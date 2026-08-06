BMW-Werk München startet „mit steiler Anlaufkurve“ die Serienproduktion des i3

Im BMW-Group-Werk München hat die Serienproduktion des neuen BMW i3 begonnen. Die mittelgroße Elektroauto-Limousine kann seit Mitte Juni in einer ersten Version bestellt werden. Die laut dem Hersteller hohe Nachfrage nach dem vorgezogenen Bestellstart führte im Werk zu einer steilen Anlaufkurve.
„Die Modelle der Neue Klasse zeigen eine starke Beliebtheit. Auch der BMW i3 als zweites Modell der Neuen Klasse erfreut sich kurz nach dem vorgezogenen Bestellstart bereits großer Nachfrage“, so Jochen Goller, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Kunde, Marke, Vertrieb. Vor dem i3 ist bereits als erstes Modell auf der neuen Elektroauto-Plattform die jüngste Generation des SUV iX3 mit Fertigung in Ungarn gestartet. Dem nun erfolgten Produktionsstart des i3 in München gingen vier Jahre Transformation voraus. Auf dem Werksgelände entstanden unter anderem ein neuer Karosseriebau und eine neue Montagehalle mit Logistikflächen.
„Der Produktionsstart des BMW i3 läutet eine neue Ära in unserem Stammwerk ein“, sagt Produktionsvorstand Raymond Wittmann. „Mit dem vollelektrischen BMW i3 bringen wir zusammen, was zusammengehört: Kaum ein Modell steht so sehr für BMW wie die 3er Reihe – und kaum ein Produktionsstandort so sehr für unsere Marke wie das Werk München. Durch die einzigartige Verknüpfung von Zentrale, Entwicklung und Produktion ist unser Münchner Stammwerk ein entscheidender Impulsgeber für unser globales Produktionsnetzwerk: Jedes unserer Werke profitiert von den Erfahrungen und dem Wissen aus dem Anlauf der Neuen Klasse in München.“
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Mit dem Produktionsbeginn sinken die Fertigungskosten im Werk München nach Angaben von Werkleiter Peter Weber um weitere 10 Prozent. Als Grundlagen nennt BMW vorausschauende Planung, die Zusammenarbeit mit Entwicklungsbereichen und Lieferanten sowie moderne Produktionstechnologie. Optimierte Prozesse, Automatisierung, Digitalisierung und die Fahrzeugarchitektur der Neuen Klasse tragen ebenfalls zur Effizienz bei. Ab 2027 soll das Werk München ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge produzieren. Weitere Modelle der Neuen Klasse sollen in Kürze folgen.
Seit 1975 wurden im Münchner Stammwerk mehr als neun Millionen Fahrzeuge der BMW-3er-Reihe gefertigt. Der grundlegende Umbau für die E-Autos der Neuen Klasse erfolgte den Angaben zufolge bei laufender Produktion von bis zu 1000 Fahrzeugen pro Tag und betraf rund ein Drittel des Werksgeländes. Die neu errichtete Auslieferungshalle befindet sich noch in der Inbetriebnahme und dient der abschließenden Prüfung sowie der Übergabe der Fahrzeuge an den Vertrieb.
Das neu gebaute Werk Irlbach-Straßkirchen soll Hochvoltbatterien der sechsten Generation an München und weitere deutsche Standorte liefern. Der Gen6-E-Motor des BMW i3 wird im österreichischen Werk Steyr produziert, wo auch Rotor, Stator, Inverter und Getriebe gefertigt werden. Das BMW-Group-Werk Landshut liefert das E-Motor-Gehäuse an den Standort Steyr.
Kommentare
NeutralMatters meint
Und gleichzeitig hört man von einer unfreilwilligen Werbeeinblendung eines neuen Kinofilms in der Neuen Klasse.
Da kauft man sich ein PKW für beachtliches Geld und erhält trotzdem „Zwangswerbung“.
Man kann sich schon Fragen, was BMW sich dabei denkt.
David meint
Es ist ja bereits das zweite Modell der neuen Klasse. Entsprechend kürzer kann der Produktionshochlauf gestaltet werden. Man hat Erfahrungen. Dass das jetzt wichtig wird, zeigt sehr gut die Marktposition von Premium im Elektrozeitalter. Die Leute reißen sich um diese Autos. Sie bekommen nicht nur im Package einen echten BMW, sonder sogar einen Motor der Motorenwerke, den man sonst nicht bekommt – wie beim Verbrenner früher die samtigen Sechszylinder. Ebenso gibt es das Thema Reichweite nicht mehr. 110 kWh. Die Zahl versteht der Kunde. Es bedeutet, das Thema ist erledigt.
