Lucid Gravity: Vier Varianten und mehr Serienausstattung in Europa

US-Elektroautobauer Lucid überarbeitet das Gravity-Line-up für Europa und bietet künftig vier Ausstattungsvarianten an. Neu hinzu kommen für das Luxus-SUV der Gravity Touring Plus und der Gravity Grand Touring Ultimate. DreamDrive 2 Premium gehört bei allen Modellen zur Serienausstattung und umfasst Fernlicht-, Spurhalte- und Totwinkel-Assistent sowie ein 3D-Surround-View-Monitoring.
Ab dem Gravity Touring Plus sind zudem sieben Sitze und das Comfort & Convenience Paket serienmäßig. Dazu gehören unter anderem elektrische Sonnenrollos für die hinteren Seitenscheiben, Soft-Close-Türen, ein beheizbares Lenkrad, beheizbare Scheibenwischer und beheizbare Sitze in der zweiten Sitzreihe. Alle neuen Ausstattungsvarianten sind ab sofort bestellbar.
Der Gravity Touring bildet mit 418 kW/568 PS und einem 89-kWh-Batteriepaket den Einstieg in das europäische Angebot. Seine kombinierte WLTP-Reichweite beträgt bis zu 545 Kilometer, in 23 Minuten sollen sich bis zu 400 Kilometer Reichweite nachladen lassen. In Deutschland kostet das Modell ab 94.900 Euro.
Der Gravity Touring Plus verfügt ebenfalls über 418 kW/568 PS und erreicht eine maximale WLTP-Reichweite von 536 Kilometern. Gegenüber dem Touring kommen unter anderem die Siebensitz-Konfiguration und das Comfort & Convenience Paket hinzu. Der Einstiegspreis beträgt 99.900 Euro.
Der Gravity Grand Touring leistet 617 kW/839 PS und beschleunigt in 3,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Mit seiner 123-kWh-Batterie erreicht er eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 739 Kilometern. Bis zu 400 Kilometer Reichweite können in 14 Minuten nachgeladen werden. Zur Ausstattung zählen PurLuxe-Premiumsitze mit Massagefunktion und das 230-Volt-Power-Paket, der Preis startet bei 119.900 Euro.
An der Spitze steht der Gravity Grand Touring Ultimate, der den Grand Touring um DreamDrive 2 Pro, das Dynamic Handling Package, Surreal Sound Pro mit 22 Lautsprechern und ein Premium-Lederinterieur ergänzt. Der Hersteller nennt 617 kW/839 PS sowie eine maximale WLTP-Reichweite von 712 Kilometern. In Deutschland beginnt der Preis bei 147.500 Euro.
„Die aktualisierte Lucid Gravity Modellpalette bietet europäischen Kunden eine noch klarere Orientierung bei der Wahl des SUV, der am besten zu ihren Bedürfnissen passt“, sagt Lawrence Hamilton, President of Europa bei Lucid. „Mit noch mehr Technologie-, Komfort- und Convenience-Funktionen, die serienmäßig über die gesamte Modellpalette hinweg enthalten sind, bietet der Lucid Gravity eine noch stärkere Kombination aus Platzangebot, Leistung, Effizienz und fortschrittlicher Technologie.“
Kommentare
Norbert meint
Technik Daten hin und her. Mir gefällt er und hätte ich die Kohle würde ich ihn kaufen .
MrBlueEyes meint
„Mit seiner 123-kWh-Batterie erreicht er eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 739 Kilometern.“
Laaaaangweilig… und dabei hält sich Lucid für so effizient… mit solchen Werten lockst du niemand mehr hinterm Busch hervor… erst recht nicht für diesen Preis…
Mäx meint
Zum Vergleich:
iX5 hat 141kWh (+14%) und 845km WLTP (+14%), 10-80% in 23 Minuten (ca. gleich).
Das heißt der BMW iX5 ist auch „Laaaaangweilig“?
Dazu hat der BMW etwas mehr Leistung und bessere Beschleunigung.
Mäx meint
*Der Lucid hat mehr Leistung und bessere Beschleunigung
David meint
Jetzt muss man allerdings sagen, der deutsche Kunde kann ja auch einen 25 cm kürzeren SUV von BMW kaufen, den iX3. Dann hat er ein echtes Premium Fahrzeug mit gutem Service und zahlt nur die Hälfte. Dafür hat er 100 km mehr Reichweite. Und wenn er unbedingt einen vollformatigen Stadt-Panzer benötigt, gibt es den iX5, der immer noch deutlich preiswerter ist, aber sogar 150 km mehr Reichweite als der beste Lucid besitzt. Das ist das Problem von Lucid. Sie wollten den besseren Tesla bauen. Das ist gelungen. Nur haben sie zu spät gemerkt, dass Tesla für nichts der Maßstab ist.
Stefan meint
Joa – nur dass der Lucid im Vergleich zum iX 5 150 Liter mehr Kofferraum plus den riesigen Frunk hat (der Vergleich mit dem iX3 ist imo ähnlich sinnvoll wie mit einem Fiat 500e). Und eben mit 25 kWh weniger Akku durch die Gegend gondelt. Und wenn ich im Model 3 durch die Gegend fahre, sehe ich eigentlich auch 2026 noch nix auf der Straße, was Leistung, Effizienz und Preis so unter einen Hut bekommt – mit dem Zuckerl Ladenetzwerk. Es hilft mMn wenig, wenn ein Auto in einer Disziplin top ist, solange das Paket im Alltag nicht insgesamt überzeugt; da kann auch ein Maßstab entstehen ohne Autoquartett (was ist nochmal das meistverkaufte E-Auto der Welt?) 🤷🏻♂️ ob das bei Lucid der Fall sein kann, weiß ich nicht, weil ich ihn noch nicht gefahren bin. Ich würde ihn aber (gerade deswegen) nicht so schnell abqualifizieren …
David meint
Du bist n Scherzbold. Wenn Lucid sich 150l mehr Kofferraum ausweist, wird das keinen einzigen zusätzlichen Käufer bringen. Zumal man das erstmal glauben müsste. Einen Frunk haben die BMW auch. Und sind preislich günstiger. Für ein Premiumauto! Mit großem Servicenetz. Tesla hat damit nichts zu tun, technisch abgehängt und in der Bedeutungslosigkeit.
Mäx meint
Wenn ich meine einen 5m SUV zu brauchen, kaufe ich doch nicht plötzlich eine Klasse drunter den iX3…
Ansonsten, nö, der iX5 bietet bis zu 845km WLTP also 105km mehr und damit ca. 14% mehr Reichweite bei 14% mehr Akku.
Dazu hat der Lucid etwas mehr Leistung und bessere Beschleunigung.
125k komplett ausgestattet gegenüber vermutlich ca. 110k beim BMW.