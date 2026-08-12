Verkehrsminister Bilger: Weitere E-Auto-Förderung nicht erforderlich

Steffen Bilger (CDU) hat im Juli das Amt des Bundesverkehrsministers übernommen. In dieser Position sieht er nach dem Auslaufen der aktuellen Prämie für Elektroautos keine Notwendigkeit für weitere staatliche Kaufanreize.
Bei einem Unternehmensbesuch in Neumünster erklärte der CDU-Politiker laut der Zeit, dass die Förderung intensiv genutzt werde. Dann sagte er: „Für die Zukunft halte ich eine weitere Förderung von Elektro-Pkw nicht für erforderlich.“ Da sich E-Autos gut entwickelt hätten und mittlerweile kostengünstig seien, müssten sie sich am Markt behaupten können.
Der Minister sieht für Elektroautos gerade angesichts hoher Kraftstoffpreise gute Chancen. Und man tue „alles dafür, dass die Strompreise in Deutschland günstiger werden“. Aktuell spreche bereits jetzt vieles für die Nutzung von E-Autos.
In Deutschland kann seit Mai wieder eine staatliche Subvention für Elektroautos sowie bestimmte Plug-in-Hybride und sogenannte Range-Extender-Elektrofahrzeuge beantragt werden. Voraussetzung des sozial gestaffelten Förderprogramms der schwarz-roten Koalition ist eine Neuzulassung seit dem 1. Januar 2026. Die Zuschüsse können je nach Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße bis zu 6000 Euro betragen. Bis zum Jahr 2029 stehen drei Milliarden Euro bereit, das soll für insgesamt 800.000 Fahrzeuge reichen.
Ein Fokus der ministeriellen Bemühungen soll zudem auf dem Einsatz von E-Lastwagen und alternativen Antrieben für Transporter liegen. Bilger sieht hier ein „Riesenpotenzial“ für den Klimaschutz, insbesondere im Hinblick auf die Verwundbarkeit der weltweiten Kraftstoffversorgung und mögliche dramatische Preisschwankungen.
Kommentare
THeRacer meint
IDEE:
… die ersten geladenen – z.B. bis 20 KWh – sollten je Ladevorgang und vielleicht 1-2 mal pro Woche gratis sein, um Hybrid-Fahrer zum elektrisch Fahren zu motivieren, kleine eFahrzeuge zu fördern und die durchschnittlichen Pendlerfahrer zu entlasten (2x5x20km = 200km/Woche x4 = 800km . Bei 15 KWh/100 km x8 = 120 KWh/Monat entsprechend 6×20 KWh/Monat gratis. Gegenwert ca. 0,40 €/KWh x 120 KWh/Monat
= 48,-€/Monat. …
Justin Case meint
Der wesentliche Punkt sind die Preise und Kontingente für CO2-Emissionen. Hier läuft die CDU in die ganz falsche Richtung. Der Markt kann keine steuernde Wirkung entfalten, wenn Emissionsrechte weiterhin verschenkt werden und der Schaden ausgeblendet wird. Großte Teile von Politik und Gesellschaft sind weiterhin praktische Klimawandelleugner, die allenfalls pflichtschuldig Lippenbekenntnisse hierzu von sich geben.
tacjazo meint
Dann mach mal deinen Job und beende das Preischaos an den Ladestationen, lieber Herr Bilger!
Entweder das, oder wir führen bei Tankstellen das gleiche Chaos ein, wie an Ladestationen. Sie dürfen es sich aussuchen, aber der Status quo darf nicht bleiben!
Paule meint
100% Zustimmung.
Die meiste Förderung geht an Tesla-Kunden. Und Tesla macht schon Abwehrangebote, weil die mit dem Ausliefern der explodierenden Bestellzahlen kaum noch hinterher kommen.
Beste Verkaufsförderung kam von Elon: Klappe halten…
WDSE meint
Die Zahlen sagen was anderes. Ist wahrscheinlich eher ein Gefühl bei Ihnen.
Ben meint
Und im gleichen Atemzug werden dann auch die 8Mr./Jahr Dieselsubvention abgeschafft ?
Powerwall Thorsten meint
Eine sinnvolle E-Auto Förderung – damit sie für die Umwelt und in der Masse auch etwas bewirkt, sollte jetzt vor allem wirklich nur bei Kleinwagen ansetzen.
Autos, die viel innerstädtisch unterwegs sind z.B Sozialstation, Pizzadienst, Post etc
Vor allem im ländlichen Gebiet braucht es für Kleinwagen keine 400 km Reichweite, aber die Anwohner brauchen bessere Luft.
Die Industrie macht das ja gerade mit Transportern (und leider nur) kleinen Akkus vor.
Großer Akku – keine Förderung für Privatpersonen
Die Förderung sollte meiner Meinung nach eigentlich unabhängig vom Einkommen stattfinden – aber ähnlich wie bei einem Brillengestell nur 1x alle paar Jahre und einmal pro Familie mit entsprechender Haltepflicht oder gleichzeitiger Abgabe eines Verbrenners- im Sinne der Verschrottung-Prämie damals.
Wenn in der LKW Branche gefördert wird, läuft es genauso, wie mit den Förderungen bei den PKWs:
Da greifen dann einfach die Hersteller die Förderung über den Preis ab und das kann nicht Sinn und Zweck einer Förderung sein.
Daniel S meint
E LkW fördern ist gut. Aber die Förderung muss höher sein und einfacher zu bekommen.