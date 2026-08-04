Auswertung: Die 10 meistgefragten E-Autos im Leasing

Der deutsche Elektroautomarkt verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 368.006 Neuzulassungen batterieelektrischer Pkw. Das waren 48 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Juni wurden 84.057 Elektroautos neu zugelassen, ein Zuwachs von 78,2 Prozent.

Mehr als die Hälfte der batterieelektrischen Neuwagen kommt über Leasingverträge auf die Straße. LeasingMarkt.de, eigener Angabe zufolge Deutschlands größter Online-Automarkt für Leasingangebote, wertete Anfragen nach rein batterieelektrischen Neuwagen (BEV) auf seiner Plattform aus. Untersucht wurden der Juni 2026 und das zweite Quartal 2026, wobei sich die Nachfrageanteile jeweils auf alle BEV-Anfragen des betreffenden Zeitraums beziehen.

Im Juni 2026 führte der Opel Grandland-e das Ranking mit einem Nachfrageanteil von 9,64 Prozent und einer durchschnittlichen Leasingrate von 252 Euro an. Dahinter lagen der Skoda Elroq mit 5,04 Prozent und 259 Euro sowie der Fiat Grande Panda mit 4,84 Prozent und 112 Euro. Die Vergleichsraten basieren auf 36 Monaten Laufzeit und 10.000 Kilometern pro Jahr.

Auf den weiteren Plätzen der Juni-Auswertung folgten Skoda Epiq, Fiat 500e, Cupra Raval, VW ID.3, Kia EV4, Peugeot e-208 und MG4. Ihre Nachfrageanteile lagen zwischen 4,10 und 2,48 Prozent. Die durchschnittlichen Leasingraten reichten von 140 Euro für den Peugeot e-208 bis 246 Euro für den MG4.

Im gesamten zweiten Quartal 2026 belegte der Cupra Raval mit 7,33 Prozent Nachfrageanteil und einer durchschnittlichen Leasingrate von 175 Euro den ersten Platz. Es folgten Opel Grandland-e, Skoda Elroq, Kia EV4, Volvo EX30 und Fiat Grande Panda. VW ID.3, Peugeot e-208, Fiat 500e und Kia EV2 vervollständigten die Top 10.

Zu den meistangefragten Elektroautos gehörten mit Kia EV4, Fiat Grande Panda und Cupra Raval mehrere neue oder neu eingeführte Modelle. „Die aktuelle Marktdynamik entsteht damit nicht allein durch eine höhere Nachfrage nach bestehenden Erfolgsmodellen, sondern auch durch eine wachsende Modellvielfalt“, so die Studienautoren. Die Nachfrage verteilte sich dabei auf verschiedene Hersteller und Fahrzeugkonzepte vom Kleinwagen über die Kompaktklasse bis zum SUV.

„Elektroautos gewinnen aktuell spürbar an Bedeutung“, erklärt Andreas Jans, Director Sales bei LeasingMarkt.de. Die Anfragedaten sollen früh zeigen, für welche Modelle sich Verbraucher interessieren. Zwischen einer Leasinganfrage und der Fahrzeugzulassung liegen laut dem Portal häufig mehrere Wochen oder Monate.