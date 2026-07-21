Audi A2 e-tron fast ungetarnt gesichtet, erste Details und Einstiegspreis bekannt

Audi will demnächst den neuen A2 e-tron vorstellen und damit sein Elektroauto-Angebot um ein Einstiegsmodell für die Kompaktklasse ergänzen. Prototypen werden vor dem Marktstart bei widrigen Bedingungen, im Windkanal der Technischen Entwicklung in Ingolstadt und auf öffentlichen Straßen erprobt. Nur noch wenig getarnte Fahrzeuge zeigen nun die Form des E-Autos deutlicher als bisher gesichtete Vorserienversionen.

Die Silhouette des neuen Modells erinnert in ihrer Form an den von 1999 bis 2005 angebotenen Verbrenner-Kleinwagen A2. Der neue A2 e-tron ist jedoch länger als die 3826 Millimeter messende frühere Generation und erhält eine etwas fülligere, rundere Karosserie mit der aktuellen Designsprache der Elektroautos der Premiummarke. Der Hersteller verspricht: „Ein durchdachtes Raumkonzept und clevere Alltagslösungen schaffen viel Freiraum bei kompakten Fahrzeugmaßen – ideal für vielfältige Alltagssituationen.“

Bei der Entwicklung des A2 e-tron stehen zudem nach Angaben von Audi Fahrdynamik, Thermomanagement und Batterieleistung im Fokus. Das Zusammenspiel von Elektroantrieb, Bremsregelsystem und Fahrwerk werde fortlaufend angepasst – „für das unverwechselbare Fahrgefühl eines Audi“, heißt es. Die markante Dachlinie soll einen „starken Charakter“ mit einer „hervorragenden Aerodynamik“ für eine erhöhte Reichweite und reduzierte Ladestopps verbinden. „Ikonisches Design trifft auf souveränes Fahrerlebnis – ergänzt durch smarte Assistenz und vernetztes Infotainment“, so die Ingolstädter.

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Die Basis für den A2 e-tron stellt Volkswagens Elektroauto-Baukasten MEB. Auf der Audi-Website sind seit Kurzem erste technische Daten verfügbar. Demnach werden Versionen mit 125, 140, 170 und 240 kW (170, 190, 231, 326 PS) angeboten. Die Reichweite soll je nach Ausführung bis zu 649 Kilometer nach WLTP-Norm betragen. Die 125-kW-Version wartet offiziell mit einem niedrigen Verbrauch von 13,0 kWh/100 km auf.

CEO Gernot Döllner hat den A2 e-tron als Teil einer Strategie bezeichnet, mit der die elektrische Modellpalette einem breiteren Markt zugänglich gemacht werden soll. Produziert werden soll das Fahrzeug in Ingolstadt. Die Markteinführung ist für Herbst geplant, als Grundpreis nennt Audi 38.200 Euro. Zur Einordnung: Der über dem neuen A2 e-tron angesiedelte Q4 e-tron kostet als SUV derzeit mindestens 47.500 Euro.