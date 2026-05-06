Mercedes: Elektro-C-Klasse zum Start ab 67.711 Euro bestellbar

Nach ihrer Weltpremiere ist die neue elektrische C‑Klasse jetzt bestellbar. In Deutschland beginnen die Preise für den C 400 4Matic elektrisch bei 67.711 Euro. Weitere Modelle mit Heck- und Allradantrieb sowie verschiedene Batterievarianten sollen für die erste rein elektrische C-Klasse folgen. Dazu zählt ein Heckantriebsmodell mit einer erwarteten Reichweite von rund 800 Kilometern.
Der neue, knapp 4,9 Meter lange C 400 4Matic elektrisch erreicht mit seiner 94-kWh-Batterie (netto) eine Reichweite von bis zu 762 Kilometern nach WLTP-Norm. Mit seiner 800‑Volt‑Technologie und schnellem Gleichstrom‑Laden (DC) können in 10 Minuten bis zu 325 Kilometer nachgeladen werden. Der Verbrauch wird mit 18,5‑14,1 kWh/100 km angegeben.
Der C 400 4Matic elektrisch kombiniere hohen Fahrkomfort mit unmittelbarer Agilität, wirbt Mercedes. Die optionale Airmatic-Luftfederung gleiche Fahrbahnunebenheiten aus und passe die Dämpfung der jeweiligen Situation an, während die Hinterachslenkung den Wendekreis verkleinere und bei höheren Geschwindigkeiten zusätzliche Präzision und Stabilität biete. Mit einer Spitzenleistung von 360 kW/490 PS und einem Drehmoment von 800 Nm stehe die Leistung jederzeit sofort zur Verfügung, der elektrische Allradantrieb unterstütze Traktion und Fahrstabilität. Von 0 bis 100 km/h geht es in 4,0 Sekunden, bei Tempo 210 ist Schluss.
Beim Exterieur hebt Mercedes eine coupéhafte Silhouette, ein athletisches GT-Heck und den Grill mit 1050 illuminierten Dots hervor. Das Modell folgt der neuen Designsprache der Marke. Die rein elektrische Antriebsarchitektur ermöglicht dabei ein neues Maßkonzept mit großzügigen Platzverhältnissen. Mit 2962 Millimetern ist der Radstand 97 Millimeter länger als bei der konventionell angetriebenen C‑Klasse-Limousine. Davon profitieren insbesondere die Frontpassagiere: Sie haben 12 Millimeter mehr Beinraum. Durch das serienmäßige Panoramadach fällt der maximale Kopfraum vorne um 22 Millimeter und hinten um 11 Millimeter größer aus.
Für Alltag und Reisen führt Mercedes-Benz einen großzügigen Innenraum, einen variablen Kofferraum mit 470 Litern Fassungsvermögen und einen 101-Liter-Frunk (vorderer Stauraum) auf. Die Anhängelast wird mit bis zu 1,8 Tonnen angegeben. Zu den Sicherheits- und Assistenzsystemen zählen unter anderem Distronic, MB.Drive Assistenz, Pre-Safe-Kurvenfunktion und optional MB.Drive Assist Pro.
Der neue MBUX Hyperscreen begrüßt Kunden in der elektrische C‑Klasse. Mit 99,3 Zentimetern (39,1 Zoll) ist er der größte Bildschirm in einem Mercedes. MB.OS vernetzt zentrale Fahrzeugdomänen – von Infotainment und Komfort über Laden bis hin zu Fahrerassistenz – und ermöglicht regelmäßige Over‑the‑Air‑Updates. Der MBUX Virtual Assistant unterstützt einen natürlicheren Dialog, während „Digitale Extras“ über den Mercedes‑Benz Store beziehungsweise die App aktiviert werden können, um Funktionen wie Entertainment, Navigation, Laden und ausgewählte MB.Drive‑Features hinzuzufügen.
