BMW will offenbar weltweit 8000 Stellen abbauen

BMW plant laut Berichten ein weltweites Stellenabbau-Programm, bei dem rund 8000 Arbeitsplätze wegfallen sollen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr, soll der Abbau sozialverträglich durch natürliche Fluktuation, Altersteilzeit sowie ein freiwilliges Abfindungsprogramm realisiert werden.
Das Abfindungsprogramm soll dem Handelsblatt zufolge nur in Deutschland gelten und den Großteil des Abbaus ausmachen. Dafür stelle BMW rund eine Milliarde Euro zurück. Das angekündigte Programm zur Abfindung soll sich an alle Mitarbeiter richten, die nicht direkt in der Produktion tätig sind. Der Zeitraum für dieses Angebot ist von Oktober 2026 bis Ende 2027 angesetzt. Von den rund 154.000 BMW-Mitarbeitenden sind zum Halbjahr gut 84.000 in Deutschland beschäftigt.
Die Pläne folgen auf eine überraschende Gewinnwarnung vom neuen Konzernchef Milan Nedeljkovic im Juni. Damals kündigte er an, dass der Konzern die laufenden Kostensenkungen durch weitere Struktur- und Effizienzmaßnahmen intensivieren und beschleunigen werde. Die Gespräche zwischen dem Unternehmen und dem Gesamtbetriebsrat sind nach sechs Wochen offenbar abgeschlossen. Eine baldige Bekanntgabe des Personalstrukturprogramms wird erwartet.
Im Zuge des Stellenabbaus soll auch die Managementstruktur bei BMW angepasst werden, will das Handelsblatt wissen. Ab einer Ebene unter dem Vorstand, bei den Bereichsleitern, solle umstrukturiert werden.
Als Gründe für die Maßnahmen gelten der Markteinbruch in China sowie der dortige Preis- und Konkurrenzdruck. Zudem wirken sich US-Zölle, die globale Konkurrenz aus China und die Auswirkungen der Krise im Nahen Osten auf die Weltkonjunktur aus. Ein weiterer Faktor ist laut Insidern, dass nach den hohen Investitionen in die Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ die Entwicklungskosten nun wieder gesenkt werden sollen.
Auch andere Autounternehmen hierzulande stehen vor großen Herausforderungen und müssen sparen. Erst vor Kurzem hatte der Sportwagenbauer Porsche verkündet, weitere 5000 Stellen abzubauen. Im gesamten Volkswagen-Konzern stehen 50.000 weitere Stellen zur Disposition.
Kommentare
MK meint
Eine Gewinnwarnung, wenn man als Manager neu die Verantwortung übernimmt, macht aus Managersicht immer Sinn: Man behauptet einen heruntergewirtschafteten Laden übernommen zu haben, was der Vorgänger nur kaschiert habe und plötzlich kann man sich schon für stagnierende Ergebnisse feiern lassen und Boni erhalten. Wer so eine Gewinnwarnung ausruft, muss dann aber natürlich auch Taten folgen lassen.
Gleichzeitig ist es meiner Erfahrung nach so, dass jeder etablierte deutsche Konzern in seiner Verwaltung immer im Laufe der Zeit unnötige Stellen aufbaut und man da ab und zu mal aufräumen muss…ob die „Aufräumaktionen“ immer die richtigen Mitarbeiter treffen, steht auf einem anderen Blatt.
hu.ms meint
Auch bei BWM – wie bei MB und VW – planmässiger absatz in europa, zollbedingte schwankungen in USA, aber absturz in china !
Das wird so weitergehen und auch die anderen ausländer wie z.b. tesla in china treffen. Das ist von der KP einfach so gewollt und wird – entspechend der chinesischen kultur – nicht offiziell verlautbart sondern unter vorgehaltener hand durchgezogen.
Schon jetzt wird, wenn man grössere aufträge bzw. staatsaufträge haben will nur noch mit chinesischen marken vorgrfahren.
In china haben einfach alle ausländischen autohersteller verloren – die einen früher die anderen etwas später. In 2 jahren ist alles gelaufen – auch für tesla.
Future meint
Die Hersteller müssen einfach wieder attraktive Produkte anbieten. Das gilt für alle Hersteller und in allen Märkten. Dann entsteht auch eine Nachfrage. Bei den Verbrennern klappt das auch nach wie vor gut – VW war damit doch wieder Marktführer in China in 2025. Bei den Elektroautos gibt es halt viel Konkurrenz. Aber für die Kunden ist das etwas feines mit viel Konkurrenz, weil die Auswahl eben größer ist und die Preise niedriger sind.
