Studie: Autoindustrie baut deutlich mehr Stellen ab als durch E-Mobilität erwartet

Der seit 2019 anhaltende Beschäftigungsrückgang in der deutschen Automobilindustrie war absehbar, fällt aber inzwischen deutlich stärker aus, als es die Transformation zur Elektromobilität allein erklären würde. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Center of Automotive Management (CAM).
Aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts belegen demnach: Zum Ende des ersten Halbjahres 2026 waren in der Branche nur noch rund 691.500 Menschen beschäftigt – der niedrigste Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005. Gegenüber dem Beschäftigungshöchststand von 834.000 im Jahr 2018 sind das rund 142.500 Arbeitsplätze beziehungsweise ein Rückgang von 17 Prozent.
„Dass der Wandel zur Elektromobilität Beschäftigung kosten würde, haben wir bereits 2017 in unserer CAM-Studie zu den ‚Beschäftigungstrends der Elektromobilität in Deutschland‘ belegt – dieser Effekt war erwartet worden und ist eingetreten“, so Studienleiter Stefan Bratzel. Die damalige Untersuchung bezifferte den Beschäftigungseffekt bei einem Marktanteil von 50 Prozent batterie- und plug-in-elektrischer Fahrzeuge auf -135.000 Stellen beziehungsweise -17 Prozent gegenüber 2016.
Genau diese Größenordnung ist inzwischen erreicht – obwohl der tatsächliche Anteil rein batterieelektrischer Neuzulassungen (BEV) in Deutschland im ersten Halbjahr 2026 erst bei rund 25 Prozent und der von Plug-in-Hybriden (PHEV) bei 11 Prozent lag und damit deutlich unter der 2017 unterstellten Marke von 50 Prozent.
„Der Stellenabbau, den wir heute sehen, geht damit klar über das hinaus, was der reine Antriebswechsel erklären würde“, sagt Bratzel. „Wir beobachten bereits jetzt einen Beschäftigungsrückgang, den unsere damalige Studie erst bei einem sehr viel höheren Elektrifizierungsgrad erwartet hatte. Das zeigt: Ein erheblicher Teil des Rückgangs ist nicht der Transformation selbst, sondern der sich verschlechternden Wettbewerbsposition des Standorts Deutschland zuzuschreiben – hohe Energie- und Arbeitskosten, regulatorische Lasten und zunehmender Konkurrenzdruck durch chinesische Hersteller, auch auf traditionellen Exportmärkten.“
Besonders betroffen sind laut der Auswertung die Zulieferer: Ihre Beschäftigung sank zum Ende des ersten Halbjahres 2026 um 7,6 Prozent, bei den Fahrzeugherstellern lag der Rückgang bei 6,1 Prozent – beides deutlich über dem Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes insgesamt (-2,7 %).
„Die Transformation an sich hätte diesen Aderlass so früh und in diesem Tempo nicht erfordert“, so Bratzel. „Umso wichtiger ist es, jetzt an den Standortbedingungen anzusetzen, statt den Stellenabbau pauschal der E-Mobilität zuzuschreiben. Gleichzeitig gilt es für die Automobilindustrie Abhängigkeiten in den Transformationsfeldern der Elektromobilität und Software / KI zu reduzieren und kritische bzw. differenzierende Teile beschäftigungsrelevanter Wertschöpfung nach Deutschland zu holen. Gleichzeitig müssen mittel- und langfristig neue Wachstumsfelder, wie etwa automatisiertes Fahren und Robotik, mutig erschlossen werden.“
Kommentare
hu.ms meint
Es ist nicht nur die andere antriebsart.
Auch neue fertigungsmethoden wie größere ganzteile und mehr roboter-einsatz reduzieren den personalbedarf.
Kündigungen gibts praktisch nicht. Es wird alles durch abfindungen, altersregelungen und vor allem kaum neueinstellungen geregelt.
Gernot meint
Natürlich fällt der Jobabbau überproportional aus, denn wir stellen eben nicht nur auf BEV um. Wir haben aufgrund unterlassener Investitionen und Missmanagement die Batteriezellfertigung und Software anderen überlassen. Diese neuen Jobs, die durch die Transformation zu erwarten waren, die sind nun nicht da. Batteriezellen kommen aus China und bei Software setzt VW nun auf die von Rivian und Xpeng. Und damit sind die Wertschöpfung und die Jobs dafür eben nicht in Deutschland gelandet.
Und diesen Schwachsinn von pauschal zu hohen Arbeits- und Energiekosten kann ich nicht mehr hören. Um eine kWh Batterien zu produzieren braucht es 20 kWh Strom und 0,09 Arbeitsstunden (inkl. Verwaltungsoverhead etc.)