Besser-BEV-Wisser meint
Bin auf den i3 Touring gespannt. Wenn der auch so gut wird wird das so in 3 Jahren mein nächster.
Gasbremse meint
Dito bei mir.
Daniel S meint
Ein tolles und schönes Auto! Bin gespannt auf einen i1!
Powerwall Thorsten meint
Glückwunsch an BMW – jedes BEV mit Arbeitsplätzen in Deutschland zählt ganz besonders.
Wenn im Juni jedes 3 Fahrzeug elektrisch fährt – welche Althersteller sind denn dann eigentzau h einem guten Weg und welche eher nicht?
Bin besonders auf die Antworten aus der Bürogemeinschaft gespannt.
hu.ms meint
Na Thorsten,
ist dir immer noch nicht klar, dass leute die 50K und mehr für einen neuwagen ausgeben, die 5K mehr für eine BEV-variante egal sind und leute die nur die hälfte finanzieren können 3K dafür schon zu viel sind.
Ergibt dann logischerweise, dass hersteller mit grossen anteilen im unteren segment wie z.b. stellantis unterdurchscnittliche BEV-quoten haben.
Die VWgroup hatte ja 2025 einen größteren marktanteil bei BEV als bei allen PKW. Dieses jahr fallen sie wegen der vielen anläufe und face-lifts zurück. So wie tesla eben 2025.
South meint
Naja, hu.ms, umsog geringer der Kaufpreis umso mehr müssen die Kunden auf den Preis achten. Yoa, so weit so gut, is jetzt auch nich soooo die Erkenntnis.
Das betrifft aber eben alle Segmente und alle Wettbewerber darin und da ist die Welt nun man nicht Tesla und VW, sondern eben auch BYD, Hyundai und Co..
Der zweite notorische Denkfehler, der Fokus auf die BRD. Wer von Erfolg oder Misserfolg berichten möchte, muss das große ganze ankucken und nicht Rosinen Picken, sprich da zählen dann die internationalen Zahlen.
Drittens. Stücke sind kein guter Indikatior für echten Erfolg. Es sind vergangenheitsorierte Zahlen, denn die Entwicklung lief da vor Jahren, aber noch schlimmer, es sagt nix darüber aus, ob man bei dem Verkauf Geld verdient hat.
Deshalb. Tesla ist immer noch erfolgreicher am Markt als VW, sogar wenn man die Verbrenner mit betrachtet.
Frank Peters meint
TESLA: – 367 Stk. – im Juli, glasklar der Marktführer.
Das muss die Bürogemeinschaft erstmal verkraften. Aber hey, dafür läuft es im Rest der EU auch nicht besonders.
M. meint
Die Anlaufkurve wird aus guten Gründen steiler als beim iX3 sein.
Das Werk ist zwar umgebaut, aber auf Basis von Erkenntnissen in Ungarn. Teile des Werkes sind auch weniger verändert, so dass die Prozesse dort erprobt sind.
Die Mannschaft ist nicht neu. Die bauen dort seit Jahrzehnten Autos und kennen das. Serienanläufe gibt es dort auch seit Jahrzehnten „ständig“.
Der Serienanlauf wichtiger Komponenten wie Batterie oder Antrieb ist inzwischen erledigt. Die Teile sind sind einfacher verfügbar und laufen problemloser vom Band als noch vor Monaten.
Natürlich sind viele Teile des i3 trotzdem neu. Es wird also trotzdem ein Ramp up geben müssen, nur steiler als in Debrecen.
MK meint
@M.
Was spannend wird für die weitere Entwicklung in Ungarn: Einerseits wird das Schwestermodell iX3 in Ungarn gebaut, andererseits kommen meines Wissens nach auch die Akkuzellen von CATL aus Ungarn. Und Ungarn hat sehr stark auf Atomkraft zur Versorgung gesetzt, die aber wegen der Trockenheit weitgehend ausfällt. Deswegen sind dort alle Unternehmen zum massiven Strom sparen aufgefordert und Zwangspausen drohen. Könnte einerseits bedeuten, dass die Produktion des iX3 gedrosselt werden muss und mehr Bauteile für den i3 frei werden, kann aber auch zur Folge haben, dass die Akkuzellproduktion für den i3 eine Zeit komplett ausfällt.