42 meint
Xpeng L03 für knapp 36.000 Euro,
Model Y Standard für knapp 39.000 Euro
Vel mehr Auto braucht fast keiner, wann verstehen das die deutschen „Premiumhersteller“ endlich?
M. meint
Nichts für ungut, aber wenn ich etwas nicht brauche, dann ein Auto, bei dem der rechtspopulistische Firmeneigentümer, oder eine Diktatur in egal welcher Weise profitiert.
Das kann man direkt mal ausschließen.
Und dann: nein, das was in zumindest einem der Beispiele technisch angeboten wird, ist absolut nicht das, was ich brauche. Sorry.
An der Stelle könnte man natürlich auch sagen: das Ding für 36k oder 39k sein, es geht auch das Ding für 25k, abzüglich Rabatt dann 20k – fährt auch. DAS sehen viele dann aber schon gleich wieder anders. Als hätten sie ein Patentrezept, was genau jeder braucht und was nicht.
Ist bei dir vielleicht anders, betr. meinen ersten Abschnitt, oder meinen zweiten – kann ja sein.
Aber ich wähle z.B. auch nicht braun-blau, nur weil es plötzlich en vogue ist.
Future meint
Wie ist das mit den Mitarbeitenden in den deutschen Fabriken? Es heißt, dort würde überwiegend braunblau gewählt. Sollte man also aus moralischen Gründen lieber keine Autos mehr aus deutschen Fabriken kaufen?
42 meint
die Strukturen sind zu Aufgebläht, man hat sich mit den Einnahmen aus China ordentlich angefuttert und dann kam das was niemand erwartet hat, dass China den Spieß umdreht … ach echt?
die Autos sind viel zu komplex und teuer geworden, das sieht man doch schon daran, dass sich kaum noch ein nomaler Angestellter so ein Auto leisten möchte, hierzulande funktioniert das nur noch weil bei der Dienstwagenbesteuerung einiges gemacht wurde, ansonsten sind hohe Rabtte nötig und mittlerweile gehts eben auch in China nicht mehr, nicht nur, dass die Autos zu teuer sind, sondern sie sind auch einfach funktional nicht mehr Konkurrenzfähig
das einige was BMW bei der aktuellen Generation eingefallen ist, sind größere Akkus, das hat man schon ganz gut gelöst, aber wieder mit speziellen Zellen, die sonst keiner hat, was dadurch garantiert nicht günstiger wird … bei der Software ist man wirklich nicht vorne mit dabei, bei KI sowieso nicht, deswegen muss man die Fahrfuktionen in China auch einkaufen um überhaupt noch mit der Konkurrenz ansatzweise mithalten zu können, China wird den ausländischen Herstellern nicht mehr den neuesten Sch… verkaufen, die sind längst am längeren Hebel
Ohne den Absatz in China sehen die deutschen Hersteller nur noch einen Weg: Schrumpfen
echt schade, statt sich auf neue Technologien und andere Produkte zu stürzen baut man lieber ab
das glaubt ja auch keiner ernsthaft, dass wir in 10 Jahren immer noch fünf unterschiedliche Antriebsvarianten in einem Auto haben werden, das rechnet sich nicht und man kann Personal einsapren
brainDotExe meint
Das ist halt die Kehrseite der Antriebswende. BEVs sind einfacher aufgebaut, deswegen werden auch weniger Ingenieure, vor allem Maschinenbauer, gebraucht.
Hier ist aber zu erwähnen, dass dies „sozialverträglich durch natürliche Fluktuation, Altersteilzeit sowie ein freiwilliges Abfindungsprogramm realisiert werden.“
Das ist der Unterschied zu vielen amerikanischen Konzernen.
Ist nur bitter für diejenigen welche erst vor ein paar Jahren einen Abschluss im Maschinenbau gemacht und eigentlich auf einen sicheren Arbeitsplatz bis zur Rente gesetzt haben.
eBikerin meint
Wer einen Abschluss in Maschinenbau hat, hat auch immer eine Arbeit.
Powerwall Thorsten meint
Ja klar, aber eventuell nicht gerade da, wo sein Einfamilienhaus steht – aber hey mit der neuen Klasse ist ja München Berlin ohne nachladen möglich und in Grünheide kann ja jeder Mitarbeiter wieder voll aufladen.
eBikerin meint
Schau mal in die Jobbörsen – ach da wo sein EFH steht bekommt er einen neuen Job. Aber schön wie du wieder deinen lieblings BEV Hersteller unterbringst. Ach ja und mit der neuen Klasse kann er auch problemlos von München nach Irlberg (du weisst schon das neue BMW Werk wo 1600 Stellen entstehen) die ganze Woche pendeln, und dann am Wochenende zuhause laden. Oder eben auf dem Werksgelände. Von dem Stellenabbau wird der Maschinenbauer nämlich eher weniger betroffen sein – siehe Artikel
Haubentaucher meint
1: Das hat mit BEVs nur indirekt zu tun. Man hat China aus Arroganz und Überheblichkeit verloren bzw. ist nicht den abfahrenden BEV-Zug aufgesprungen. Das Problem wird auch die Neue Klasse nicht retten können, die kommt zu spät und ist für die Chinesen auch nur mäßig interessant.
