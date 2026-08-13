Elektroauto-Kaufprämie: Anteil in Deutschland gebauter Fahrzeuge bei unter 30 Prozent

Eine Auswertung des staatlichen Elektroauto-Förderprogramms durch die Automobilwoche zeigt, dass nur 28,2 Prozent der bewilligten Fahrzeuge in Deutschland produziert wurden. Von insgesamt 26.875 Anträgen entfallen demnach 7590 auf in der Bundesrepublik entstandene Modelle.

Das meistverkaufte Modell der Förderung ist mit 3000 Exemplaren das Tesla Model Y, das von dem US-Konzern in seiner Fabrik in Brandenburg nahe Berlin hergestellt wird. Auf dem zweiten Platz folgt der Skoda Elroq mit 2148 Einheiten, den die Volkswagen-Tochter im tschechischen Mlada Boleslav fertigt.

China stellt mit 6622 Fahrzeugen das zweitwichtigste Herkunftsland dar und erreicht einen Anteil von 24,6 Prozent. Das meistverkaufte Modell aus der Volksrepublik ist das von Tesla lokal in dem Land produzierte Model 3 mit 1517 Exemplaren. Auch der Cupra Tavascan der Volkswagen-Tochter Seat sowie der Dacia Spring vom Renault-Konzern stammen aus chinesischer Fertigung.

Unter den Marken der Volksrepublik sind besonders Leapmotor mit 1456 Fahrzeugen und BYD mit dem Modell Dolphin Surf (440 Einheiten) vertreten. Bei Leapmotor entfiel etwa die Hälfte der Verkäufe auf den Kleinwagen T03, der über ein Joint Venture mit Stellantis nach Europa kommt.

Als weitere Herkunftsländer für die geförderten Fahrzeuge folgen Tschechien (2979), Südkorea (2305), Spanien (1483) und die Slowakei (1186). „Alle anderen Länder bewegen sich im dreistelligen oder gar zweistelligen Bereich“, berichtet die Automobilwoche.