Range Rover Sport Electric soll „neue Ära des sportlichen Luxus einläuten“

Range Rover hat die Markteinführung des Range Rover Sport Electric als zweites vollelektrisches Modell bestätigt. Das Elektroauto soll im Verlauf dieses Jahres auf den Markt kommen. Es übernimmt laut dem Hersteller die bekannte kraftvolle Form des Range Rover Sport und erhält einen vollelektrischen Antrieb „mit unmittelbarer Performance“.

Kürzlich wurde der Range Rover Sport Electric bei einer privaten Vorabveranstaltung im Rahmen des Goodwood Festival of Speed in Großbritannien präsentiert. Das Modell verbinde fortschrittliche Technologien mit einer neu abgestimmten Fahrwerkskalibrierung und einem verbesserten Klangbild, heißt es. Leistung und Drehmoment sollen dabei in allen Lebenslagen zur Verfügung stehen.

„Der elektrische Antrieb verleiht dem Range Rover Sport eine neue Dynamik“, sagt Managing Director Martin Limpert. „Die Vorabpräsentation beim Goodwood Festival of Speed ist nur ein Vorgeschmack darauf, wie dieses Modell noch in diesem Jahr die Kategorie der Performance‑SUVs erneut neu definieren wird – mit der Raffinesse und der unmittelbaren Power des elektrischen Fahrens und zugleich des unverwechselbaren Charakters des Range Rover Sport, den unsere Kunden bereits kennen und schätzen.“

Mit dem rein elektrischen Antrieb wird das Antriebsportfolio des Range Rover Sport vervollständigt. Zum Angebot gehören außerdem ein Plug-in-Hybrid, ein V8-Mild-Hybrid-Benziner sowie Sechszylinder-Benzin- und Dieselmotoren. „Der neue Range Rover Sport Electric wurde so abgestimmt, dass er das gleiche aufregende und fesselnde Fahrerlebnis bietet, das den sportlichen Ausdruck der Marke ausmacht“, versprechen die Briten. Technische Daten verrät man noch nicht, auch der Preis bleibt abzuwarten.