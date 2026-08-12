Jaguar Type 01: Erster Blick in den neuen Innenraum

Jaguar gibt erstmals einen Ausblick auf den Innenraum des Type 01. Es ist das erste Modell der neuen Ausrichtung der britischen Markte als reiner Luxus-Elektroautobauer. Die künftige Designsprache für Außen hat das heute zum indischen Tata-Konzern gehörende Unternehmen bereits mit einem Konzept vorgestellt – und mit seiner Vision von futuristischem Luxus kontroverse Meinungen hervorgerufen.

Auch im Innenraum setzt man auf eine Neuerfindung der Marke. Ein zentrales Rückgrat zieht sich über die gesamte Länge der Kabine und unterstreicht die längsgerichtete Gestaltung. Zugleich entstehen dadurch vier voneinander abgegrenzte Bereiche. Das ursprünglich als Konzeptfahrzeug-Idee angelegte Prinzip wurde in die Produktion übernommen.

Der Fahrer sitzt tief, wobei sich die Kabine um die Fahrposition herum verengt. Jaguar beschreibt diese Position als umschließend und vertrauenerweckend. Thomas Holden, Interieur-Designchef bei Jaguar, bezeichnet das zentrale Rückgrat als „architektonisches Statement, das vier individuelle Bereiche schafft“. Die Innenraumarchitektur setze damit bewusst auf eine längsgerichtete statt auf eine horizontale Ausrichtung.

Die Farb- und Materialgestaltung ist von der Optik von Travertin sowie von den Strukturen handwerklich gefertigter Textilien beeinflusst. Das zentrale Rückgrat trägt eine messingartig inspirierte Oberfläche, die auch entlang der Oberseiten der Türen aufgegriffen wird. Diese über die Kabinenlänge verlaufenden Elemente tragen den Jaguar-„Leaper“, also die Jaguar-Katze. Hinzu kommen fließende, reduzierte Oberflächen.

Sogenannte Strikethrough-Elemente verbinden Motorhaube und schmales Armaturenbrett optisch miteinander. Dadurch sollen Außen- und Innenraum in einer zusammenhängend gestalteten Form ineinandergreifen. Ergänzt wird dies durch markante lineare Grafiken. Das Infotainment ist zugleich als Bestandteil der Innenraumarchitektur ausgeführt.

Digitale Schnittstellen stehen für die Bedienung bei Bedarf zur Verfügung. Ein digitales ClearSight-Rückblickdisplay sitzt zentral am unteren Rand der Windschutzscheibe und auf derselben Höhe wie die Außenspiegel. Die Anordnung soll den Fahrer dabei unterstützen, den Blick zu fokussieren. Weitere Bestandteile sind verdeckte Ablagen, erst bei Bedarf sichtbare Technologien und unerwartete Farbakzente.

„Das Dramatische steckt in jedem Detail“, heißt es. „Verdeckte Fächer, Technologien, die erst bei Bedarf zum Vorschein kommen, und unerwartete Farbakzente. Ein Ausdruck der überschwänglichen, modernistischen Kreativphilosophie von Jaguar.“ Managing Director Rawdon Glover bewirbt den Type 01 als erstes Serienfahrzeug, das der neuen kreativen Philosophie des Unternehmens folgt. Er nennt unter anderem die GT-Fahrposition, die Technik und die Gestaltung als Bestandteile des Innenraums.

„Mit dem Type 01 wollten wir, dass jede Fahrt zu einem besonderen Anlass wird“, sagt der Jaguar-Chef. Der Innenraum solle sich dabei ebenso wie das Äußere unverwechselbar präsentieren. Das Außendesign des viertürigen GT wird bisher nur getarnt gezeigt. Die vollständige Enthüllung des Jaguar Type 01 ist für den 6. Oktober 2026 in New York geplant.