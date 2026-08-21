Neue Mustang-Limousine Ford Mach 4 mit Hybrid-V8 erwartet

Ford bereitet offenbar die Einführung einer viertürigen Version des Mustang mit potentem Hybridantrieb vor. US-Händler sollen bereits das finale Design des Modells gesehen haben, wie Berichte von Insidern auf einer Konferenz nahelegen.

Das neue Modell wird demnach unter dem Namen Mach 4 produziert werden. Dieser Name soll sowohl als Anlehnung an das besonders sportliche Sondermodell Mach 1 als auch zur Abgrenzung vom elektrischen SUV Mach-E dienen. In Bezug auf Größe und Form soll die Limousine dem Porsche Panamera ähneln.

Die Preisgestaltung in den USA soll bei unter 40.000 US-Dollar vor Steuern beginnen, umgerechnet etwa 34.000 Euro. Das Fahrzeug wird laut Berichten den Sprint von 0 auf 60 mph (0-97 km/h) in weniger als 4,0 Sekunden absolvieren können. Betrachter des Wagens berichteten über einen Hybridantrieb. Dieser könnte Autocar zufolge auf dem 5,0-Liter-V8-Motor basieren, der bereits im Mustang Coupé zum Einsatz kommt. Eine Hybridisierung könnte für Märkte mit strengen Abgasvorschriften wie Europa oder Asien entscheidend sein.

Dealers in the US have reportedly been shown the four-door Ford Mustang saloon – and it could have a hybrid V8 👀 https://t.co/VDMf39BVJA pic.twitter.com/hZ55pvoL3S — Autocar (@autocar) August 11, 2026

Ford-CEO Jim Farley betonte in der Vergangenheit, dass die Marke ihrer Identität treu bleiben werde. „Wir werden niemals einen Mustang bauen, der kein Mustang ist“, sagte er. Farley schloss andere Karosserieformen wie eine viertürige Variante nicht aus, sofern diese die Leistung und „Haltung“ des Originals besitzen.

Ein Verkaufsstart des viertürigen Mach 4 könnte laut Medien bis zum Ende des Jahrzehnts erfolgen. Ob das Modell weltweit exportiert wird, bleibt abzuwarten. Christian Weingärtner, der europäische Leiter für Pkw bei Ford, zeigte sich gegenüber Autocar offen für globale Modelle in größeren Segmenten, sofern die Nachfrage ausreicht.

Gegenüber einem rein elektrischen Mustang hat sich Farley trotz entsprechender Prototypen skeptisch geäußert. „Ich schaue mir andere Nutzer rein elektrischer Antriebe an, wie zum Beispiel die Formel E oder Unternehmen wie Rimac, und ich glaube einfach nicht, dass das für den Mustang das Richtige wäre“, so der Unternehmenschef. „Für andere Ford-Modelle ist das großartig – man denke nur an den weltweiten Erfolg des Transit –, aber nicht für den Mustang.“