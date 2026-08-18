Lucid Gravity: Vier Varianten und mehr Serienausstattung in Europa

US-Elektroautobauer Lucid überarbeitet das Gravity-Line-up für Europa und bietet künftig vier Ausstattungsvarianten an. Neu hinzu kommen für das Luxus-SUV der Gravity Touring Plus und der Gravity Grand Touring Ultimate. DreamDrive 2 Premium gehört bei allen Modellen zur Serienausstattung und umfasst Fernlicht-, Spurhalte- und Totwinkel-Assistent sowie ein 3D-Surround-View-Monitoring.

Ab dem Gravity Touring Plus sind zudem sieben Sitze und das Comfort & Convenience Paket serienmäßig. Dazu gehören unter anderem elektrische Sonnenrollos für die hinteren Seitenscheiben, Soft-Close-Türen, ein beheizbares Lenkrad, beheizbare Scheibenwischer und beheizbare Sitze in der zweiten Sitzreihe. Alle neuen Ausstattungsvarianten sind ab sofort bestellbar.

Der Gravity Touring bildet mit 418 kW/568 PS und einem 89-kWh-Batteriepaket den Einstieg in das europäische Angebot. Seine kombinierte WLTP-Reichweite beträgt bis zu 545 Kilometer, in 23 Minuten sollen sich bis zu 400 Kilometer Reichweite nachladen lassen. In Deutschland kostet das Modell ab 94.900 Euro.

Der Gravity Touring Plus verfügt ebenfalls über 418 kW/568 PS und erreicht eine maximale WLTP-Reichweite von 536 Kilometern. Gegenüber dem Touring kommen unter anderem die Siebensitz-Konfiguration und das Comfort & Convenience Paket hinzu. Der Einstiegspreis beträgt 99.900 Euro.

Der Gravity Grand Touring leistet 617 kW/839 PS und beschleunigt in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Mit seiner 123-kWh-Batterie erreicht er eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 739 Kilometern. Bis zu 400 Kilometer Reichweite können in 14 Minuten nachgeladen werden. Zur Ausstattung zählen PurLuxe-Premiumsitze mit Massagefunktion und das 230-Volt-Power-Paket, der Preis startet bei 119.900 Euro.

An der Spitze steht der Gravity Grand Touring Ultimate, der den Grand Touring um DreamDrive 2 Pro, das Dynamic Handling Package, Surreal Sound Pro mit 22 Lautsprechern und ein Premium-Lederinterieur ergänzt. Der Hersteller nennt 617 kW/839 PS sowie eine maximale WLTP-Reichweite von 712 Kilometern. In Deutschland beginnt der Preis bei 147.500 Euro.

„Die aktualisierte Lucid Gravity Modellpalette bietet europäischen Kunden eine noch klarere Orientierung bei der Wahl des SUV, der am besten zu ihren Bedürfnissen passt“, sagt Lawrence Hamilton, President of Europa bei Lucid. „Mit noch mehr Technologie-, Komfort- und Convenience-Funktionen, die serienmäßig über die gesamte Modellpalette hinweg enthalten sind, bietet der Lucid Gravity eine noch stärkere Kombination aus Platzangebot, Leistung, Effizienz und fortschrittlicher Technologie.“