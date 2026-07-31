MAN startet Serienproduktion MCS-fähiger Elektro-Lkw

MAN Truck & Bus hat im Werk München den ersten serienmäßig produzierten „eTruck“ mit Megawatt Charging System (MCS) hergestellt. Nach Unternehmensangaben bringt man die nutzfahrzeugspezifische Ladetechnologie damit als erster Hersteller in Europa in die Praxis. Die ersten MCS-fähigen E-Lkw werden schrittweise unter anderem an Kunden in Deutschland ausgeliefert.

MCS ermöglicht bei den MAN eTrucks eine Ladeleistung von bis zu 750 kW bei bis zu 1000 Ampere und 750 Volt. Das etablierte Combined Charging System (CCS) erreicht bei den Fahrzeugen derzeit bis zu 375 kW. Ein MAN eTGX oder eTGS mit sechs Batterien und 534 kWh Gesamtkapazität soll per MCS in weniger als 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent Ladezustand gebracht werden können.

Bei Chassis-Fahrzeugen mit sieben Batterien und 623 kWh Gesamtkapazität dauert das Laden auf 80 Prozent weniger als 40 Minuten. Dadurch können die E-Lkw während der gesetzlich vorgeschriebenen Pausenzeiten des Fahrpersonals nachgeladen werden. Zwischen den Ladestopps sind laut dem Hersteller Einzelreichweiten von bis zu 570 Kilometern möglich, während ein typischer Fernverkehrssattelzug innerhalb derselben Arbeitszeit wie ein Diesel-Lkw eine Tagesreichweite von mehr als 1000 Kilometern erreichen können soll.

„Das MCS-Ökosystem befindet sich in einer wichtigen Phase der Markteinführung. Fahrzeug, Ladeinfrastruktur und IT-Backend-Systeme entwickeln sich dabei Hand in Hand und mit hoher Dynamik weiter. Mit den ersten MCS-Fahrzeugen trägt MAN aktiv dazu bei, den neuen Ladestandard in Europa zu etablieren und die Interoperabilität im Gesamtsystem weiter zu stärken“, sagt Roman Sitte von MAN Truck & Bus.

MAN arbeitet mit Herstellern von Ladeinfrastruktur zusammen. Die Modelle eTGX und eTGS verfügen über eine MCS-Ladeposition vorne links und können optional mit weiteren CCS-Anschlüssen ausgestattet werden. Diese befinden sich vorne rechts sowie bei Chassis-Fahrzeugen rechts und links hinten. Die Positionierung der Ladeanschlüsse soll die Nutzung öffentlicher und privater Ladepunkte erleichtern und die Zugänglichkeit an unterschiedlichen Standorten verbessern.