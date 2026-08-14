Mercedes-AMG teasert Elektro-SUV auf eigener AMG.EA-Plattform

Mercedes-AMG gibt einen weiteren Ausblick auf sein kommendes vollelektrisches Hochleistungs-SUV. Neue Teaseraufnahmen zeigen das Fahrzeug weitgehend unter einer schwarzen Abdeckung, lassen aber Proportionen, Lichtsignatur und einzelne Konturen erkennen. Das Modell wird von AMG als eigenständiges Performance-Fahrzeug positioniert und soll nicht lediglich eine elektrische Variante eines bestehenden Mercedes-SUV sein.

Technisch basiert das SUV auf der speziell für vollelektrische Hochleistungsmodelle entwickelten Architektur AMG.EA. Mercedes-AMG hatte das Fahrzeug bereits im November 2024 als erstes selbst entwickeltes High-Performance-SUV der Marke angekündigt.

Das SUV wird das zweite Serienmodell nach dem neuen elektrischen Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupé auf der AMG.EA-Architektur. Der viertürige GT wurde im Mai vorgestellt, Anfang August folgte eine weitere Variante der Baureihe.

TEASED: 1,100+ HP Mercedes-AMG SUV! 🔥 AMG has officially teased its upcoming flagship performance SUV, built on the high-performance AMG.EA electric platform. So, what can you expect? 👀 💨 1,100+ HP

⏱️ 0–60 mph in 2.5~ seconds Can Mercedes dethrone the almighty Porsche… pic.twitter.com/BVr0LqD4LT — carwow (@carwowuk) August 11, 2026

Die aktuellen Teaser deuten gestalterisch auf eine Verwandtschaft mit dem GT 4-Türer hin. Sichtbar sind unter anderem markante Leuchten mit Mercedes-Stern-Motiven und eine deutlich höhere, SUV-typische Silhouette. Belastbare Aussagen zu Abmessungen, Aerodynamikwerten oder Innenraumkonzept lassen sich aus den Bildern noch nicht ableiten.

Auch bei Leistung, Batteriegröße, Reichweite und Ladeleistung ist Zurückhaltung geboten. Medien rechnen mit technischen Überschneidungen zum elektrischen GT 4-Türer, konkrete Spezifikationen des SUV sind von Mercedes-AMG derzeit jedoch nicht bestätigt. Ein Termin für die vollständige Premiere ist bislang nicht offiziell genannt.

Einen Ausblick auf die Technik des E-SUV gibt das inzwischen in drei Leistungsstufen erhältliche batteriebetriebene GT 4-Türer Coupé. Zum Marktstart kündigte Mercedes-AMG den GT 55 mit 600 kW (816 PS) Systemleistung und den GT 63 mit 860 kW (1169 PS) an. Beide verfügen über drei Axialflussmotoren und eine 106-kWh-Batterie für 681 beziehungsweise 688 WLTP-Kilometer Reichweite. Anfang August ergänzte der GT 53 die Baureihe als Einstiegsmodell. Er nutzt zwei permanenterregte Synchronmaschinen für 400 kW (544 PS) Systemleistung und bietet bis zu 797 Kilometer pro Ladung. Allen Varianten gemeinsam sind die 800-Volt-Technik und eine Ladeleistung von 600 kW.