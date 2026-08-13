SuperPanther bringt Elektro-Lkw eTopas aus Steyr auf die Straßen

Das chinesische Unternehmen SuperPanther hat kürzlich bei Steyr Automotive im österreichischen Steyr die Serienproduktion des eTopas 600 aufgenommen. Ende Juli lief die erste seriengefertigte elektrische 4×2-Sattelzugmaschine vom Band. Mit dem Produktionsstart wurden erstmals Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert.

Der Elektro-Schwer-Lkw wurde in China entwickelt und wird im Rahmen einer lokalen Industriepartnerschaft in Europa gefertigt. Vormontierte Module werden bei Steyr Automotive in die Endmontage integriert. Das Unternehmen übernimmt außerdem die Inbetriebnahme und Qualitätsabnahme der Elektrofahrzeuge.

SuperPanther liefert unter anderem die Zweimotor-Elektroachse, die Hochvolt-Leistungselektronik und das Thermomanagementsystem. Weitere Systeme und Komponenten stammen von europäischen Industriepartnern wie ZF, Schaeffler, Aumovio, Infineon, Michelin, Continental, Goodyear und Castrol.

„Europa braucht keinen weiteren importierten Lkw. Europa braucht einen Industriepartner“, sagt Chao Liu, CEO von SuperPanther. „Genau diesen Ansatz verfolgen wir von Anfang an. Indem wir unsere Technologieplattform mit europäischer Fertigung, Validierung und Servicekompetenz verbinden, entwickeln wir ein Produkt für Europa, gemeinsam mit Europa.“

SuperPanther übergab seriengefertigte Fahrzeuge an vier Erstkunden: an das Logistikunternehmen DHL, einen langjährigen Praxispartner der Chinesen, an den deutschen Transport- und Logistikdienstleister Gress, an Österreichs umsatzstärksten Einzelhändler Temmel, bei dem der eTopas 600 bereits im regulären Einsatz fährt, sowie an Lontex, ein Nutzfahrzeug-Serviceunternehmen in Polen und Tschechien. Damit startet der reguläre kommerzielle Betrieb des eTopas 600 in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Polen und der Tschechischen Republik.

621-kWh-LFP-Batterie für 600+ Kilometer pro Ladung

Der eTopas 600 ist für ein Gesamtzuggewicht von 42 Tonnen ausgelegt und hat ein Leergewicht von 10,8 Tonnen. Seine Dualmotor-Elektroachse leistet dauerhaft 394 kW/536 PS und erreicht eine Spitzenleistung von 692 kW/941 PS. Das 876-Volt-System nutzt eine 621-kWh-Batterie mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) von CATL, die für bis zu 4500 vollständige Ladezyklen ausgelegt ist. Für die Batterie wird eine Lebensdauer von bis zu 1,2 Millionen Kilometern oder acht Jahren genannt.

Seit März 2026 hat die Kundentestflotte in Deutschland und Österreich im Realbetrieb mehr als 70.000 Kilometer zurückgelegt. „Über verschiedene Strecken, Nutzlasten und Einsatzzyklen hinweg lag der durchschnittliche Energieverbrauch bei rund 0,94 kWh pro Kilometer“, berichtet SuperPanthers Europa-Chef Michael Ruf. „Diese Effizienz entsteht nicht durch eine einzelne Komponente, sondern durch das Zusammenspiel unserer intern entwickelten Kernsysteme.“ Die softwaredefinierte Fahrzeugarchitektur optimiere Antriebsstrang, Thermomanagement, Leistungselektronik und Energiemanagement laufend und verzahne sie zu einem integrierten Gesamtsystem.

Das E-Fahrzeug verfügt auf beiden Seiten über CCS2-Anschlüsse und kann gleichzeitig an zwei Ladepunkten geladen werden. In Praxistests erreichte die Dual-Schnellladefunktion den Angaben zufolge bis zu 646,7 kW Spitzenleistung und durchschnittlich stabile 635 kW. Mit zwei geeigneten CCS2-Ladepunkten ließ sich der Ladezustand in weniger als 38 Minuten von 20 auf 80 Prozent erhöhen.

Unter realen europäischen Betriebsbedingungen mit gemischter Zuladung soll der eTopas 600 rund 600 Kilometer Reichweite schaffen, ohne die Batterie vollständig zu entladen. Das Thermomanagementsystem mit Niedertemperatur-Wärmepumpe ist für Umgebungstemperaturen von −35 bis +40 Grad Celsius ausgelegt.

Für Wartung und Reparatur arbeitet SuperPanther mit dem Werkstattnetzwerk Alltrucks samt 24/7-Pannendienst zusammen und baut Programme für Servicetechniker, Ersatzteillogistik, Ferndiagnose und drahtlose Softwareaktualisierungen auf.