2: Wenn sich nicht genug „Freiwillige“ finden wird man eben andere Wege finden.
3: Das ist auch bei BMW erst der Anfang, man wird wie VW eben weniger Modelle und wenige Varianten anbieten müssen. Bis zur diesbzgl. Erkenntnis wird es allerdings noch etwas dauern.
David meint
Das bedeutet, dass wie bei VW und Mercedes das Geschäft normal weitergeht. Es gibt den demographischen Wandel und den benennt man. Mehr ist es nicht.
Powerwall Thorsten meint
Was für ein blödes Geschwätz,
weil ja alle anderen Firmen weltweit nicht vom demographischen Wandel betroffen sind – und die schreiben auch nicht ständig „wir bauen x Stellen ab.
Der „normale“ demographische Wandel läuft einfach ab, aber ohne dass man darüber spricht.
Hier passiert etwas völlig anderes. Hier muss man das weg. Brechende Verbrenner Geschäft hier ist in homöopathischen Dosen in Norwegen noch nicht sichtbar war, jetzt in China und den USA und Europa immer sichtbarer wird durch Stellenabbau kompensieren.
Was soll denn Kolben Heinz ein – 50 Jahre alter Ingenieur, der noch 15 Jahre bearbeiten müsste -künftig machen?
Mal eben effiziente Elektromotoren konstruieren, oder den Durchbruch in der Batterieforschung einleiten?
Wohl kaum.
Peter meint
Kolben Heinz wird mit 50 ja nicht gehen, sondern Kolben-Günther, ganz normal in den (Vor-)Ruhestand.
eBikerin meint
Kann auch sein dass Kolben Heinz die Abfindung nimmt und dann zu Hilti Heinz wird.
Miro meint
Red dir das mal ein…
Und wieso wachsen dann andere Hersteller?
Jörg2 meint
Das der „demografische Wandel“ (was immer das ist) beim Stellenabbau hilft, ok.
Was bleibt: Stellenabbau. Wohl ca. 50% der benannten Zahl in D (wenn man der Presse glauben darf).
In Summe über alle 3 deutschen Verbrennerhersteller: Die erfolgreichen BEV-Hersteller bauen offenbar zu. Die am Verbrennergeschäft hängenden OEM schrumpfen und kommen im internationalen BEV-Markt nicht an.
Peter meint
„Demographischer Wandel“ bedeutet, das Jährlich 400.000 Leute mehr in Rente gehen, als neue Berufsanfänger nachkommen. Ergo schrumpft die Menge der Erwerbstätigen durch die Alterung jedes Jahr um ca. 400.000 Personen (= ca. 1% der erwerbstätigen Bevölkerung).
Wenn man von Politik und Gewerkschaften bestimmte Zugeständnisse haben wil, verkauft man das als großes Drama und jammert über dies und das und nutzt es für seine eigenen Interessen (Löhne senken).
Und es ist auch ein Drama für die Wertschöpfung im Land insgesamt. Und es ist auch ein Drama für das BIP und mithin das goldene Kalb vom „Wirtschaftswachstum“.
Man könnte natürlich dagegen angehen. Aber mit den Abschiebeparolen hierzulande und der Auffassung, dass Bildung nur ein Kostenfaktor ist (und keine Investition), wird das leider nichts.
Paule meint
Siehst Du falsch.
In Deutschland arbeiten rund 6,53 Millionen ausländische Beschäftigte, während die Zahl der ausländischen Grenzpendler bei knapp 200.000 liegt. Beide Gruppen wachsen seit Jahren stark und stützen den Arbeitsmarkt angesichts des demografischen Wandels. Seit 2010 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Das gesamte Beschäftigungswachstum in Deutschland wird inzwischen allein durch ausländische Arbeitskräfte getragen.
Es interessiert sich niemand für Abschiebeparolen – außer er fühlt sich davon begründet angesprochen.
Jörg2 meint
Peter
Aber bleibt es denn nun (wie von mir behauptet) ein reiner Stellenabbau?
Oder folgt dieses Unternehmen irgendwelchen sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen und möchte mit seine Personalstrukur die wandelnde Bevölkerungspyramide nachbauen? Eine Art „ETF“ auf die Bevölkerungspyramide.