Kommentare
South meint
Also mir gefällt er von Aussen wirklich sehr gut, wobei ich die Sterne in den Hecklichtern hässlich, sogar affig finde. Innen ist der Bildschirm endlich integriert, aber superunnötig riesengroß ausgefallen, da kennt die Branche kein Mittelmaß. Laden kann er wirklich ordentlich und 762 WLTP reicht. Da wie David noch von Reichweitenangst zu sprechen, lächerlich.
Der Preis ist aber nicht nur teuer, nicht nur ein Mondpreis, ich würde den sogar unter unverschämt abkanzeln, denn da kommt ja noch die Ausstattung oben drauf. Da gibts bei Audi mit dem A6etron ein Auto ne Klasse drüber…und obwohl ne Klasse höher, sogar günstiger und auch mit 800V und 750WLTP….
Trotzdem technisch ist er absolut top, aber kann mir nicht vorstellen, dass normale Kunden so nen Preis mitmachen…. da braucht man Kunden mit Tunnelblick…
wosis meint
Sehr schick, würde ich nehmen. Wo sind die ganzen Trolle, die behaupten man bekommt das Gleiche bei einem Chinesen/Tesla zum halben Preis?
South meint
Das wage ich stark zu bezweifeln, dass du den bei dem Preis nehmen wirst, denn mit dem Startpreis geht das Auto an die 100T€er Grenze.. und ja, ob’s nun genau die Hälfte sein wird, aber da werden andere Hersteller, nicht nur Chinesen und Tesla deutlich günstiger für ähnliche Technik sein…
CJuser meint
Design ist voll auf China getrimmt. Kein Glanzstück – und erinnert hinten an einen 25 Jahre alten Chevy Impala. Das von der Verbrenner C-Klasse gefällt mir da besser. Und zudem zu groß (+13cm) und das obwohl das Akkupack nur höher ist, als beim CLA EQ ist. Dabei bekommen die Chinesen noch extra eine L-Version.
David meint
Das war preislich erwartbar, und der Wagen steht gut im Markt. Sein größtes Problem sind ja auch nicht bestehende Modelle der Konkurrenz, sondern der eigene CLA und der kommende i3. Ersterer ist günstiger, letzterer wirkt halt noch besser gegen German-Reichweiten-Angst.
Futureman meint
Optisch kein Glanzstück (hat wohl jemand bei BMW abgeschaut), aber mit dem Akku braucht man sich keine Sorgen um Reichweite machen. Der Preis wird dank vieler Optionen schnell in den sechsstelligen Bereiche liegen, trotzdem werden sich viele auf so einen Firmenwagen freuen.
ChriBri meint
Mit dem Preis erschließt man sich erst einmal nur obere Kundengruppen, in Car Policies wird man nach meiner Erfahrung einen C 400 auch eher selten antreffen, dafür ist er zu teuer. Ebenso wie bei i(X)3 werden mE die kleineren Akkuvarianten erst richtig interessant. Gepaart mit der hohen Effizienz hat man immer noch hohe Reichweiten bei einem hoffentlich einigermaßen erträglichen Preis
Mäx meint
Du meinst du bekommst einen C400 4Matic „schnell“ sechsstellig von 67k Ausgangspreis?
Ich glaube eher, dass du dir da sehr viel Mühe geben musst und so ziemlich überall ein Kreuzchen machen musst, egal ob sinnvoll oder nicht.
Mäx meint
Ich habs tatsächlich geschafft.
Wenn du wirklich penibel quasi überall ein Kreuzchen setzt und darauf achtest die teuerste Option auszuwählen, dann kostet so ein C400 4Matic tatsächlich 100k.
Ich hab dann nochmal eine normale Konfig für mich gemacht und kam bei 89k raus.
Klar viel Geld, aber eben auch nicht „schnell“ sechsstellig.
eBikerin meint
Schnell im 6stelligen bist du nur wenn du das AMG Paket nimmst – und auch sonst so gut wie alles was man eigentlich nicht wirklich braucht,
eBikerin meint
endlich mal ein Auto mit nem schön integriertem Bildschirm. Gefällt mir um Welten besser als diese angeklebten Tabletts.