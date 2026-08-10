Ferdinand Dudenhöffer fordert Ende der E-Auto-Prämie

Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer fordert das Ende der staatlichen Kaufprämie für Elektroautos. Laut dem Direktor des Center Automotive Research (CAR) ist die Förderung nicht mehr notwendig, da Elektroautos bereits erfolgreich am Markt seien.
Im Juli machten rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) 29,3 Prozent aller Neuwagen-Zulassungen in Deutschland aus. Rechnet man Plug-in-Hybride hinzu, stieg der Anteil auf 109.218 Fahrzeuge, was einem Anteil von 40,7 Prozent aller Neuwagen entspricht. Für beide Antriebsarten gibt es unter bestimmten Voraussetzungen mehrere Tausend Euro Subvention.
Dudenhöffer kritisiert im Gespräch mit der Bild die Verwendung von Steuergeldern für diese Förderung. Der Staat zahle bei Elektroautos bis zu 6000 Euro und bei Hybriden bis zu 4500 Euro dazu. Damit werden laut dem Direktor des Center Automotive Research (CAR) bis zu 41 Prozent der in Deutschland verkauften Neuwagen staatlich unterstützt. „Wo bei diesen Absatzzahlen noch der Sinn einer Förderung liegen soll, erschließt sich mir schlicht nicht mehr.“
Der Umstieg auf Elektroautos werde durch hohe Benzinpreise und Klimawandel-Befürchtungen vorangetrieben, meint Dudenhöffer. Er bemängelt, dass dieser Prozess zusätzlich durch das staatliche Budget von drei Milliarden Euro getrieben wird. Er fragt: „Wieso – um Himmelsbreite – fördert man mit einer staatlichen Prämie Elektroautos – also mit hart verdientem Steuergeld –, wenn die 41 Prozent des deutschen Automarkts ausmachen?“
Die erste Kaufprämie für Elektroautos wurde von der Ampel-Regierung im Dezember 2023 abrupt beendet. Die schwarz-rote Regierung hatte wieder eine Stromer-Förderung eingeführt. Anträge für den neuen Zuschuss sind ab dem 19. Mai möglich, rückwirkend für Käufe ab dem 1. Januar 2026. Wer subventioniert wird und in welcher Höhe, hängt vom Haushaltseinkommen und der Zahl der Kinder ab.
Kommentare
Hotlipd meint
Komisch als es die Abfragprämie gab haben alle hier geschriehen und sind zu den Händlern gelaufen und haben sich ein neues Auto gekauft. Beim e auto wird dauernd alles blöd geredet.
1. Hat der Ferdinand nicht recht.
2. Redet er immer dummes Zeug
3. Können wir jetzt mal wieder runter kommen von der ewig Diskussion ums e Auto?
Es nervt langsam. Jeder soll das fahren was er mag. Aber die AFD Fraktion schickt ihre Lakaien um überall in den sozialen Netzwerken alles in grund und Boden reden.
Miro meint
Die Prämie ist verzerrend aber….
Bitte…können wir aufhören, diesem Mann eine Plattform zu bieten? Er hat nachweislich oft Murks erzählt.
hu.ms meint
Man könnte die förderung ab 01.01.28 jedes jahr um 25% kürzen. Dann wäre ende 2030 schluss.
Daniel S meint
Hybride würde ich nicht zu den Elektroautos dazuzählen. Aber eine schrittweise, langsame und an die prozentualen Zulassengswerte angepasste Minderung der Förderung – parallel zu Minderung des Diesel- und Dienstwagenprivilegs – wäre sinnvoll.
Das Geld könnte dann in den Ausbau der Übertragungsnetze, Smartmeter und in verstärkte Wärmepumpenförderung fliessen.
Horst Llangu meint
Weil ich seit Monaten ein blutdrucksenkendes Medikament nehme, ist bei mir alles in Ordnung.
Ziehe ich daraus also den Schluss: „Mir geht’s doch prima! Das Medikament wird folglich nicht mehr gebraucht!“?
Zumindest kühn, Herr Duden.