BMW will offenbar weltweit 8000 Stellen abbauen

BMW plant laut Berichten ein weltweites Stellenabbau-Programm, bei dem rund 8000 Arbeitsplätze wegfallen sollen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr, soll der Abbau sozialverträglich durch natürliche Fluktuation, Altersteilzeit sowie ein freiwilliges Abfindungsprogramm realisiert werden.

Das Abfindungsprogramm soll dem Handelsblatt zufolge nur in Deutschland gelten und den Großteil des Abbaus ausmachen. Dafür stelle BMW rund eine Milliarde Euro zurück. Das angekündigte Programm zur Abfindung soll sich an alle Mitarbeiter richten, die nicht direkt in der Produktion tätig sind. Der Zeitraum für dieses Angebot ist von Oktober 2026 bis Ende 2027 angesetzt. Von den rund 154.000 BMW-Mitarbeitenden sind zum Halbjahr gut 84.000 in Deutschland beschäftigt.

Die Pläne folgen auf eine überraschende Gewinnwarnung vom neuen Konzernchef Milan Nedeljkovic im Juni. Damals kündigte er an, dass der Konzern die laufenden Kostensenkungen durch weitere Struktur- und Effizienzmaßnahmen intensivieren und beschleunigen werde. Die Gespräche zwischen dem Unternehmen und dem Gesamtbetriebsrat sind nach sechs Wochen offenbar abgeschlossen. Eine baldige Bekanntgabe des Personalstrukturprogramms wird erwartet.

Im Zuge des Stellenabbaus soll auch die Managementstruktur bei BMW angepasst werden, will das Handelsblatt wissen. Ab einer Ebene unter dem Vorstand, bei den Bereichsleitern, solle umstrukturiert werden.

Als Gründe für die Maßnahmen gelten der Markteinbruch in China sowie der dortige Preis- und Konkurrenzdruck. Zudem wirken sich US-Zölle, die globale Konkurrenz aus China und die Auswirkungen der Krise im Nahen Osten auf die Weltkonjunktur aus. Ein weiterer Faktor ist laut Insidern, dass nach den hohen Investitionen in die Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ die Entwicklungskosten nun wieder gesenkt werden sollen.

Auch andere Autounternehmen hierzulande stehen vor großen Herausforderungen und müssen sparen. Erst vor Kurzem hatte der Sportwagenbauer Porsche verkündet, weitere 5000 Stellen abzubauen. Im gesamten Volkswagen-Konzern stehen 50.000 weitere Stellen zur Disposition.