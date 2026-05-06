Mercedes: Elektro-C-Klasse zum Start ab 67.711 Euro bestellbar

Nach ihrer Weltpremiere ist die neue elektrische C‑Klasse jetzt bestellbar. In Deutschland beginnen die Preise für den C 400 4Matic elektrisch bei 67.711 Euro. Weitere Modelle mit Heck- und Allradantrieb sowie verschiedene Batterievarianten sollen für die erste rein elektrische C-Klasse folgen. Dazu zählt ein Heckantriebsmodell mit einer erwarteten Reichweite von rund 800 Kilometern.

Der neue, knapp 4,9 Meter lange C 400 4Matic elektrisch erreicht mit seiner 94-kWh-Batterie (netto) eine Reichweite von bis zu 762 Kilometern nach WLTP-Norm. Mit seiner 800‑Volt‑Technologie und schnellem Gleichstrom‑Laden (DC) können in 10 Minuten bis zu 325 Kilometer nachgeladen werden. Der Verbrauch wird mit 18,5‑14,1 kWh/100 km angegeben.

Der C 400 4Matic elektrisch kombiniere hohen Fahrkomfort mit unmittelbarer Agilität, wirbt Mercedes. Die optionale Airmatic-Luftfederung gleiche Fahrbahnunebenheiten aus und passe die Dämpfung der jeweiligen Situation an, während die Hinterachslenkung den Wendekreis verkleinere und bei höheren Geschwindigkeiten zusätzliche Präzision und Stabilität biete. Mit einer Spitzenleistung von 360 kW/490 PS und einem Drehmoment von 800 Nm stehe die Leistung jederzeit sofort zur Verfügung, der elektrische Allradantrieb unterstütze Traktion und Fahrstabilität. Von 0 bis 100 km/h geht es in 4,0 Sekunden, bei Tempo 210 ist Schluss.

Beim Exterieur hebt Mercedes eine coupéhafte Silhouette, ein athletisches GT-Heck und den Grill mit 1050 illuminierten Dots hervor. Das Modell folgt der neuen Designsprache der Marke. Die rein elektrische Antriebsarchitektur ermöglicht dabei ein neues Maßkonzept mit großzügigen Platzverhältnissen. Mit 2962 Millimetern ist der Radstand 97 Millimeter länger als bei der konventionell angetriebenen C‑Klasse-Limousine. Davon profitieren insbesondere die Frontpassagiere: Sie haben 12 Millimeter mehr Beinraum. Durch das serienmäßige Panoramadach fällt der maximale Kopfraum vorne um 22 Millimeter und hinten um 11 Millimeter größer aus.

Für Alltag und Reisen führt Mercedes-Benz einen großzügigen Innenraum, einen variablen Kofferraum mit 470 Litern Fassungsvermögen und einen 101-Liter-Frunk (vorderer Stauraum) auf. Die Anhängelast wird mit bis zu 1,8 Tonnen angegeben. Zu den Sicherheits- und Assistenzsystemen zählen unter anderem Distronic, MB.Drive Assistenz, Pre-Safe-Kurvenfunktion und optional MB.Drive Assist Pro.

Der neue MBUX Hyperscreen begrüßt Kunden in der elektrische C‑Klasse. Mit 99,3 Zentimetern (39,1 Zoll) ist er der größte Bildschirm in einem Mercedes. MB.OS vernetzt zentrale Fahrzeugdomänen – von Infotainment und Komfort über Laden bis hin zu Fahrerassistenz – und ermöglicht regelmäßige Over‑the‑Air‑Updates. Der MBUX Virtual Assistant unterstützt einen natürlicheren Dialog, während „Digitale Extras“ über den Mercedes‑Benz Store beziehungsweise die App aktiviert werden können, um Funktionen wie Entertainment, Navigation, Laden und ausgewählte MB.Drive‑Features hinzuzufügen.