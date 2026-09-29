Tesla plant Gehaltserhöhungen in Grünheide um bis zu fünf Prozent

US-Elektroautobauer Tesla plant eine erneute Anpassung der Entgelte in seinem europäischen Werk in der Brandenburger Gemeinde Grünheide bei Berlin. Zum 1. Oktober sollen die Gehälter in der deutschen „Gigafactory“ durchschnittlich um vier bis fünf Prozent steigen, berichtet die Zeit unter Berufung auf eine Mitteilung des US-Konzerns.
Die Erhöhungen betreffen unterschiedliche Personalgruppen innerhalb des Unternehmens. Mitarbeiter in der Produktion, welche die Mehrheit der Belegschaft stellen, sollen eine Steigerung von fünf Prozent erhalten. Für Fachkräfte ist eine Anhebung um vier Prozent sowie ein leistungsbezogener Bonus vorgesehen.
Bereits zum 1. Dezember 2025 wurden die Gehälter im Werk Grünheide um vier Prozent angehoben. Das aktuelle Einstiegsgehalt für Beschäftigte in der Produktion beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf etwa 45.750 Euro pro Jahr. Tesla betont, dass die Entgelte seit Produktionsbeginn im März 2022 jährlich erhöht worden seien und der Wert über dem Tarifgehalt liege.
An der Ablehnung eines Tarifvertrags hält Tesla fest. Die IG Metall fordert hingegen dessen Einführung. Das Verhältnis zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft ist angespannt, nachdem es Anfang des Jahres im Umfeld der Betriebsratswahlen zu Rechtsstreitigkeiten gekommen war. Laut Angaben der IG Metall verhandeln die Beschäftigten ohne Tarifvertrag ihre Arbeitsbedingungen einzeln mit dem Arbeitgeber.
Kommentare
McGybrush meint
Hätte gerne den NICHT Tariflohn.
Bin Kfz Schrauber im Speckgürtel von Hamburg und hab nach 18Jahren Bezruebszugehörigkeit jetzt die 40.000 geschafft.
Also will sagen. Ohne Gewerkschaft geht es Ihnen gut. Die braucht kein Mensch. Zumindest nicht im
Kontext Lohn.
VW hat Ihre Mitarbeiter so reich gestreikt das nun gar keiner mehr Arbeit hat wenn die wegen kosten die Werke schliessen. Den woanders in der Welt wird sicher auch mal wieder eins neu eröffnet.
Tesla-Fan meint
Läuft!
Wer zuletzt lacht am Besten!
MK meint
Zitat: „der Wert über dem Tarifgehalt liege“.
Wie klug, dass man nur die absolute Jahreszahlung und Wochenarbeitszeit und Urlaubstage bei der Betrachtung außen vor lässt. Dann würde am Ende noch jemandem auffallen, dass der Stundenlohn bei Tesla deutlich niedriger liegt.
Nur mal zur Einordnung: Wer im IG Metall Tarif einsteigt startet als Berufseinsteiger, wenn man keine Sonderzahlung in Anspruch nimmt, mit 37 Urlaubstagen und einer 35 Stunden-Woche. Bei Tesla sind es meines Wissens nach 28 Urlaubstage und 38 Wochenstunden.
Miro meint
David? Bist du da? Hab schon lange nichts mehr von ihm gehört. Gehört er etwa auch zu den Gekündigten bei VW und wir sehen deshalb keinen Kommentar mehr von ihm?
Futureman meint
Hab gehört, bei anderen deutschen Herstellern sollen die Gehälter gesenkt werden. Da haben die Mitarbeiter bei Tesla aber Glück, das dort keine Gewerkschaft über längere Arbeitszeit verhandeln muss.
brainDotExe meint
Dann bist du falsch informiert, die IG Metall geht mit 5% in die Verhandlungen.
M. meint
Naja, wenn das noch 5 Jahre so weitergeht, trifft man sich in der Mitte. 😉
eBikerin meint
das dort keine Gewerkschaft über längere Arbeitszeit verhandeln muss.
Warum auch – die Arbeitszeit ist da ja schon länger.
Powerwall Thorsten meint
100% – so sieht es aus.
MK meint
@Futureman:
Stimmt, da gibts die längere Arbeitszeit und weniger Urlaubstage einfach „gratis dazu“ ;)
Steffen meint
Ich vermute mal, dass VW – auf den Hersteller spielst du ja an – seit jeher bessere Löhne gezahlt hat als Tesla. Zumindest wirft man das VW ja immer vor, dass die Mitarbeiter dort zu viel kosten und verdienen (wenn man bedenkt, welch fürstliche Boni da früher ausgezahlt wurden, auch an den Bandmitarbeiter, könnte da durchaus was dran sein). Könnte also sein, dass man bei Tesla trotz Gehaltssteigerung immer noch weniger verdient. Belastbare Zahlen wären interessant.