Mercedes plant vorerst keinen elektrischen C-Klasse-Kombi

Mercedes-Benz hat kürzlich die erste rein elektrische Version der C-Klasse vorgestellt. Das zweite Modell nach dem neuen Batterie-GLC auf der Elektroauto-Plattform MB.EA-M wird neben den Verbrenner-Ausführungen des Mittelklassewagens angeboten. Eine Kombiversion planen die Stuttgarter für das Elektroauto vorerst nicht.

„Es ist interessant: Wenn ich mich mit Leuten wie Ihnen oder anderen Designern unterhalte, sagen sie: ‚Na ja, ich mag Kombis!‘, aber letztendlich kauft sie niemand“, sagte Mercedes-Designer Robert Lesnik gegenüber dem Portal Autocar. „Wir haben drei Regionen. In Amerika kauft niemand sie; wir haben es mit der Shooting-Brake-Version des CLS versucht, und niemand hat sie gekauft. Die Chinesen verstehen sie nicht und kaufen sie nicht.“

Dann bleibe noch Europa – „und wenn man sich eine Mercedes E-Klasse ansieht, ist sie ziemlich teuer – wer kann sich also in Europa tatsächlich so ein Auto leisten?“, so Lesnik. Er selbst sei ein Fan von Kombis und halte die entsprechende, „fast perfekte“ Version der E-Klasse für das beste Auto im Angebot bei Mercedes.

„Frag mich nicht“, sagte er mit Blick auf einen elektrischen C-Klasse-Kombi. „Ich finde, wir sollten Kombis haben, aber die Realität sieht ein bisschen anders aus.“ Letztendlich, so der Manager, gehe es darum, „niemals Nein zu sagen“. Bis auf Weiteres werden Käufer von mittelgroßen Elektroautos bei Mercedes aber nur die neue Batterie-Version des SUV GLC auf der MB.EA-M mit mehr Platzangebot finden. Etwas kleiner gibt es noch den elektrischen CLA Shooting Brake.

Die rein elektrische C-Klasse im Limousinen-Format soll derweil die bekannten Kernwerte der Baureihe fortführen, darunter Eleganz, Komfort, Intelligenz und Sportlichkeit. Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius spricht von einem Gesamtpaket aus „Performance, Komfort, Dynamik und intelligenter Technologie“ und nennt das Modell die „sportlichste C-Klasse, die wir je gebaut haben“. Die Stuttgarter bewerben die elektrische C-Klasse als agile Limousine für Kurven und lange Strecken.

Kunden können zum Marktstart die leistungsstärkste Variante bestellen: den C 400 4Matic elektrisch mit 360 kW/490 PS. Das Spitzenmodell sprintet mit Allradantrieb in 4,0 Sekunden von null auf 100 km/h und hat eine Reichweite von bis zu 762 Kilometern. Die 800-Volt-Technologie und eine Batterie mit 94 kWh nutzbarem Energieinhalt sollen ermöglichen, in zehn Minuten bis zu 325 Kilometer Reichweite nachzuladen. Zudem ist das Fahrzeug für bidirektionales Laden vorbereitet.