolumen an. Bei den Wachstumsraten sind jedoch Newcomer und stark auf Elektrofahrzeuge ausgerichtete Hersteller besonders präsent. BYD, Leapmotor und Tesla gehören zu den fünf Marken mit den höchsten Zuwächsen.

Auch einzelne Modelle weisen sehr hohe Wachstumsraten auf. Das kompakte E-SUV BYD Atto 2 kommt im Jahresvergleich auf ein Plus von 64.700 Prozent, gefolgt vom elektrischen Kompakt-SUV Smart #1 mit 2.039 Prozent, dem kleinen Batterie-SUV Fiat Grande Panda Elektro mit 2.026 Prozent, dem großen Elektro-Kombi Audi Avant e-tron mit 1.360 Prozent und dem potenten Kompakt-Verbrenner VW Golf R mit 846 Prozent. Diese Werte beruhen teilweise auf einem Basiseffekt, weil mehrere Modelle 2025 noch nicht oder nur kurz verfügbar waren.

Auch eine Carwow-Befragung zeigt ein wachsendes Interesse am Leasing. Derzeit haben 12,8 Prozent der Teilnehmer ihr Auto geleast, während 21,3 Prozent beim nächsten Fahrzeug Leasing wählen würden. Von den Befragten mit einem bar gekauften Auto würden 18,4 Prozent künftig zum Leasing wechseln. Bei den über 55-Jährigen tendieren 23,5 Prozent zum Leasing. In der Gruppe der 35- bis 54-Jährigen sind es 17,8 Prozent, bei den 18- bis 34-Jährigen 15,4 Prozent. Männer würden sich mit 30,9 Prozent häufiger für Leasing entscheiden als Frauen mit 21 Prozent.

Frauen sind mit 19,5 Prozent häufiger unentschlossen als Männer mit 13,8 Prozent. Zudem legen 37,9 Prozent der Frauen Wert auf möglichst niedrige monatliche Raten, gegenüber 31,4 Prozent der Männer. Von den aktuellen Leasingkunden würden 79,7 Prozent erneut leasen; 38,7 Prozent würden bei finanziellem Druck erst recht auf Leasing setzen.