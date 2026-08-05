Citroën bietet Ami in Version insbesondere für Rollstuhlfahrer an

Citroën erweitert sein Mobilitätsangebot in Deutschland um den „ami[for]all“. Die speziell entwickelte Version des Kleinst-Elektroautos Ami richtet sich an Menschen mit Einschränkungen der unteren Gliedmaßen, insbesondere an Rollstuhlfahrer. Ihnen soll das Modell bei kurzen Wegen mehr Selbstständigkeit ermöglichen, ohne dass sie auf Begleitpersonen oder öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind.

Die Fahrertür lässt sich bis zu einem Winkel von 90 Grad öffnen und erleichtert damit den seitlichen Transfer vom Rollstuhl. Ein ausklappbares Transferbrett überbrückt den Abstand zum Fahrersitz, während eine Halteschlaufe am Türrahmen zusätzliche Unterstützung bietet. Ein Lenkraddrehknauf erleichtert zudem das Rangieren.

Gas und Bremse werden über einen mechanischen Handhebel bedient. Da die serienmäßigen Pedale weiterhin nutzbar bleiben, kann das Fahrzeug auch von Menschen ohne Einschränkung gefahren werden. Der Rollstuhl lässt sich entweder auf dem Beifahrersitz oder bei Mitfahrt einer zweiten Person auf einem Aluminium-Heckträger transportieren.

Der ami[for]all fährt rein elektrisch, erreicht bis zu 45 km/h und bietet nach WMTC-Norm eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern. Seine 5,5-kWh-Batterie lässt sich an einer 230-Volt-Haushaltssteckdose in weniger als vier Stunden vollständig laden. Der Zweisitzer darf bereits ab 15 Jahren mit der Führerscheinklasse AM gefahren werden.

Mit einer Länge von 2,41 Metern und einem Wendekreis von 7,20 Metern ist der Ami für den urbanen Alltag, Kurzstrecken und kurze Pendelwege ausgelegt. Der neue TÜV-geprüfte Umbausatz ist mit allen konfigurierbaren Versionen der Baureihe kompatibel und wird vom Mobilcenter Zawatzky eingebaut. Nach der Markteinführung in Frankreich im Jahr 2023 ist der ami[for]all inzwischen auch in Italien und Deutschland erhältlich und nun bestellbar.

Thomas Goldboom, Geschäftsführer von Citroën Deutschland, bezeichnet das Modell als „eine praktische, zugängliche Mobilitätslösung für alle“. Die Umrüstung umfasse mechanische Anpassungen, ohne die einfache Bedienung des Fahrzeugs zu verändern. Entstanden ist der ami[for]all im Stellantis-Intrapreneurship-Programm Star*Up, das innovative Ideen von Mitarbeitern fördert.