Wenn in einer neuen deutschen Industrieanlage (z.B. eben zur Batteriefertigung) im Jahresmittel mehr als 10-12 Ct/kWh gezahlt werden, weiß das Management nicht, was es tut. Der sich aus den höheren Stromkosten ergebende Kostennachteil gegenüber China liegt dann in der Größenordnung 0,60 Euro/kWh. Wenn bei den Lohnkosten noch mal 2,5 Euro dazu kommen, sind wir bei 3,10 Kostennachteil pro kWh Batterie.
Beim Import aus China fallen 2,7% Zoll an. Bei 70 Euro/kWh (laut Bloomberg NEF) ergibt das 1,90 Euro/kWh Zoll. Und weil Batterien groß und schwer sind, fallen ca. 1 Euro/kWh an Transportkosten an, um die Batterien von China nach Europa zu schippern. Mit CBAM (CO2-Ausgleich für Importe) kommen zukünftig nochmal 0,80- 3 Euro bei den chinesischen Zellen hinzu.
Wenn die Rechnung nicht aufgeht, liegt es höchstens daran, dass man die Lieferketten für Vorprodukte (Lithium, Nickel, Mangan, …) nicht aufgebaut hat.
Letztlich: Tesla, CATL und andere können Batterien in Deutschland fertigen. Auch Northvolt hätte hier wettbewerbsfähig gefertigt. Die sind nicht an Kosten gescheitert, sondern daran, dass sie technische Probleme mit den chinesischen Maschinen im Stammwerk in Schweden nicht in den Griff bekommen und darüber Aufträge verloren haben. Nur die deutschen Automobilhersteller wollen „wissen“, dass Batteriefertigung hier nicht geht. Wissen sie natürlich nicht. Das Topmanagement behauptet das, weil die Investitionen zu unterlassen, verbessert den Cashflow und auch den Gewinn. Dafür bekommen Blume, Källenius und Co. halt Boni.
David meint
Vernünftige Bewegung. Und im Wesentlichen reine Demographie. Wenn wir jetzt auf den Stand von 2010 zurückfahren, ist das absolut gesund.
Ben meint
Es ist also absolut gesund wenn in Grünheide 1500 MA gesucht werden und VW ab 2030 4 deutsche Werke schließen wird.
btw. nächste Woche Mittwoch ist BV in Zwickau und Blume und Schäfer sind auch da, kannst dir ja gern mal anhören wie es um VW steht.
Futureman meint
Das Problem der deutschen Herstellern (bzw. das dadurch entstehende Problem für die Mitarbeiter) ist die fehlende Konsequenz bei der Umstellung. Dieses Feld übernehmen halt andere Hersteller und nehmen zusätzlich zur fehlenden Marge auch noch gleich die Kunden weg. Wer nicht liefern kann oder will (so kommt es einem als Käufer in einem Autohaus eines beliebigen deutschen Hersteller jedenfalls vor),muss damit klar kommen, dass der Marktanteil an andere Hersteller geht. Dadurch fallen natürlich auch entsprechend Arbeitsplätze weg.
EVrules meint
Der Stellenabbau ist weder durch CO2-Vorgaben, noch durch die eMobilität verursacht – der einzige Grund hierfür ist das Einbrechen des chinesischen Marktes – was bereits vor 2014 absehbar war, durch die direkten Ankündigungen der KP China.
So zu tun, als ob das nun unerwartet treffen würde oder durch sinnvolle und überfällige Regularien erlitten wäre, ist einfach nur eine billige Ausrede der jeweiligen Manager.
ID.alist meint
„…. hohe Energie- und Arbeitskosten ….“
gleichzeitig muss auch sagen, dass wir gegen jemand spielen der gezinkte Karten nutzt.
Die Arbeitsverhältnisse/Entlohnung aus China will niemand in Europa haben, und eine so Stark vom Staat subventionierte Energiebranche auch nicht.
Ja, die Energiekosten könnte niedriger sein, aber die Kombination von immer höheren Gewinnmargen und all diese NIMBYs die es in Europa gibt, führt dazu, dass keine vernünftige Energiepolitik möglich ist, selbst wenn Politiker dazu bereit wären.
Und man brauch nicht auf DIE zeigen, denn es gibt nur ein WIR.
Ben meint
Alles Nebelkerzen, Energiepreise für die Industrie sind in DE exakt im europ. Mittel und Lohn macht 10% vom Fahrzeugpreis.
Mark Müller meint
Die Grafik ist sehr manipulativ, weil sie die Basislinie bei 650’000 setzt. Damit werden die Veränderungen übertrieben wahrgenommen. Das ist wissenschaftlich unredlich.
Eine Balkengrafik, welche die Basislinie nicht bei 0 legt, ist fast immer problematisch.