Was ist der Beweggrund für den Stellenabbau (der hier als demographischer Personalabbau maskiert wird)?
Powerwall Thorsten meint
Tatsache ist:
Das wird nicht die letzte Nachricht dieser Art sein – zur Wahrheit gehört aber auch: wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Oder eben: wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
Abgedroschen, trifft aber immer genau den Kern des Problems.
cbzac meint
„Ein weiterer Faktor ist laut Insidern, dass nach den hohen Investitionen in die Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ die Entwicklungskosten nun wieder gesenkt werden sollen.“
Grundsätzlich verständlich. Mit 900 km Reichweite und 400 kw Ladegeschwindigkeit im neuen i3 ist ein Sweet-Spot erreicht, der fast alle bisherigen Nachteile der BEVs ausreichend neutralisiert. Ab hier ist mehr durch ein einfach und gut funktionierendes 400 kw-Ladenetzwerk zu erreichen, als durch noch bessere oder größere Batterien.
Der Fokus dürfte nun darauf liegen die Kosten für diese Technologie zu senken und den schrittweisen Rückgang der Verbrenner zu managen.
Miro meint
Ne, Läuft bei den deutschen Herstellern.
VW 100.000
Porsche 5.000/9.000 (je nach Quelle)
BMW 8.000
Und dann gibt es hier Leute, die meinen, dass die deutschen Hersteller bereits alle anderen ein- oder überholt haben.
Powerwall Thorsten meint
Die glauben das nicht wirklich – die müssen das nur schreiben.
Aber auch deren Arbeitsplätze werden wahrscheinlich in Kürze durch eine KI ersetzt, die erstens billiger ist und zweitens der eigenen Marke nicht so schadet, weil die nicht einfach ständig Unwahrheiten reproduziert, sondern argumentativ eigene Thesen entweder stützt oder versucht andere Thesen argumentativ zu widerlegen.
Merlin meint
Hast du dein Geschreibsel nochmal gelesen?
Erstens KI ist teuer und wird immer teurer…zuerst werden die Leute abhängig gemacht und dann dreht man an der Gebührenschraube…wers oll auch die ganzen Rechenzentren bezahlen?
Zweitens: Wer glaubt, dass KI keine Unwahrheiten erzählt, glaubt auch an den Weihnachtsmann….
M. meint
In der Pauschalität halt auch Käse.
Wie jeder, der hier mitliest oder mit-kommentiert, weiß, ist ein BEV „einfacher“ zu bauen, was den Arbeitsaufwand angeht. Daher ist es nur logisch, dass nicht jeder, der bisher Verbrennungsmotoren zusammengebaut hat, in der Zukunft Elektromotoren zusammenbauen kann. Das wird einfach nicht mehr gebraucht.
Und dann gibt es da noch die Automation. Gerade im Batteriebereich (wie schon im Karosseriebereich bisher) läuft da viel beinahe vollautomatisiert. Da laufen 3 Leute rum, wo früher 300 Leute gearbeitet haben. Die 297 sind dann halt überflüssig.
Zum Glück geht das einher mit der demographischen Entwicklung – die Leute, die man nach altem Schema wegen Verrentung ersetzen müsste, gibt es ja gar nicht. Das alleine macht schon einen großen Anteil dieses Abbauprogrammes aus.
Paule meint
„dass nicht jeder, der bisher Verbrennungsmotoren zusammengebaut hat, in der Zukunft Elektromotoren zusammenbauen kann“
Du warst noch nie in einer Fabrik, in der Großserie gebaut wird. Diese MA sind i.d.R. nicht Inhaben einer beruflichen Ausbildung für diese Tätigkeit. Einziger Anspruch: Anwesenheit, Fleiß und die Fähigkeit, ein SOS-Blatt (standard operating sheet) lesen und verstehen zu können.
Vor allem in der Serienfertigung ist jeder ganz gezielt einfach austauschbar. Jeder, der Verbrenner zusammenschrauben kann, bekommt einen E-Motor zusammen.
MK meint
@Miro:
Wobei die 100.000 Stellen bei VW 1. auf die Behauptung eines einzelnen Handelsblatt-Redakteurs zurückgehen und von VW längst dementiert worden sind, 2. in der Vergangenheit längst abgeschlossene Abbauprogramme mit inkludieren und 3. neue Stellen z.B. in der Montage von Elektromotoren in Baunatal oder Akkus in Salzgitter bewusst nicht gegenrechnen, obwohl grade in diesen beiden Werken Montagemitarbeiter einfach nur die Linie wechseln und gar nicht wissen, dass sie als Teil des Abbauprogramms gezählt wurden.